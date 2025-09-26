Nieuwe Xiaomi 17-serie: scherm op camera-eiland en snelste chip ooit

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft aangekondigd dat de Xiaomi 17, 17 Pro en 17 Pro Max worden voorzien van de snelste chip tot nu toe. En dan is er ook nog een geinig schermpje op het camera-eiland. Lees snel verder.

Xiaomi 17-serie officieel: veelbelovende telefoons

Het hing al een tijdje in de lucht: een aankondiging van een grote fabrikant dat zij hun nieuwste smartphones zouden bewapenen met de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de nieuwste chip van Qualcomm. Xiaomi heeft de primeur en maakt techfans nieuwsgierig met grote batterijen en een schermpje op het camera-eiland.

De accu’s aan boord van de Xiaomi-toestellen zijn flink: van 6300 mAh voor de Pro en 7500 mAh voor de Pro Max. Die zijn straks bedraad op te laden met 100 watt en draadloos met 50 watt.

Met een werkgeheugen tussen de 12 en 16 gigabyte en twee opties qua opslag (256 of 512GB) zitten kopers van de reguliere Xiaomi 17 al prima. Van de 17 Pro en 17 Pro Max is er ook een 1 terabyte-versie beschikbaar, mocht je extra veel opslag nodig hebben.

De vier camera’s van ieder 50 megapixel (drie achterop en één selfiecamera) maken van de high-enders van Xiaomi een stevige concurrent voor andere toestellen met dergelijke cameraspecs, zoals de Google Pixel 10 Pro en OnePlus 13.

Vernieuwd design: scherm aan de achterkant

Afhankelijk van het model, heb je een groot rechthoekig camera-eiland (Xiaomi 17 Pro en Pro Max) of juist een subtieler vierkant eiland (Xiaomi 17). Bijzonder hieraan is dat bij de Pro-modellen het camera-eiland ook gelijk een scherm is.

Dit meet 2,66 inch en lijkt voornamelijk bedoeld om inkomende meldingen weer te geven, of voor basiswidgets als een klok. Xiaomi zegt echter dat er zelfs spelletjes op gespeeld kunnen worden. In hoeverre het minischerm echt nuttig is of meer een gimmick, moeten we afwachten.

Bron: Xiaomi

Aan de voorkant kunnen we een 6,3 inch oled-scherm verwachten voor de 17 en 17 Pro. De Max is met 6,9 inch een tikkeltje groter. Hiermee komen de schermen van de Xiaomi 17 Pro en de 17 Pro Max overeen met bijvoorbeeld de nieuwste iPhone 17 Pro en 17 Pro Max.

Xiaomi lijkt sowieso gekeken te hebben naar Apple, want Xiaomi gaat van de 15-serie direct naar de 17-serie. En ook de modelnamen (17, 17 Pro en 17 Pro Max) komen overeen. Hierdoor loopt Xiaomi dus vanaf nu keurig in de pas met Apple.

Nog even geduld

De nieuwste vlaggenschepen van Xiaomi zijn momenteel alleen nog in China verkrijgbaar. Die kosten daar omgerekend tussen de 540 euro en 720 euro, afhankelijk van het model.

Europese fans van het merk zullen dus moeten wachten en hopen dat ze ook hier verkocht gaan worden. De geruchten zijn ergens in februari 2026. Wij houden dit uiteraard voor jullie in de gaten.

