Samsung Galaxy S22 Ultra review: een loepzuivere Note

Is alleen het beste goed genoeg voor jou? En ben je bereid daarvoor te betalen? In de uitgebreide review van de Samsung Galaxy S22 Ultra bekijken we één van de meest complete smartphones van 2022. Is hij het geld waard?

Samsung Galaxy S22 Ultra review

Sinds 2020 biedt Samsung een overtreffende trap aan in zijn S-lijn. Naast de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus kun je ook kiezen voor de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit topmodel heeft het mooiste scherm, de beste camera’s en grootste accu. Daar moet je uiteraard flink voor betalen, want de Ultra kost minimaal 1249 euro.

Toch krijg je dit jaar meer waar voor je geld dan bij de vorige modellen. De S22 Ultra is namelijk de spirituele opvolger van de Galaxy Note 20 Ultra. Samsung heeft de Note-lijn opgeheven, maar het ontwerp én de S Pen overgedragen naar het topmodel van de S-lijn. In deze review van de Samsung Galaxy S22 Ultra lees je of deze ‘fusie’ succesvol is.

Design heeft een duidelijke inspiratiebron

De Samsung Galaxy S21 Ultra was een uit de kluiten gewassen versie van de gewone S21 en S21 Plus. Dat is dit jaar anders. De Galaxy S22 Ultra deelt behalve de naam erg weinig met zijn kleinere broertjes. Die hebben bijvoorbeeld een traditioneel camera-eiland, terwijl de lenzen bij de Ultra los op de behuizing geplakt zijn. Dat ziet er wat ons betreft een beetje vreemd uit. Een ander nadeel is dat er snel stof en viezigheid tussen de camera’s komt te zitten.

Nog opvallender is dat de S22 Ultra qua uiterlijk sterk lijkt op de Galaxy Note 20 Ultra. Samsung doet geen enkele moeite om de inspiratiebron te verhullen. Ronde zijkanten? Check. Een platte boven- en onderkant? Double check. Er wordt zoals gezegd zelfs een S Pen meegeleverd die je in het toestel kunt bewaren én opladen. Net als bij de Notes van weleer inderdaad. Triple check.

Laten we er niet omheen draaien: de Samsung Galaxy S22 Ultra is gewoon een Note-toestel met een andere naam. Daar is overigens niets mis mee. We vinden het zelfs logisch dat Samsung deze twee lijnen samenvoegt. De laatste jaren was de Note eigenlijk al niet meer onderscheidend genoeg om zelfstandig voort te bestaan.

Op de bouwkwaliteit van de Ultra is verder helemaal niks af te dingen. Dit is een premium toestel dat premium aanvoelt. Hij ligt ondanks het formaat goed in de hand, is niet té zwaar en straalt zakelijke klasse uit.

Scherm is wederom fantastisch

Dat de Samsung Galaxy S22 Ultra een uitstekend scherm heeft, zal niemand verbazen. Het 6,8 inch-oled-display heeft een QHD-resolutie van 3080 bij 1440 pixels. Dat is hoger dan de S22 en S22 Plus, die het met 2340 bij 1080 beeldpunten moeten doen. Samsung stelt de Ultra standaard overigens ook in op deze full-hd-resolutie. Daar zouden wij hem op laten staan, want het verschil is op een normale kijkafstand niet of nauwelijks zichtbaar. Bovendien bespaar je zo wat accusap.

Het is een genot om met de S22 Ultra te werken. De gebogen randen zijn een kwestie van smaak, maar vrijwel iedereen zal de geweldige kleuren en het fantastische contrast waarderen. Volgens Samsung kan het display ook weer iets feller dan vorig jaar. We geloven het direct, al was de S21 Ultra ook al prima afleesbaar in direct zonlicht.

De S22 Ultra heeft verder een adaptieve verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Die wordt gebruikt als je door een website scrolt of bijvoorbeeld een geschikte game speelt. Wanneer je een mailtje tikt, gaat de snelheid omlaag, met een minimum van 1Hz. Op die manier spaar je de batterij en je merkt helemaal niets van de wisselingen. Wat je ook doet, het scherm voelt altijd botersoepel aan.

Een revolutie is dit display misschien niet, maar dat is ook nergens voor nodig. Het behoort tot de absolute top. Als we toch een klein puntje van kritiek moeten aandragen, wijzen we naar de randen rond het scherm. De ‘kin’ aan de onderkant is iets dikker dan het voorhoofd aan de bovenkant. Het toestel is dus net niet symmetrisch. De gewone S22 en S22 Plus zijn dat dit jaar (voor het eerst) wel.

Hardware is razendsnel

De Exynos 2200-processor vormt het hart van de Galaxy S22 Ultra. Samsung heeft weinig details bekendgemaakt over de nieuwe chip, maar hij doet zijn werk zoals verwacht naar behoren. Dit is een heel rappe smartphone en we hebben tijdens het testen geen enkele hapering gezien. Tijdens het spelen van games blijft de telefoon bovendien behoorlijk koel, wat natuurlijk erg fijn is.

Het basismodel van de S22 Ultra heeft net als zijn voorganger 128GB opslagruimte, maar iets minder RAM. Je krijgt voor dezelfde prijs 8GB werkgeheugen in plaats van 12. Daar zul je in de praktijk niet direct iets van merken. Als je een zware gebruiker of gamer bent, is het echter het overwegen waard om een treetje hoger te kiezen. Voor 1349 euro krijgt je niet alleen 12GB RAM, maar ook 256GB opslag. Die kun je niet uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Bedenk van tevoren dus goed hoeveel ruimte je nodig hebt.

Je kunt de S22 Ultra op verschillende manieren ontgrendelen. De populairste is waarschijnlijk met de ultrasonische vingerafdrukscanner, die zich onder het scherm bevindt. Hij werkt vrijwel altijd goed en zeer snel, behalve als je vingers nat zijn. Dan heb je soms een tweede poging nodig om op het thuisscherm te komen.

Een klein minpuntje zijn de speakers. Niet dat ze slecht klinken, verre van, maar je mist wel wat lage tonen als je ze vergelijkt met de luidsprekers van bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro. Dat toestel weet ook een iets ruimtelijker geluidsbeeld neer te zetten.

S Pen

Nergens is de ‘Note-ficatie’ van de Galaxy S22 Ultra beter zichtbaar dan aan de onderkant. Daar vind je namelijk een knop en als je die indrukt, komt er een pennetje tevoorschijn. De S Pen inderdaad. Die kon je ook al gebruiken in combinatie met de S21 Ultra, maar dan moest je hem wel los aanschaffen en in een hoesje proppen. Dat was geen elegante oplossing. We zijn dan ook blij dat Samsung dit jaar all the way gaat en de erfenis van de Note helemaal omarmt.

Als je de S Pen uit het toestel haalt, kun je direct een notitie maken op het scherm. Dat is handig, al is het voor creatievelingen nog veel toffer dat je er fraaie tekeningen mee produceert. De stylus heeft een nog snellere reactietijd dan voorheen en glijdt heerlijk over het scherm.

Daarnaast biedt de S Pen nog veel meer functies. Je kunt het knopje bijvoorbeeld gebruiken om foto’s mee te maken, tekst te selecteren en deze direct te vertalen en zelfs om door een website scrollen zonder het scherm aan te raken. Deze mogelijkheden zul je vermoedelijk niet allemaal gebruiken, maar Samsung trekt wel alles uit de kast om het pennetje zoveel mogelijk meerwaarde te geven.

Camera’s zijn subtiel verbeterd

De Samsung Galaxy S22 Ultra is hét toestel voor enthousiaste fotografen. Hij heeft net als zijn voorganger vier lenzen op de achterkant. Naast de 108 megapixel-hoofdcamera gaat het om een 12 megapixel-groothoeklens en twee telecamera’s van 10 megapixel. Met de eerste zoom je 3x in en met de tweede haal je het beeld maar liefst 10x keer dichterbij. Dat is nog steeds tamelijk uniek in smartphoneland.

Op papier lijken de camera’s gelijk aan die van de Galaxy S21 Ultra, maar er zijn wel wat verschillen. Zo is de sensor van de hoofdcamera vernieuwd en zijn die van de telecamera’s opvallend genoeg iets kleiner. De grootste verschillen zitten echter in de software. Samsung belooft mooiere nachtfoto’s en ook de portretmodus zou beter moeten werken.

Hoofdcamera

De S22 Ultra heeft weliswaar een 108 megapixel-camera, maar standaard worden plaatjes opgeslagen in 12 megapixel. Door negen pixels samen te voegen tot ééntje, moeten foto’s er beter uitzien. Als je toch de volledige resolutie wil benutten, kun je dat eenvoudig instellen in de app. Wees wel gewaarschuwd: 108 megapixel-foto’s zijn erg groot en het verwerken duurt ook een stuk langer. De resultaten zijn iets scherper, maar op een relatief klein scherm zie je daar weinig van.

Vrijwel iedere foto die je overdag met de hoofdcamera maakt, ziet er prima uit. Zoals veel smartphones hebben ze wel een ‘HDR-achtige’ uitstraling, wat wil zeggen dat de kleuren wat verzadigder zijn dan in werkelijkheid. Ook worden schaduwen lichter gemaakt en lichte delen juist iets donkerder. Dat is niet bedoeld als kritiek, want de foto’s hebben een erg fijne look.

Ruis is ook in de kiekjes binnen nauwelijks zichtbaar. Zoals je in de tweede foto hierboven kunt zien, gaat de Galaxy S22 Ultra bovendien erg goed om met direct zonlicht. Er is geen enkele flare waar te nemen. Dat danken we aan het nieuwe ‘Super Clear Glass’ dat Samsung op de lens heeft aangebracht. Die gaat dergelijke imperfecties doeltreffend tegen.

Groothoeklens

De groothoeklens is onveranderd ten opzichte van de S21 Ultra. Het is een fijne camera met een bijzondere beeldhoek en behoorlijke optische prestaties. In de hoeken zie je wel wat vertekening en, afhankelijk van wat je fotografeert, kan de foto daar soms ook wat minder scherp ogen. Vermoedelijk stopt Samsung volgend jaar een betere groothoeklens in de S23 Ultra. Tot die tijd kun je met deze camera echter prima uit de voeten.

Telecamera’s

Als gezegd zijn de sensoren van de telecamera’s iets gekrompen ten opzichte van vorig jaar. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen. Mogelijk was er door de toevoeging van de S Pen minder ruimte beschikbaar. Gelukkig zien we geen verschil in kwaliteit. De 3x telecamera is iets scherper dan de 10x telelens, maar dat was bij de S21 Ultra ook al zo. Door het enorme bereik schiet je bovendien foto’s die je met andere smartphones niet kunt maken.

3x 3x 10x 10x

Space Zoom

Op de Galaxy S20 Ultra introduceerde Samsung iets nieuws: Space Zoom. Met hulp van kunstmatige intelligentie kon je het beeld wel 100x dichterbij halen. Helaas werkte dat erg slecht. Wie voorbij het ‘normale’ zoombereik ging, kreeg al snel hele matige plaatjes voorgeschoteld. De S21 Ultra deed het iets beter, maar niet veel.

Het goede nieuws is dat de S22 Ultra tot ongeveer 30x zoom nu behoorlijk goede resultaten levert. Zeker zolang je de foto’s op je smartphone zelf bekijkt, zien ze er prima uit. Veel verder moet je nog steeds niet gaan. Bij 100x zoom blijven er nauwelijks details over. Wel erg fijn is dat Samsung een extra stabilisatie heeft ingebouwd. Als je tijdens het inzoomen op het scherm tikt, blijft de camera op dat onderwerp hangen.

30x 30x 100x

Nachtmodus

Als de avond valt, biedt de Samsung Galaxy S22 Ultra al snel aan om de Nachtmodus te gebruiken. Die heet nu officieel ‘Nightography’, want Samsung belooft dankzij de snellere processor betere plaatjes in het donker.

Dat kunnen we bevestigen. In onze review-update van de Samsung Galaxy S21 Ultra klaagden we dat het toestel soms te hard zijn best deed en overbelichte foto’s afleverde. Daar heeft zijn opvolger minder last van. De kiekjes zien er nog steeds wel iets ‘mooier’ uit dan de realiteit, maar ogen een stuk natuurlijker. Zeker in combinatie met de goede primaire camera schiet je toffe platen.

De groothoeklens heeft een kleinere sensor en laat minder licht binnen. De resultaten zijn daardoor minder goed, maar zeker niet slecht. Het maken van een foto duurt wel wat langer dan met de hoofdcamera. Vaak moet je het toestel een seconde of vijf stilhouden.

De ‘korte’ telelens, waarmee je 3x inzoomt, kan ook best aardig uit de voeten met de Nachtmodus. De 10x telecamera laat in het donker te veel steken vallen om bruikbaar te zijn. Je foto’s zien er korrelig en onscherp uit.

3X 10x

Andere functies

Samsung heeft de portretmodus van de S22 Ultra verbeterd en dat merkten we zeker tijdens het maken van deze review. Door de drukke achtergrond is het erg moeilijk om het beeldje hieronder correct te scheiden van het kerkgebouw. Toch zien we geen opvallende fouten. Knap gedaan!

Portretmodus Macro Voedsel

De Ultra heeft geen aparte macrocamera, maar wél een macrofunctie. Die activeer je automatisch door met de groothoeklens dichtbij je onderwerp te komen. De resultaten zijn veel beter dan die van veel ‘echte’ macrocamera’a die we vaak op goedkopere telefoons zien. Ook kun je aan de slag met een speciale ‘Voedsel’-stand, die je maaltijd mooi uit laat komen.

Samsung kreeg in het verleden weleens kritiek op zijn softwarebeleid, maar die is inmiddels volledig verstomd. De Galaxy S22 Ultra draait uit de doos op Android 12 en krijgt maar liefst vier(!) versie-updates. Je mag in de toekomst dus op Android 13, 14, 15 én 16 rekenen.

Daarmee behoort Samsung inmiddels tot de absolute top in Android-land. Ook krijg je vijf jaar lang beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden. Je kunt deze Ultra gerust een toekomstbestendige investering noemen.

Samsung legt zijn eigen OneUI 4.1-schil over Android heen. Die zit boordevol extra opties, maar oogt niettemin overzichtelijk en fris. De fabrikant levert daarnaast veel eigen apps mee. Een groot aantal overlapt met soortgelijke apps van Google, die vaak een stuk beter zijn. Wat ons betreft zou Samsung ze dan ook gerust weg mogen laten.

Accu sleept je door een zware dag heen

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft net als zijn voorganger een accu van 5000 mAh. Dat is best knap, omdat er door de toevoeging van de S Pen minder ruimte is aan de binnenkant.

De accuduur van de Ultra is goed, maar niet uitzonderlijk voor een toestel van dit formaat. Hij gaat ongeveer even lang mee als de kleine iPhone 13 Pro. Dat wil zeggen dat ook zware gebruikers vrijwel nooit voor het einde van de dag hoeven bij te laden. Kijk je wat minder vaak op het scherm, dan is anderhalve dag ook zeker mogelijk. Deze telefoon komt echter niet in de buurt van het uithoudingsvermogen dat de iPhone 13 Pro Max heeft.

Je laadt de S22 Ultra op met maximaal 45 Watt. Dat is een stuk sneller dan de 25 Watt van zijn voorganger. Volgens Samsung zit het toestel na 20 minuten in het stopcontact weer voor 50 procent vol. Toch is dat nog altijd trager dan sommige concurrenten. De veel goedkopere Xiaomi 11T Pro kun je bijvoorbeeld opladen met liefst 120 Watt.

Draadloos laden is uiteraard ook mogelijk, maar gaat met 15 Watt wel een stuk langzamer. Verder kan de Ultra omgekeerd draadloos opladen. Zo voorzie je bijvoorbeeld je Galaxy Buds Pro van stroom door ze op de achterkant van de smartphone te leggen.

Welke methode je ook kiest, je zult zelf voor de lader moeten zorgen. Die levert Samsung om milieuredenen namelijk niet meer mee.

Conclusie Samsung Galaxy S22 Ultra review

Samsung had de Galaxy S22 Ultra ook de Galaxy S22 Note kunnen noemen. Dit is een directe erfgenaam van de beroemde Note-serie en zal fans daarvan zeker bekoren. De hardware is snel, het grote scherm erg mooi, de camera’s zeer goed én hij heeft een verbeterde S Pen aan boord. Het is daarmee één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen.

Grote minpunten heeft dit toestel niet. Kleintjes wel, zoals de net niet fantastische accuduur en speakers die iets minder klinken dan bij de concurrentie. Dat zijn echter zeker geen dealbreakers. Als je de hoge prijs voor lief neemt, raden we de Samsung Galaxy S22 Ultra dan ook volmondig aan. Dankzij het uitstekende updatebeleid zul je er jarenlang plezier van hebben.

Kopen

Wil je een losse Samsung Galaxy S22 Ultra kopen na het lezen van deze review? Dan betaal je minimaal 1249 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Het model met 12GB RAM en 256GB opslag is honderd euro duurder. Wil je 512GB voor al je muziek en bestanden? Dan ben je 1449 euro kwijt. Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy S22 Ultra ook met een abonnement aanschaffen.