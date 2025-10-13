Waarom smartphones met een grote accu soms teleurstellen

Er verschijnen steeds meer smartphones met een heel grote accu. Toch gaan die vaak niet zo lang mee als je misschien zou verwachten. Waar ligt dat aan?

Waarom grote accu’s in smartphones teleurstellen

Jarenlang hadden smartphones een batterij van maximaal 5000 mAh. De laatste jaren worden ze echter steeds groter. Zo heeft de OnePlus 13 een accu van 6000 mAh en de Realme GT 7 Pro biedt 6500 mAh. De volgende generatie telefoons gaat zelfs nog verder. Zo beschikt de Xiaomi 17 Pro Max over een batterij van 7500 mAh.

Je zou daarom verwachten dat dit laatste toestel de vloer aanveegt met smartphones die een minder grote accu hebben. Dat blijkt echter een beetje tegen te vallen. In onderstaande test van YouTuber TechDroider haalt de Xiaomi een score van 13 uur en 36 minuten. Dat is vijf minuten langer dan de iPhone 17 Pro Max. Op zich prima zou je denken, maar die iPhone heeft een batterij van slechts 4823 mAh. Ruim een derde minder dan de Xiaomi dus.

Daaruit blijkt wel dat de batterijduur van een smartphone van veel meer factoren afhankelijk is dan alleen een grote accu. Apple heeft volledige controle over de hardware én software, waardoor ze die optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Xiaomi koopt zijn processor, de Snapdragon 8 Elite Gen 5, in bij fabrikant Qualcomm. Het besturingssysteem, Android, is dan weer afkomstig van Google.

Die twee werken best met elkaar samen, maar de combinatie zal nooit zo zuinig zijn als de tandem van Apple. Daar komt nog bij dat Qualcomm zich voornamelijk richt op rauwe prestaties. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 is sneller dan de A19 Pro-chip van Apple, maar gebruikt meer processorkernen en ook meer stroom.

Silicium-koolstof-accu’s zijn de toekomst

De Xiaomi 17 Pro Max heeft, net als andere Android-smartphones met grote batterijen, een silicium-koolstof-accu. Die biedt een hogere energiedichtheid dan ouderwetse exemplaren. Daardoor past er meer prik in een toestel zonder dat hij dikker hoeft te worden.

Dit soort batterijen zijn zonder meer de toekomst. We moeten alleen niet verwachten dat smartphones straks een halve week meegaan. Het lijkt erop dat fabrikanten die grote accu’s vooral gebruiken om de steeds betere prestaties, en het hoge stroomverbruik van AI-functies, te ondervangen.

