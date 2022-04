Samsung Galaxy M23 gespot bij Nederlandse webshop: 289 euro

Samsung verkoopt zelf toestellen in haar eigen webshop. Via die weg zijn er twee Galaxy M-smartphones te koop in Nederland. Android Planet heeft nu de Samsung Galaxy M23 gespot bij een andere webwinkel, die verkrijgbaar is voor 289 euro.

Samsung Galaxy M23 nu te koop in Nederland

Samsung verkoopt tientallen miljoenen smartphones per jaar en biedt keuze uit allerlei verschillende telefoonlijnen. Zo zijn er de Galaxy S-toestellen, kun je denken aan de Z-lijn of natuurlijk de populaire Galaxy A-serie.

Ook is er nog de Galaxy M-lijn en daarvan is nu een nieuw toestel te koop in Nederland. Het gaat om de Samsung Galaxy M23, die over de digitale toonbank gaat voor 289 euro. Android Planet heeft het toestel gespot bij webwinkel Otto. De levertijd bedraagt enkele dagen en je kan kiezen uit meerdere kleuren: zilver, donkergroen en oranje.

Op de site van Samsung zelf zijn alleen nog de Galaxy M52 5G en Galaxy M22 te vinden. Of en wanneer we daar ook de M23 5G gaan zien, is nog de vraag.

Alles over de Samsung Galaxy M23 5G

Zoals de naam al verraadt heeft de Samsung-telefoon ondersteuning voor 5G. Dat komt door de Snapdragon 750-processor, die we kennen van de 5G-versie van de Galaxy A52 en OnePlus Nord CE. Er is minimaal 4GB RAM aanwezig en de 128GB interne opslag is uit te breiden met een micro sd-geheugenkaartje.

Het scherm heeft een lcd-paneel en ververst maximaal 120 keer per seconde. Er is gekozen voor een display van 6,6 inch met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen doet het toestel met maximaal 25 Watt.

Er is nog een koptelefoonaansluiting aanwezig en de vingerafdrukscanner is verwerkt in de fysieke aan-/uitknop aan de rechterzijde. Samsung brengt het toestel uit met Android 12 en daaroverheen ligt de One UI 4.1-schil.

De frontcamera vind je in een ouderwetse waterdruppel-notch en op de achterkant is een drietal camera’s aanwezig. Met de primaire lens schiet je plaatjes van maximaal 50 megapixel. Wil je net wat meer vastleggen, dan kun je de groothoeklens gebruiken. Voor foto’s van dichtbij is er de macrocamera, die wel een lage resolutie heeft van 2 megapixel.

