Samsung onthult Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic met gloednieuw design

Daar zijn ze dan: de Samsung Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic! We praten je bij over de nieuwe smartwatches, die binnenkort in de Nederlandse winkels liggen.

Samsung Galaxy Watch 8 officieel aangekondigd

Door alle geruchten en lekken wisten we het stiekem al, maar zojuist zijn de Samsung Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic officieel onthuld. Samsung toont de nieuwe smartwatches op het Galaxy Unpacked 2025-evenement, waar ook de nieuwste vouwtelefoons zijn onthuld.

De Galaxy Watch 8 is de opvolger van de populaire Galaxy Watch 7, die nu een jaar oud is. Het nieuwe horloge, dat 379 euro kost, is opnieuw in twee formaten verkrijgbaar: 40 en 44 millimeter. Het amoled-schermpje is bij de instapversie 1,34 inch groot, bij het grotere model is dit 1,47 inch.

Samsung heeft de Galaxy Watch 8 uitgerust met een helderder scherm, met een piekhelderheid van 3000 nits. Dat komt van pas als je buiten bent en de zon fel schijnt, en je alsnog het display wil aflezen. Met de always on-functie kun je altijd de tijd checken.

De Galaxy Watch 8 heeft een nieuw en dunner design gekregen. Het klokje lijkt nu meer op de Galaxy Watch Ultra van vorig jaar, door het (zoals Samsung het noemt) ‘kussenontwerp’. Dit houdt in dat scherm rond, maar de behuizing iets vierkanter is. De bandjes zijn weer verwisselbaar, zodat je voor je eigen stijl kan kiezen.

De Galaxy Watch 8 is de eerste smartwatch die standaard op Wear OS 6 draait. Dit is de nieuwste versie van Googles software voor slimme horloges. Ook aanwezig is One UI 8 Watch, dat allerlei nieuwe functies introduceert. Zo richt de software zich meer op slaapcoaching en kan de Watch tekenen van slaapapneu detecteren.

Daarnaast geeft het slimme horloge tips voor de optimale tijd om naar bed te gaan. Verder kan de Galaxy Watch 8 het carotenoïdenniveau in je lichaam meten. Hierbij gaat het specifiek om antioxidanten; goede stoffen die in je lichaam gezonde cellen en weefsel beschermen. Is dit aan de lage kant, dan helpt de Watch je met tips.

Uiteraard is het ook mogelijk om je work-outs, hartslag, slaapgedrag en stressniveau bij te houden met de smartwatch. Nieuw is de High Stress Alert: als je stressniveau langere tijd hoog blijft, dan krijg je een melding om even tot rust te komen.

Onder de motorkap zit de Exynos W1000-chip, die we kennen van de Galaxy Watch 7 van vorig jaar. De processor wordt bijgestaan door 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Samsung verkoopt een bluetooth- en 4G-versie van de Galaxy Watch 8. Met laatstgenoemde ben je ook zonder een gekoppelde smartphone online.

Galaxy Watch 8 Classic

Waar Samsung vorig jaar besloot geen opvolger van de Galaxy Watch 6 Classic uit te brengen, keert de Classic nu weer terug. De Galaxy Watch 8 Classic is een luxere smartwatch met een draaibare rand, die je gebruikt om door de interface te scrollen. Ook is er een snelknop.

De Galaxy Watch 8 Classic is met een adviesprijs van 529 euro wel een stuk duurder dan de reguliere Watch 8. Hij is bovendien in één formaat (46 millimeter) verkrijgbaar en dus standaard een stukje groter. Hij is ook zwaarder.

Fijn is dat de Classic meer opslagruimte heeft (64GB), zodat je meer apps kan installeren of bijvoorbeeld muziek voor offline gebruik opslaat. De accu is met een capaciteit van 445 mAh ook groter. Het slimme horloge verschijnt in de kleuren zwart en wit, en kun je combineren met veel bandjes.

Samsung Galaxy Watch 8 bestellen: prijzen en release

De Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn vanaf nu te bestellen. Hieronder zie je een overzicht met de versies, formaten en prijzen op een rijtje. De Galaxy Watch 8 (Classic) pre-orderen kan via de links hieronder. De release vindt plaats op 22 juli.

Je krijgt bovendien tijdelijk 30 procent korting op de Galaxy Watch 8-bandjes en 15 procent korting op de Galaxy Buds 3 Series. Deze actie loopt tot en met 27 juli.

Samsung Galaxy Watch 8 (40 millimeter) – 379 euro (donkergrijs en zilver)

(donkergrijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 8 LTE (40 millimeter) – 429 euro (donkergrijs en zilver)

(donkergrijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 8 (44 millimeter) – 409 euro (donkergrijs en zilver)

(donkergrijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 8 LTE (44 millimeter) – 459 euro (donkergrijs en zilver)

(donkergrijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 millimeter) – 529 euro (donkergrijs en zilver)

(donkergrijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE (46 millimeter) – 579 euro (donkergrijs en zilver)

