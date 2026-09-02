‘Samsung Galaxy S27 lost deze belangrijke ergernis niet op’

De Samsung Galaxy S27 lijkt niet sneller te kunnen opladen dan zijn zeven (!) voorgangers. Dat is een teleurstelling, want Samsung loopt inmiddels flink achter op de concurrentie.

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Samsung Galaxy S27 kan niet sneller opladen

De Samsung Galaxy S20 bood 6,5 jaar geleden een mooie upgrade: je kon het toestel bedraad met 25 watt opladen, terwijl zijn voorganger bleef steken op 15 watt. Daarna vond de Zuid-Koreaanse fabrikant het blijkbaar welletjes. We hebben sindsdien namelijk geen verbeteringen meer gezien op dit vlak. En die hoeven we volgend jaar ook niet te verwachten.

Leker Abhishek Yadav ontdekte in de certificatie van de Samsung Galaxy S27 dat het toestel opladen tot 25 watt ondersteunt. Net als zijn zeven voorgangers dus. Daarmee wordt het één van de traagste smartphones op de markt. Zelfs de Google Pixel 11 haalt 30 watt.

De Samsung Galaxy S26

Waarom Samsung zo eigenwijs vasthoudt aan die lage oplaadsnelheid is onbekend. Een ander compact toestel als de Xiaomi 17 haalt 100 watt, dus met de krappe behuizing kan het niet te maken hebben.

Ook de Galaxy S27 Plus lijkt trouwens geen upgrade te krijgen. Die kun je weer opladen met 45 watt. Die snelheid biedt Samsung al aan sinds de S22 Plus. De Galaxy S26 Ultra kreeg dit jaar wél een boost. Die haalt nu 60 watt, waardoor de accu sneller vol zit dan voorheen.

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Alle ogen op de Pro en Ultra

Mogelijk bewaart Samsung hogere oplaadsnelheden voor de Galaxy S27 Pro. Dat is een nieuw toestel dat in veel opzichten een kleinere versie lijkt te worden van de S27 Ultra. Zo krijgt hij dezelfde 200 megapixel-hoofdcamera en een relatief grote batterij. Ook is hij voorzien van het nieuwe ontwerp van de Ultra, dat doet denken aan recente iPhones.

Als we cynisch denken, zou het trage opladen van de Samsung Galaxy S27 dus een manier kunnen zijn om je tot aanschaf van de (ongetwijfeld duurdere) Pro te verleiden.

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