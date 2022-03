Heb je een Samsung-tv? Zo haal je de HBO Max-app binnen

Als je over een smart-tv van Samsung beschikt, dan heb je voortaan standaard toegang tot HBO Max. Deze nieuwe streamingdienst is sinds deze week beschikbaar in Nederland en heeft een handige app.

Samsung-tv’s en HBO Max

Samsung maakt via een persbericht bekend dat alle smart-tv’s van het merk – die sinds 2016 zijn uitgebracht – vanaf nu standaard toegang hebben tot HBO Max. Door de officiële app te downloaden, kun je de nieuwe streamingdienst direct vanaf je televisie gebruiken.

Het downloaden van de HBO Max-app op je Samsung smart-tv is heel makkelijk. Volg simpelweg de stappen hieronder en zorg uiteraard dat je televisie verbonden is met je wifi-netwerk.

Open op je Samsung smart-tv de app-winkel, via de menubalk links; Ga naar de zoekbalk en zoek naar HBO Max; Als het goed is, zie je de HBO Max-app automatisch verschijnen; Druk vervolgens op downloaden om de applicatie te installeren op je televisie.

Heb je de stappen doorlopen, dan kun je inloggen met je HBO Max-account en beginnen met kijken. De streamingdienst heeft overigens apps uitgebracht voor veel meer platforms, zoals Android, iOS, Android TV en spelcomputers. Ook op de Chromecast met Google TV is de HBO Max-app gratis te downloaden.

Wat je moet weten over HBO Max

Deze week is HBO Max uitgebracht in Nederland. Je kent HBO waarschijnlijk van topseries als Game of Thrones, The Sopranos, The Wire en Euphoria. De dienst is vooral interessant vanwege de exclusieve series en films die je erop vindt. Ook valt de prijs op, want die valt juist heel erg mee.

Als je uiterlijk 31 maart een HBO Max-abonnement afsluit, krijg je ‘levenslang’ 50 procent korting. In plaats van 5,99 euro per maand betaal je dan 2,99 euro. Dit is wel het Basic-abonnement, waarbij de beeldkwaliteit maximaal 720p is en je maar op één apparaat tegelijk kan kijken. Ook kun je minder films en series opslaan voor offline gebruik.

Het Standaard-abonnement kost normaliter 7,99 euro per maand, maar sluit je tijdens de kortingsperiode af voor 3,99 euro per maand. Films en series zijn dan in full-hd (of 4K) te zien, je kan op drie apparaten tegelijk naar HBO Max kijken en maximaal 30 titels downloaden op je smartphone of tablet.

