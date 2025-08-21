‘Samsung Galaxy S11 Ultra wordt dunner en krijgt kleinere notch’

De nieuwe toptablet van Samsung ondergaat een bescheiden metamorfose. Renders van de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra laten een kleinere notch zien. Ook wordt het apparaat nog dunner dan zijn voorganger.

‘Samsung Galaxy Tab S11 Ultra te zien op renders’

Met 5,4 millimeter was de Galaxy Tab S10 Ultra al bepaald geen dikke tablet. Toch weet de Koreaanse fabrikant zijn opvolger nog een beetje slanker te maken. De Tab S11 Ultra is volgens geruchten 5,1 millimeter dun. Het zal geen toeval zijn dat de tablet daarmee precies even dik is als de grootste iPad Pro.

Dat blijkt uit informatie van WinFuture, een Duitse website die ook renders van de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra publiceerde. Het lijkt te gaan om officiële beelden van de tablet. Die laten een bekend design zien, met één uitzondering. De notch in het scherm, waar de frontcamera te vinden is, wordt een stuk kleiner. Dat is natuurlijk fijn, want zo is hij minder hinderlijk aanwezig als je bijvoorbeeld video’s kijkt.

Samsung heeft geen magische trucjes uitgehaald om de notch te doen krimpen. De S11 Ultra beschikt over ‘slechts’ één frontcamera, terwijl zijn voorganger ook een tweede, extra wijde camera in het scherm had zitten. Daardoor hoeft de notch minder groot te zijn. Op de achterkant zijn nog wel twee lenzen te zien. We vragen ons af wie er foto’s maakt met zo’n gigantisch apparaat, maar dat is een andere kwestie.

Snelle hardware, ook een kleiner model

Samsung brengt de Galaxy Tab S11-serie waarschijnlijk begin deze herfst uit. Naast de Ultra verwachten we ook een kleinere Galaxy S11 met een 11-inch-scherm. Het tussenmaatje van vorig jaar, de Tab S10 Plus, lijkt geen opvolger te krijgen.

Beide S11-modellen draaien op een MediaTek Dimensity 9400-chip, die voor uitstekende prestaties zorgt. De oled-schermen zijn ontspiegeld, waardoor je minder last hebt van reflecties. Bovendien stopt Samsung een S Pen in de doos, die je in staat stelt om fraaie tekeningen te maken op de tablet.

