Samsung Galaxy Tab S12-serie officieel: dunner dan ooit 

Samsung heeft zojuist de Galaxy Tab S12 Ultra, de Galaxy Tab S12+ en de Galaxy SmartTag3 aangekondigd. Dit moet je daar zeker over weten!

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Galaxy Tab S12-serie officieel

Het hing al even in de lucht, maar nu is het eindelijk officieel. Samsung brengt twee nieuwe tablets uit: de Galaxy Tab S12+ en Galaxy Tab S12 Ultra. De Tab S12 Ultra is slechts 5,1 millimeter dik, maar moet tegelijkertijd de krachtigste Galaxy Tab ooit zijn volgens Samsung. Maar, wat heeft de nieuwe tablet nog meer te bieden?

Groot scherm en kleine chip

De Galaxy Tab S12 Ultra heeft een amoled-scherm van 14,6 inch met een ververssnelheid van 120Hz. De piekhelderheid van dit grote scherm ligt op 1600 nits. Is het scherm van de S12 Ultra iets te groot voor je, dan kun je ook voor het kleinere scherm van de Galaxy Tab S12+ gaan. Die heeft een amoled-scherm van 12,6 inch en net als zijn grote broer een ververssnelheid van 120Hz en piekhelderheid van 1600 nits.

Onder de motorkap zit in beide modellen de MediaTek Dimensity 9500-processor van 3 nanometer. De CPU op de Ultra is 19 procent sneller en de GPU is 17 procent sneller dan bij zijn voorganger de Galaxy Tab S11 Ultra.

Zowel de S12+ als de S12 Ultra komen met 12GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslagcapaciteit. De Ultra heeft ook nog een uitvoering met 16GB aan RAM en 1 TB aan opslag. Op beide modellen is het ook mogelijk om de opslagcapaciteit uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Dit kan tot maar liefst 2 terabyte.

Camera, batterij en software

Ondanks de dunne behuizing belooft Samsung een flinke batterijduur op beide tablets. De Tab S12 Ultra heeft een batterijcapaciteit van 11600 mAh en S12+ heeft een accu van 10600 mAh.

De Galaxy Tab S12 Ultra zou het maximaal 23 uur vol moeten houden, terwijl de Tab S12+ maximaal 21 uur op één lading meegaat. Samsung claimt dat beide tablets in ongeveer 95 minuten van 0 naar 100 procent zijn opgeladen als je ze oplaadt met een 45 watt-lader.

Je koopt een tablet over het algemeen niet voor de camera’s, maar op beide tablets zitten ze er natuurlijk wel op. De S12 Ultra heeft twee camera’s aan de achterkant. Een hoofdcamera van 13 megapixel en groothoeklens van 8 megapixel. De S12+ heeft alleen een hoofdcamera van 13 megapixel. Beide tablets hebben ook een selfiecamera van 12 megapixel.

De Galaxy Tab S12-serie draait op Android 17 met One UI 9 als softwareschil. Je kunt met beide modellen een tijd vooruit, want Samsung belooft zeven jaar aan OS-updates en zeven jaar aan beveiligingsupdates. Dit ruime updatebeleid zijn we inmiddels gewend van high end-apparaten van de Zuid Koreaanse fabrikant.

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Galaxy SmartTag3: Kleiner dan zijn voorganger

Naast de Galaxy Tab 12-serie heeft Samsung nog iets gelanceerd: de SmartTag3. Dit is een bluetooth-tracker die compacter is dan zijn voorganger. Zo is hij ongeveer 35 procent kleiner en 33 procent lichter dan de vorige generatie.

Ben je regelmatig je sleutels, tas of koffer kwijt? Dan moet de nieuwe Samsung Galaxy SmartTag3 het een stuk gemakkelijker maken om je spullen terug te vinden. Opvallende vernieuwing is de ondersteuning voor verschillende besturingssystemen, waaronder iOS.

Samsung heeft ook het zoekbereik van de SmartTag3 flink uitgebreid. De tracker kan tot maximaal 60 meter informatie geven over de afstand en de richting. De batterij gaat ook behoorlijk lang mee. Samsung belooft maximaal 550 dagen bij normaal gebruik en 790 dagen in de besparingsstand.

Beschikbaarheid en prijs

De Samsung Galaxy Tab S12+ en Tab S12 Ultra liggen vanaf 7 oktober in de winkels Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs en zilver en worden geleverd met een S-Pen in de doos.

De Galaxy Tab S12 Ultra heeft een adviesprijs van 1539 euro voor de configuratie van 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslag. Voor de 512GB-uitvoering betaal je 1739 euro en de variant met 16GB werkgeheugen en 1TB aan opslagcapaciteit kost 2139 euro.

De S12+ heeft een adviesprijs van 1299 euro voor de uitvoering van 12GB RAM en 256GB aan opslag. De variant met 512GB aan opslag kost 1499 euro. Wil je op beide modellen ook 5G hebben, dan kost je dit 150 euro bovenop de vraagprijs van het specifieke model.

Op de SmartTag3 zullen we in Nederland nog even moeten wachten. De tracker wordt momenteel alleen uitgebracht in Zuid-Korea. De tracker is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Een enkele tag gaat 39,99 euro kosten en de verpakking met vier tags 29,99 euro. De verwachting is dat de SmartTag3 vanaf begin 2027 in de winkels ligt.