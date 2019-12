Wat zijn de nieuwe functies van de Samsung Galaxy S11? Hoe ziet hij eruit, en wat kunnen we verwachten van de camera’s? In dit overzicht verzamelen we alle Samsung Galaxy S11-geruchten.



Overzicht: alle Samsung Galaxy S11 geruchten

De Samsung Galaxy S11 komt eraan. De opvolger van de Galaxy S10 wordt waarschijnlijk in februari onthuld, en dat betekent dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. We weten daarom al een hoop over het nieuwe kroonjuweel. Van het aantal versies, vermoedelijke design tot aan de camerafuncties: het is allemaal vroegtijdig op straat komen te liggen. In dit overzicht zetten we de meest geloofwaardige Samsung Galaxy S11-geruchten voor je op een rij.

1. Drie versies: Galaxy S11, S11 Plus en S11e

Er komen hoogstwaarschijnlijk drie versies van de Galaxy S11 uit. Naast het reguliere model en de Plus-versie, verwachten we ook een Galaxy S11e. De opvolger van de Galaxy S10e is een betaalbare optie voor een bredere doelgroep. Maar, vergis je niet. De Galaxy S11e wordt geen budgetmodel, maar een middenklasser. Verder doet er een gerucht de ronde dat de Galaxy S11 eigenlijk als Galaxy S20 door het leven gaat.

2. Design: groter scherm, andere notch

Het lijkt erop dat het design van de Galaxy S10 wordt aangepast. Compleet op de schop gaat het ontwerp niet, maar de aanpassingen zijn wel opvallend. De Galaxy S11 gaat namelijk meer op de Note 10 en Note 10 Plus lijken. Dit heeft alles te maken met het cameragat, dat bij de Galaxy S11 precies midden in het scherm zit, en niet aan de rand.

Bovendien worden de Galaxy S11-telefoons groter. Als de geruchten kloppen, krijgt de Galaxy S11e een 6,3 inch-scherm. Zijn voorganger blijft op 5,8 inch steken. De Galaxy S11 groeit maar liefst met 0,6 inch en wordt zodoende 6,7 inch groot. Met zijn schermdiagonaal van 6,9 inch spant de Galaxy S11 Plus de kroon.

3. Camera’s: meer sensoren

Over de mogelijkheden van de Samsung Galaxy S11-camera’s wordt druk gespeculeerd. Vrijwel alle bronnen zijn het er in ieder geval over eens dat Samsung meer sensoren gaat toevoegen. Daar waar de Galaxy S10 Plus ‘slechts’ een driedubbele camera heeft, zou de Galaxy S11 (Plus) vijf sensoren krijgen. In renders heeft de camerabult een geordende P-vorm.

Volgens geruchten krijgt het nieuwe kroonjuweel een hoofdcamera, groothoeklens (voor groepsfoto’s), telefotolens (om in te zoomen) en een Time of Flight-sensor. Hiermee kun je 3D-kiekjes schieten. Waar de eventuele vijfde sensor voor dient, is nog een groot mysterie. Mogelijk gaat Samsung een macrolens toevoegen. Hiermee kun je van heel dichtbij objecten alsnog scherp fotograferen.

De Samsung Galaxy S11e is de meest betaalbare telefoon van het trio. Logisch dus dat Samsung ergens op moet bezuinigen. Volgens geruchten krijgt het toestel daarom slechts een driedubbele camera. Over de selfiecamera van de Galaxy S11 weten we nog niks.



4. Specificaties

Ook over de specificaties van de Samsung Galaxy S11 is nog een hoop onduidelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat het toestel wordt uitgerust met een Exynos 865- of 990-processor. Veel geruchten suggereren bovendien dat de accucapaciteiten van alle toestellen toenemen. De Galaxy S11 zou bijvoorbeeld een 3900 mAh-accu krijgen.

Een hoofdtelefooningang blijft daarentegen achterwege. Tot nog toe laten alle renders namelijk zien dat de Galaxy S11, S11e en S11 Plus geen 3,5mm-poorten krijgen. Opladen doe je uiteraard ‘gewoon’ via usb-c. Ook staat als een paal boven water dat de toestellen uit de doos op Android 10 draaien, met daaroverheen OneUI 2.0, Samsung’s eigen Android-versie.

5. Aankondiging: weer iets eerder

De Samsung Galaxy S10, S10e en S10 Plus werden op 20 februari 2019 gepresenteerd. De afgelopen jaren kiest de Koreaanse fabrikant er steevast voor om haar telefoons aan de vooravond van het Mobile World Congress (MWC) te presenteren.

Een logische keuze vanuit Samsung, want de concurrentie op de telefoonbeurs die 24 februari 2020 van start gaat, is enorm. Volgens geruchten haalt Samsung de Galaxy S11-presentatie dit jaar daarom nog iets meer naar voren. Men zou de toestellen op 11 of 18 februari willen onthullen.

6. Samsung Galaxy S11 prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy S10 lag ruim twee weken na de presentatie al in de winkels. De verwachting is dat dit schema ook geldt voor zijn opvolgers. De Galaxy S11, S11e en S11 Plus liggen dus waarschijnlijk begin maart in de winkels. Over adviesprijzen is nog niets bekend. Waarschijnlijk worden de toestellen echter minstens even duur als de Galaxy S10-telefoons. Dit zijn de verwachte Samsung Galaxy S11-prijzen:

Samsung Galaxy S11e: 749 euro

Samsung Galaxy S11: 899 euro

Samsung Galaxy S11 Plus: 999 euro

We werken dit Samsung Galaxy S11-geruchten overzicht doorlopend bij. Ontbreekt er een nieuwtje? Laat dan van je horen in de reacties.