Kun je niet wachten op de Samsung Galaxy S20? Dan hebben we een zoethoudertje voor je. De officiële wallpapers zijn namelijk waarschijnlijk al vroegtijdig uitgelekt. Download ze hier.

Samsung Galaxy S20-wallpapers downloaden

Op 11 februari is het zo ver: dan kondigt Samsung de Galaxy S20 (of S11) aan. Tijdens hetzelfde evenement wordt waarschijnlijk ook de opvolger van de Galaxy Fold onthuld. Tot het zo ver is kun je alvast aan de slag met de officiële achtergronden van het eerste toestel. De Samsung Galaxy S20-wallpapers zijn online gezet door XDA Developers.

De website deelde eerder al foto’s van de Galaxy S20 Plus. XDA Developers schrijft dat het de acht wallpapers van een anonieme bron heeft gekregen. De achtergronden hebben een resolutie van 3200 bij 3200 pixels. Je kunt kiezen uit de kleuren blauw, roze, wit en zwart. Waarschijnlijk wordt de Galaxy S20 in dezelfde kleuren verkrijgbaar.

Wil je de achtergronden op jouw smartphone krijgen? Tik dan op een plaatje om ze te downloaden. De achtergronden zijn hoogstwaarschijnlijk groot en scherp genoeg om op je scherm te passen. Via onderstaande link kun je alle wallpapers in één keer downloaden als zip-bestand, deze uitpakken en vervolgens als achtergrond instellen. Het pakket is ruim 70MB groot.

→ Download alle Samsung Galaxy S20-wallpapers als zip-bestand



Dit weten we al over de Galaxy S20

Met nog een kleine maand te gaan tot de officiële presentatie is er al een hoop bekend over de Samsung Galaxy S20. Te beginnen met de naam: het Zuid-Koreaanse bedrijf lijkt de Galaxy S11-naam in de ban te doen en voor een frisse start te kiezen. We verwachten drie toestellen. Naast een ‘gewone’ Galaxy S20 komt er vermoedelijk ook een S20e en S20 Plus uit. Samsung lijkt zich dit jaar te willen gaan onderscheiden op het gebied van camera’s.

