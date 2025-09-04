Dit is de Samsung Galaxy Tab S11-serie: dun, snel en nieuwe S Pen

Samsung heeft zijn Galaxy Tab S11-familie officieel onthuld. Hij bestaat uit een 11 inch-model en een veel grotere 14,6-inch variant. Ze zijn erg dun, zeer snel en worden geleverd met een nieuwe S Pen.

Samsung Galaxy Tab S11-serie officieel onthuld

Op zoek naar een high-end tablet? Dan verkoopt Samsung je graag een Galaxy Tab S11 of Galaxy Tab S11 Ultra, die vandaag officieel zijn onthuld. De apparaten draaien op een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip en zijn daarmee zo’n 25 procent sneller dan de Tab S10-modellen van vorig jaar. Het zijn echte krachtpatsers, bedoeld voor veeleisende toepassingen als videobewerking of zware 3D-games. Je kiest uit de kleuren zilver of grijs.

Samsung hanteert dit keer een andere strategie. De Tab S10 Plus, met een 12,4 inch-scherm, krijgt voorlopig geen opvolger. De reguliere Tab S11 heeft een kleiner 11 inch-display en lijkt daarom meer op de Galaxy Tab S9 uit 2023. Er verscheen vorig jaar geen ‘normale’ Tab S10. Wie voor de Tab S11 Ultra gaat, koopt als vanouds een gigantische 14,6 inch-tablet.

Beide schermen halen een piekhelderheid van 1600 nits, maar helaas heeft alleen de Ultra een antireflectie-laag die spiegelingen tegengaat.

De fabrikant heeft verder een spreekwoordelijke kaasschaaf gebruikt. De Ultra is met 5,1 millimeter namelijk iets dunner dan zijn voorganger en ook 26 gram lichter. Met 469 gram weegt de normale Tab S11 29 gram minder dan de Tab S9. Dit model is met 5,5 millimeter wel iets dikker dan de Ultra.

Nieuwe S Pen

Zoals we gewend zijn, levert Samsung een S Pen bij zijn tablets. Die is vernieuwd, met een kegelvormige penpunt waarmee je betere controle moet hebben over wat je tekent. Daarnaast houdt hij dankzij een zeshoekig ontwerp makkelijker vast. Helaas beschikt hij niet meer over bluetooth. Dat is geen verrassing, want die functie verdween ook al bij de stylus in de Galaxy S25 Ultra.

Natuurlijk zijn de bekende AI-functies te gebruiken op de Tab S11, zoals Google’s Gemini Live en Circle to search. Ook kun je hulp krijgen bij het schrijven of samenvatten van teksten.

Er zijn weer losse toetsenborden te koop voor de tablets, waarmee je ze omtovert in laptops. Bovendien heeft Samsung zijn desktopomgeving DeX verder verbeterd. Multitasken tussen apps moet soepeler verlopen. Gebruik je een externe monitor? Dan kun je met ‘Extended mode’ een dual-screen-opstelling creëren. Zo versleep je apps van het ene naar het andere display. Ook kun je op het eerste scherm een document raadplegen terwijl je op het tweede bijvoorbeeld een presentatie geeft.

Prijzen

De kleine Galaxy Tab S11 heeft een startprijs van 899 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 128GB opslag. Die kun je uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Tegen een meerprijs zijn er varianten met 256GB of 512GB ‘vaste’ opslag verkrijgbaar. Als je dat wil, kun je ook kiezen voor een model met een eigen lte-verbinding. Zo kun je onderweg internetten als je er een sim-kaartje in stopt.

Voor 1339 euro koop je de goedkoopste versie van de Galaxy Tab S11 Ultra. Die beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Er zijn ook varianten met 512GB of 1TB opslag te koop. Die laatste heeft bovendien 16GB werkgeheugen.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Galaxy Tab S11. Niets missen? Download onze app en schrijf je in voor de nieuwsbrief!