‘Nieuwe, extra stevige Samsung-smartphone te zien op gelekte renders’

Heb jij een leven vol stof, water en beweging? Samsung werkt aan een nieuwe robuuste smartphone die wel tegen een stootje kan.

Samsung Galaxy Xcover Pro 2 kan jouw wilde lifestyle aan

Het Zuid-Koreaanse Samsung verkoopt nu al jaren stevige Galaxy Xcover-smartphones, die niet makkelijk kapot gaan. De toestellen richten zich op ‘gebruik in extreme omstandigheden’. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in de bouw, die zich op grote hoogten bevinden en constant te maken hebben met stof en ruige apparatuur. De Xcover-lijn heeft al een tijdje geen nieuw model gezien, maar daar komt binnenkort verandering in.

Renders van de Samsung Galaxy Xcover Pro 2 verschenen onlangs op Zoutons, in samenwerking met bekende lekker OnLeaks. Het toestel lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de Galaxy Xcover Pro. Zo heeft de smartphone opnieuw een robuuste plastic rand aan de zijkanten, die een stukje boven het scherm uitkomt. Deze rand beschermt het display als het toestel op de grond valt.

Ook de achterkant van de Xcover Pro 2 is gemaakt van plastic, dat in tegenstelling tot glas niet snel beschadigt. Uiteraard in de behuizing IP86 stof- en waterbestendig. Opvallend is de terugkeer van de notch. De huidige Xcover Pro heeft een selfiecamera in een cameragat, die er in onze ogen strakker uitziet. Wellicht positioneert Samsung de Xcover Pro 2 een stukje lager dan zijn voorganger.

Vervangbare accu en koptelefooningang

Een steviger ontwerp is niet het enige wat de Galaxy Xcover Pro 2 onderscheidt van zijn concurrenten. Het toestel krijgt namelijk een verwisselbare accu. Dit is zeldzaam in de huidige smartphonemarkt. Je kunt met de Xcover Pro 2 gaan hiken en meerdere batterijen meenemen, zodat je dagen vooruit kunt zonder stopcontact.

Het toestel heeft verder nog een koptelefoonaansluiting aan boord. Hiermee kun je gekabeld naar muziek luisteren zonder speciale usb c-oortjes of een verloopstukje. De meeste mensen gebruiken inmiddels draadloze bluetooth-oortjes, maar een koptelefoonaansluiting wordt door veel mensen nog altijd gewaardeerd.

Overige specificaties van de Samsung Galaxy Xcover Pro 2 omvatten een rappe Snapdragon 778G-chip, met 5G-ondersteuning. Hiermee is het de eerste Xcover-smartphone die toegang krijgt tot het 5G-netwerk. Je kunt er met het toestel dus weer een tijdje tegenaan, hoe wild en onvoorzichtig je er ook mee omgaat.

