Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsungs Galaxy S20-lijn. Wil je het beste van het beste en ben je niet bang om de portemonnee te trekken? Dan moet je voor de Samsung Galaxy S20 Ultra gaan. Op deze pagina vertellen we je in begrijpelijke taal alles over de specificaties, unieke functies en meer.

Een belangrijke mededeling vooraf: met de S20-lijn kiest Samsung voor een nieuwe naamgeving. De opvolgers van de Samsung Galaxy S10 en Samsung S10 Plus heten dan ook geen S11 en S11 Plus, maar slaan een paar versies over. We hebben namelijk te maken met S20 -het instapmodel- de iets grotere S20 Plus en dus de S20 Ultra, het absolute vlaggenschip.

Samsung Galaxy S20 Ultra specificaties op een rij

6,9 inch super-amoled- scherm met haarscherpe QHD-resolutie

super-amoled- met haarscherpe QHD-resolutie 4 camera’s achterop, waaronder een 108 megapixel-camera en periscopische zoomlens

achterop, waaronder een 108 megapixel-camera en periscopische zoomlens Exynos 990-chipset met acht cores, maximaal 16GB werkgeheugen

met acht cores, maximaal 16GB werkgeheugen 5000 mAh-batterij die razendsnel via usb-c oplaadt

die razendsnel via usb-c oplaadt 128GB of 512GB aan uitbreidbare opslagruimte

Draait op Android 10, krijgt updates naar Android 11 en Android 12

Vingerafdrukscanner in het display

Design van de Samsung Galaxy S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20 Ultra maakt zijn naam waar en is groter dan de Samsung Galaxy S10 Plus, zijn voorganger. Verder heeft het toestel een subtiel verbeterd design. De randen rondom het innemende scherm zijn bijvoorbeeld dunner. Ook is het display ‘platter’ afgewerkt.

Het enorme 6,9 inch-scherm is ook het meest in het oog springend aan het design van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Door het randloze design bestrijkt dit vrijwel de hele voorkant van het toestel. Er zit alleen een klein gaatje in aan de bovenkant van het scherm, om ruimte te bieden aan de selfiecamera. De ultrasone vingerafdrukscanner, die heel precies werkt, zit in het display ingebouwd.

Zoals je van Samsung mag verwachten heeft ook de S20 Ultra een amoled-scherm. Deze panelen blinken uit op het gebied van kleurweergave en contrast. Bovendien zijn de amoled-panelen zeer energiezuinig. Dat is fijn, want daardoor gaat de accuduur van het toestel er flink op vooruit.

Vijf camera’s in totaal

De grote verandering in de S20 Ultra ten opzichte van eerdere toestellen is de cameramodule. Deze heeft niet twee of drie lenzen, maar beschikt over vier camera’s. Deze zitten in een rechthoekige module op de achterkant van het toestel. De lenzen steken een beetje uit de behuizing.



De belangrijkste camera van de vier is er eentje met een hoge resolutie van 108 megapixel. Ook is er een 48 megapixel-camera aanwezig, waarmee je tot tien keer hybride kunt zoomen. Ook is er een groothoeklens aanwezig van 12 megapixel, om een breder beeld op de foto te krijgen.

Een Time of Flight-dieptesensor maakt het plaatje compleet. Deze Tof-sensor kan aan de hand van infrarood een 3d-scan van de omgeving maken. Dit klinkt wellicht heel technisch, maar het komt erop neer dat je bij het maken van portretfoto’s bijvoorbeeld de achtergrond onscherp kunt maken. Wanneer je juist scherp stelt op de persoon levert dit een tof contrasterend effect op.

Enorme accu aan boord

De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft een grote accu aan boord. Daar waar zijn voorganger het nog met ‘slechts’ 4100 mAh moet doen heeft de Ultra een capaciteit van 5000 mAh. Veeleisende gebruikers kunnen het toestel daarom met gemak een volle dag gebruiken voor ‘ie weer aan de lader moet.

Over opladen gesproken, Samsung levert standaard een snellader (met 25 Watt vermogen) mee. Wil je het toestel nóg sneller van stroom voorzien? Dan kun je apart de 45 Watt-snellader aanschaffen. Deze zit dus niet standaard in de doos.

Uiteraard kun je de Samsung Galaxy S20 Ultra ook draadloos van stroom voorzien. Sterker nog, het toestel kan andere apparaten zonder draad opladen. Leg simpelweg een telefoon (met draadloos opladen) op de achterkant van de S20 Ultra om ‘m van stroom te voorzien.

5G en specificaties

De Galaxy S20 Ultra is alleen verkrijgbaar als 5G-variant. De opvolger van 4G is in Nederland verkrijgbaar, maar werkt nog niet overal. Ook de snelheidswinst is voorlopig niet maximaal. Wel is het fijn dat de S20 Ultra met 5G overweg kan, want waarschijnlijk wil je het toestel wel minstens een paar jaar gebruiken en dan ben je er alvast klaar voor.

Interesseert het nieuwe netwerk je niet? Dan is er ook niets aan de hand, want uiteraard kan het vlaggenschip gewoon overweg met 4G.

Het toestel is daarnaast voorzien van Samsung’s krachtige Exynos 990-processor. Deze beschikt over acht rekenkernen met verschillende kloksnelheden. Deze processor maakt niet alleen de hoge resolutie van de camera’s mogelijk, ook kan het overweg met 120Hz-schermen.

Android 10 en Samsung-software

De Samsung Galaxy S20 Ultra is uit de doos voorzien van Android 10 met daaroverheen de eigen OneUI-schil. Deze flink aangepaste ‘schil’ verandert niet alleen het uiterlijk van Android, maar voegt ook enkele functies toe. De meest praktische is dat veel elementen naar de onderkant zijn verplaatst. Zo kun je de forse S20 Ultra alsnog makkelijk met één hand bedienen.

Samsung belooft minimaal twee jaar lang software-ondersteuning. Zo ben je verzekerd van de updates naar Android 11 en 12. Naast Android-versie-updates krijg je ook regelmatig beveiligingsupdates. Het bedrijf is snel en betrouwbaar als het om updates gaat, zeker bij high-end toestellen als deze. Reken dus op een goede software-ondersteuning de komende jaren.

Conclusie Samsung Galaxy S20 Ultra review

De Galaxy S20 Ultra is door zijn indrukwekkende hardware, 120Hz-scherm, 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s met 100x zoom misschien de beste Samsung-smartphone tot nu toe. Toch is in de praktijk best wat aan te merken op de Ultra. Zo maken de camera’s niet alle beloftes waar en is de 100x Space Zoom-functie een gimmick.

Dit betekent echter niet dat de S20 Ultra geen goede camerasmartphone is, want op dit gebied presteert ‘ie alsnog uitstekend. Als je minder ver inzoomt, dan weet het toestel te imponeren en dat geldt ook voor de andere camera’s, die mooie foto’s maken. De camerasoftware van Samsung kan dan weer wel wat beter.

Verder is het jammer dat het 120Hz-scherm behoorlijk op de accuduur drukt, waardoor het soms best een uitdaging is om het einde van de dag te halen. Daarentegen laadt de Galaxy S20 Ultra heel snel op en ben je van alle gemakken (een mooi scherm, uitstekende prestaties en fraai design) voorzien.

Wel moet je voor de Galaxy S20 Ultra heel veel betalen. Het vlaggenschip kost maar liefst 1349 euro en daarmee is het toestel lang niet voor iedereen weggelegd. Voor veel mensen is de normale Galaxy S20 of Galaxy S20 Plus een betere keuze, en dan krijg je een telefoon die niet eens zo heel veel afwijkt de allerduurste variant.

→ Lees onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra release en prijs

De Samsung Galaxy S20-reeks is sinds maart 2020 in Nederland te koop. De Ultra is verkrijgbaar in drie kleuren: grijs, wit en zwart. Hij is zowel los, als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. Sinds introductie is de (alsnog peperdure) Samsung flink in prijs gezakt, dus check de actuele prijzen via onze vergelijkers: