Samsung brengt Android 17 met One UI 9 naar Galaxy S26-serie

Mike Peek
Mike Peek
17 september 2026, 11:08
2 min leestijd
Samsung brengt Android 17 met One UI 9 naar Galaxy S26-serie

Downloaden maar! Je kunt One UI 9, dat is gebaseerd op Android 17, vanaf nu installeren op de Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De nieuwe software brengt een hoop verse functies naar je telefoon.

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One UI 9 nu beschikbaar op Samsung Galaxy S26-serie

Het is eindelijk zover: Samsung rolt One UI 9 uit naar de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De update is gebaseerd op Android 17, dat afgelopen juni verscheen. De komende maanden zullen steeds meer (oudere) telefoons van Samsung worden bijgewerkt naar de nieuwe versie van het besturingssysteem.

One UI 9 brengt een hoop nieuwe functies naar je toestel. Met My Fancam houdt de camera je geselecteerde onderwerp bijvoorbeeld altijd centraal in een video. Daarnaast krijgt Now Brief een update, waardoor je meer controle hebt over welke informatie er in dit dagelijkse overzicht wordt opgenomen.

Now Nudge stelt automatisch acties of informatie voor op basis van wat er op je telefoon gebeurt. Als iemand voorstelt om te gaan eten, checkt hij bijvoorbeeld of je nog geen andere afspraken in je agenda hebt staan. Creative Studio kan suggesties doen voor het genereren van AI-afbeeldingen als er een verjaardag van een vriend aankomt. Zo draai je snel een felicitatie in elkaar.

Samsung Galaxy S26 Ultra review
Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26-telefoons zijn overigens niet de eerste toestellen van Samsung die met One UI 9 aan de slag kunnen. Afgelopen juli bracht de fabrikant de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 uit. Deze vouwbare smartphones draaiden uit de doos al op Android 17.

Wil je de update installeren? Open de instellingen-app op je S26, ga naar ‘Software-update’ en tik op ‘Downloaden en installeren’. Is daar nog niets te vinden? Dan zul je nog even moeten wachten. Om de servers te ontzien, brengt Samsung One UI 9 in fases uit.

Deze Samsung-telefoons krijgen Android 17

Samsung werkt zijn nieuwste en duurste telefoons altijd als eerste bij naar een volgende versie van Android. De komende maanden zijn er nog veel meer toestellen aan de beurt. We hebben een handig overzicht gemaakt met alle telefoons die binnenkort met One UI 9 aan de slag kunnen. Staat jouw model er niet tussen? Dan krijgt hij waarschijnlijk helaas geen upgrade…

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