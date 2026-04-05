‘Samsung Galaxy S26 FE op komst: déze chip krijgt het voordelige toptoestel’

Samsung werkt aan een nieuw, relatief voordelig toptoestel met een snelle chip: de Galaxy S26 FE. Als de geruchten kloppen, krijgt deze smartphone dezelfde processor als de Galaxy Z Flip 7.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S26 FE draait op deze chip’

Elk jaar brengt Samsung naast drie high-end smartphones ook een iets voordeliger toestel uit in zijn Galaxy S-serie. Het model van 2025 is de Galaxy S25 FE. Daarbij staat FE voor ‘Fan Edition’. Hij behoudt de kern van zijn duurdere broertjes, maar dan tegen een lagere prijs.

Tegen het einde van de zomer verwachten we een nieuwe variant. Volgens SamMobile draait deze Samsung Galaxy S26 FE op een Exynos 2500-chip. Die zat ook in de vouwbare Galaxy Z Flip 7. Een grote verrassing is dat niet, aangezien de S25 FE een Exynos 2400 aan boord heeft. Dankzij die nieuwe chip moet de Galaxy S26 FE zo’n 20 tot 30 procent sneller zijn dan zijn voorganger.

De Samsung Galaxy S25 FE

Daarmee is hij overigens wel trager dan de normale Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus. Samsung stopte daar zijn nieuwste chip in. Je raadt het al, dat is een Exynos 2600. Op die manier maakt de Koreaanse fabrikant onderscheid tussen echte vlaggenschepen en de FE, die net een treetje lager staat.

SamMobile speculeert verder dat de Galaxy S26 FE weer een 6,7 inch-oled-scherm krijgt en een accu van 4900 mAh. We verwachten drie camera’s op de achterzijde: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S25 FE is nu extra voordelig

We hebben de Galaxy S25 FE vorig jaar uitgebreid aan de tand gevoeld voor onze review. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie. Het toestel kostte destijds 749 euro, maar is inmiddels veel voordeliger. Je koopt hem al voor € 493,-.

Van de snellere processor ga je weinig merken en ook de accuduur is er – ondanks dat de batterij groter is – nauwelijks vooruit gegaan. De accu laadt sneller op, maar – en daar zijn we weer – slechts een beetje. Ook bij de camera’s zijn de verbeteringen maar klein.

Dat wil niet zeggen dat de Galaxy S25 FE een slechte smartphone is. Sterker nog: dit is een prima toestel dat vlot aanvoelt en erg lang updates krijgt. Bovendien is de prijs, zoals we gewend zijn bij FE-toestellen, inmiddels flink gekelderd. Inmiddels kunnen we hem daarom zeker aanraden.

Wil je niets missen van het laatste Samsung-nieuws? Dat hoeft ook niet als je je inschrijft voor de Android Planet-nieuwsbrief en onze app downloadt!