Samsung bevestigt: einde verhaal voor de Galaxy Note-serie

Samsung heeft tot niemands verbazing bevestigd dat de Galaxy Note-serie is opgeheven. De legendarische telefoon leeft vanaf nu voort in de Galaxy S Ultra-modellen.

Samsung Galaxy Note-serie opgeheven

Samsung heeft de Galaxy Note-serie officieel opgeheven. Dat bevestigde de smartphonebaas van het bedrijf, Roh Tae-Moon, op het Mobile World Congress. Vanaf nu leeft de Note-serie voort in de Ultra-modellen uit de Galaxy S-lijn.

Het nieuws komt niet bepaald als een verrassing. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra stamt alweer uit 2020 en kreeg tot dusver geen opvolger. De recent aangekondigde Samsung Galaxy S22 Ultra heeft bovendien alle kenmerken van een Note. Zo is dat het eerste Galaxy S-model met een ingebouwde S Pen. Die stylus was jarenlang hét kenmerk van de Note-serie.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

De eerste Samsung Galaxy Note kwam uit in 2011 en had een voor die tijd gigantisch scherm van 5,3 inch. Vele reviewers vroegen zich zelfs af of zo’n enorme telefoon, een ‘phablet’, wel toekomst had. We weten allemaal wat er sindsdien is gebeurd. Telefoons kleiner dan 6 inch zijn eigenlijk niet meer te vinden.

Je kunt zelfs zeggen dat de Galaxy Note zijn eigen graf heeft gegraven. Andere smartphones groeiden mee en het werd voor de Note steeds moeilijker om zichzelf te onderscheiden. Het is wat ons betreft dan ook logisch dat Samsung het toestel de nek omdraait.

De Note is dood, leve de Ultra

Hoewel de Samsung Galaxy Note-serie is opgeheven, leeft de gedachte achter het toestel gewoon voort. In onze review van de Samsung Galaxy S22 Ultra schreven we al dat het toestel een directe erfgenaam is van de Note. De befaamde S Pen werkt zelfs beter dan ooit en krijgt er steeds meer functies bij. Bovendien lijkt het ontwerp van de S22 Ultra sterk op dat van de Note 20 Ultra.

Ga jij de Note-serie missen of koop je gewoon de Galaxy S22 Ultra? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

