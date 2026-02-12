Sony brengt nieuwe premium oortjes uit: WF-1000XM6

Sony kondigt vandaag zijn nieuwste, high-end draadloze oordopjes aan. De WF-1000XM6 hebben betere noise cancelling en komen met DSEE Extreme. Opvallend is dat ze goedkoper zijn dan de voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF-1000XM6 aangekondigd

We hebben er ruim tweeënhalf jaar op moeten wachten, maar de populaire premium draadloze oordopjes WF-1000XM5 hebben eindelijk een opvolger. Maak kennis met de Sony WF-1000XM6.

Sony belooft effectievere noise cancelling, beter geluid en een geoptimaliseerd draagcomfort. Om dat te bereiken, heeft het bedrijf onder andere een nieuwe chip, twee extra microfoons en een heleboel AI in de oortjes gestopt. En dat terwijl de draadloze oordoppen dunner én goedkoper zijn dan de vorige generatie.

Look en feel van de Sony WF-1000XM6

Het klinkt niet eenvoudig: een betere versie maken van de uitstekende voorganger. We waren namelijk erg enthousiast in onze review van de WF-1000XM5. Toch hadden we ook verbeterpunten, zoals de beperkte aanraakbediening, het materiaal van de opzetstukjes en de gladde oortjes. Die punten lijkt Sony nu aangepakt te hebben.

Zo worden er vier maten zachte opzetstukjes meegeleverd die comfort moeten combineren met een hogere mate van geluidsisolatie. Ook zijn de oortjes stugger gemaakt, waardoor je ze gemakkelijker oppakt uit de oplaadcase en weer terugstopt, met minder kans dat ze tijdens die handelingen uit je vingers glippen.

Dat zijn niet de enige wijzigingen aan het design. De oplaadcase heeft een strakkere look en ook de oortjes zelf zien er anders uit. Zo is de behuizing 11 procent slanker, waardoor ze beter moeten zitten in de meeste oren.

Het geheel oogt strak en de twee zakelijke kleuropties (Black of Platinum Silver) dragen bij aan de luxe uitstraling die past bij oortjes in deze prijsklasse.

Betere noise cancelling, geluidskwaliteit en accuduur

De nieuwe processor is dé grote troef in deze nieuwe draadloze oortjes. Deze zorgt voor een 25 procent verbeterde ruisonderdrukking ten opzichte van het vorige model. Voordeel van deze chip is dat ‘ie een stuk is slimmer door AI.

Hierdoor worden stemmen geïsoleerd van omgevingsgeluid, wat een betere gesprekskwaliteit oplevert. Ook is er een ingebouwde techniek waarbij wind herkend wordt en kan worden gefilterd, waardoor muziek luisteren op de fiets aangenamer is.

Ook interessant is de toevoeging van DSEE Extreme. Dit is een nieuw algoritme van Sony om audiokwaliteit van gecomprimeerde audio te verbeteren. Denk aan het herkennen van instrumenten, genres en andere elementen van audio en video’s en het verbeteren hiervan met behulp van AI. Dit moet zorgen voor beter, voller en rijker geluid.

Dit kost uiteraard extra rekenkracht (en dus batterijduur), maar de oordopjes bieden nog steeds tot acht uur luistertijd op één lading en tot 24 uur in combinatie met de oplaadcase. Met de noise cancelling continu ingeschakeld zullen deze beloftes niet gehaald worden. De oordopjes zijn ook draadloos op te laden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nu ook Gemini in je oren

Door de toevoeging van Gemini aan de oortjes is het mogelijk om handsfree ondersteuning te krijgen. Zo blijf je in contact met vrienden, ontvang je meldingen en werk je eenvoudig dingen bij in apps als Google Agenda of Google Keep. Dat gaat allemaal met spraak, dus zonder je telefoon erbij te hoeven pakken.

Deze maand al te koop

Sony zegt dat de WF-1000XM6 vanaf deze maand in Nederland verkrijgbaar zijn voor de adviesprijs van 300 euro. Je kiest voor Black of Platinum Silver. Wij hebben de zilveren uitvoering al op ons bureau liggen (en in onze oren gehad). Je kunt binnenkort onze uitgebreide review op Android Planet verwachten!

Heb jij liever een koptelefoon dan draadloze oortjes? Lees dan ook onze testervaring met de gloednieuwe Sony LinkBuds Clip of klik door naar een van onderstaande reviews.

Onze recente reviews van draadloze Sony-oortjes

Lees ook onze testervaringen met Sony-koptelefoons