Samsung XCover Pro officieel: modern design in een ruig jasje

De betaalbare Samsung XCover-smartphones zijn al jaren te koop op de markt. Nu is de XCover Pro officieel gepresenteerd, de nieuwste telg in de serie. Het toestel heeft een modern design en kan uiteraard tegen een stootje.

Samsung XCover Pro officieel

Het toestel is stilletjes officieel gepresenteerd, waardoor we alles weten over dit toestel. De fabrikant kiest voor een scherm van 6,3 inch met een verhouding van 20 bij 9. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en door die combinatie moet alles er scherp uitzien. De frontcamera is verwerkt in een gaatje in het display, een designelement dat we ook zien bij onder andere de Samsung Galaxy S10.

Uiteraard beschikt het toestel over een IP68-certificering. Daarmee kan het toestel tegen water en stof, maar ook tegen een stootje. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en 64GB opslag. Uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje is ook mogelijk. Het kloppende hart is de Samsung Exynos 9611-chip, de opvolger van de processor in de populaire Galaxy A50.

Overige specificaties XCover Pro

Deze XCover Pro is de eerste in de lijn met twee camera’s op de achterkant. De primaire camera schiet plaatjes van 25 megapixel. Ook is er een groothoeklens aanwezig, waarmee je 8 megapixel-foto’s maakt. Selfies schiet je in maximaal 13 megapixel.

Ook beschikt het toestel over een accu van 4050 mAh, die te verwijderen is door de gebruiker. Handig om bijvoorbeeld een extra batterij mee te nemen voor onderweg. Opladen kan via de usb c-poort en ook nfc en bluetooth 5.0 zijn aanwezig.

Tot slot wordt genoemd dat de vingerafdrukscanner in de zijkant is verwerkt. Ook is er een ‘push to talk’-knop aanwezig, waarmee je het toestel kunt gebruiken als walkietalkie. Het toestel weegt iets meer dan 200 gram en is 10 millimeter dik. De XCover Pro wordt uitgeleverd met Android 9.0 Pie en niet met het nieuwe Android 10.

Beschikbaarheid Samsung XCover Pro

Deze Samsung wordt eind januari verwacht in Finland met een prijskaartje van 499 euro. Begin februari zal het toestel ook beschikbaar worden in andere Europese landen. Met die prijs is het toestel stukken duurder dan zijn voorgangers, de XCover 3 en XCover 4.

Lees het laatste nieuws over Samsung