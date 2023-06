Straks elke smartphone-accu makkelijk te vervangen: dit moet je weten over de nieuwe Europese wet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet, waardoor je over enkele jaren de smartphone-accu van elk toestel zelf moet kunnen vervangen. Dit moet je weten.

Smartphone-accu vervangen: vanaf 2027 bij elk toestel

Er was een tijd waarin de accu van elke telefoon makkelijk te vervangen was. Sterker nog: je moest de batterij er vaak uit halen om de simkaart te kunnen plaatsen. Dat kun je nu haast niet meer voorstellen. De accu’s zitten verstopt en vastgelijmd en kunnen meestal alleen door een reparateur worden vervangen. Dat gaat gelukkig veranderen.

Het Europees Parlement heeft namelijk een nieuwe wet aangenomen rond oplaadbare batterijen in de EU. De belangrijkste regel uit deze wet is dat draagbare batterijen in apparaten zoals smartphones en tablets door gebruikers zelf te verwijderen en te vervangen moeten zijn.

Dat betekent dat je straks zelf de batterij kunt vervangen van elke nieuwe smartphone die op de markt verschijnt.

Waarom deze wet?

Deze wet is bedoeld om de levensduur van producten te verlengen. Als een apparaat nu een slechte batterij heeft, kiezen consumenten ervoor om een nieuw apparaat aan te schaffen. Dat is niet best voor het milieu. Deze wet kan er tevens voor zorgen dat consumenten sneller een tweedehands toestel kopen, omdat ze niet bang hoeven te zijn dat de batterij van slechte kwaliteit is.

Onderdeel van de wet is ook dat weggegooide batterijen worden verzameld en zo goed mogelijk worden gerecycled.

Hoe gaat het nu op de markt?

Er zijn toestellen op de markt waarbij de accu al makkelijk te verwijderen is. Met voorop natuurlijk de toestellen van Fairphone, die modulair zijn opgebouwd zodat de smartphone-accu vervangen een eitje is.

Tevens zijn er verschillende toestellen van Nokia met een verwisselbare accu en heeft Samsung met de Galaxy XCover 6 Pro een toestel waarvan de batterij makkelijk te verwijderen is.

Maar dan gaat het echt over uitzonderingen. Website iFixit beoordeelt de repareerbaarheid van smartphones en daarbij wordt vaak de mogelijkheid om de accu te verwijderen meegenomen. Neem de Samsung Galaxy S22: “De batterij is stevig vastgelijmd en vereist vergaande demontage om te kunnen vervangen.” Of de Google Pixel 6: “De stevig vastgelijmde batterij is moeilijk te vervangen.”

Wanneer gaat de wet in?

Het duurt nog wel eventjes voordat de wet ingaat, want pas begin 2027 moeten fabrikanten zich aan de nieuwe regels houden. Het is daarnast goed mogelijk dat dit moment verder naar achter wordt geschoven als fabrikanten aangeven meer tijd nodig te hebben.

Dat is aannemelijk, want fabrikanten moeten met deze wet het complete design van hun toestellen anders aanpakken. Dat is voornamelijk voor iPhone-maker Apple een klap, want na veel gemopper moet het bedrijf al usb-c gaan gebruiken om toestellen op te laden en nu komt deze regel daar bovenop.

Je Samsung zelf repareren

Samsung zet inmiddels al grote stappen in de mogelijkheid om zelf je smartphone te repareren. Het Samsung Self-Repair-programma is in Nederland beschikbaar, zodat je losse onderdelen en repareerkits kunt bestellen voor je Galaxy S20, S21 of S22.

Tips voor je accu

Wil je langer met je accu doen? We vertellen je 7 weetjes over de accuduur van je smartphone en tips over hoe je de accu het beste oplaadt.