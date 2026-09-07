Sony vernieuwt zijn populaire koptelefoon: dit is de WH-1000XM4C

Sony kondigt de WH-1000XM4C aan, een koptelefoon die de razendpopulaire WH-1000XM4 opvolgt. De draadloze headset is vanaf deze maand verkrijgbaar in Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WH-1000XM4C officieel aangekondigd

De WH1000X-lijn van Sony staat bekend om de uitstekende draadloze koptelefoons. De headsets bieden fraai geluid en erg goede ruisonderdrukking. De nieuwste koptelefoon van Sony is de WH-1000XM6, maar de populairste is de WH-1000XM4, die in 2020 is uitgebracht.

Deze koptelefoon is volgens Sony miljoenen keren verkocht en bleef ook populair toen nieuwere modellen werden uitgebracht. Nu komt het bedrijf met de WH-1000XM4C: een soort ‘opvolger’ met kleine verbeteringen. De draadloze koptelefoon is deze maand verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 250 euro.

De Sony WH-1000XM4C ziet er hetzelfde uit als het origineel, maar verschijnt wel in een nieuw kleurtje (Lavender), zoals je op de afbeelding hierboven ziet. Ook de noise cancelling, één van de sterke punten van de XM4, is hetzelfde gebleven. De koptelefoon heeft een opvouwbaar ontwerp, waardoor je ‘m makkelijker kan meenemen.

Sony heeft wel het geluid opnieuw afgestemd en er zijn meer opties in de equalizer. Hierdoor kun je het geluid verder naar wens afstellen. Ook is er Quick Access-ondersteuning, waardoor je meteen muziek kan afspelen door op het fysieke knopje op de koptelefoon te drukken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De accuduur is opvallend genoeg iets minder goed. Met actieve ruisonderdrukking (ANC) ingeschakeld gaat de Sony WH-1000XM4C tot 27 uur mee. Bij de WH-1000XM4 van zes jaar geleden was dit 30 uur. Ook nfc-ondersteuning is geschrapt; met deze feature kon je de headset in één keer snel koppelen met je smartphone.

Goedkopere koptelefoons

Sony introduceert daarnaast twee goedkopere koptelefoons. De WH-CH730N, die 120 euro kost, volgt de populaire WH-C720N op en heeft een nieuw ontwerp. De headset is nu lichter en opvouwbaar. Daarnaast is ‘ie uitgerust met noise cancelling en een accuduur van 50 uur. Ook aanwezig is snelladen, waardoor je na drie minuten laden weer een uur aan kan luisteren.

Tot slot is de Sony WH-CH530 aangekondigd. Dit is een goedkope koptelefoon van 60 euro, met een batterijduur van maximaal 55 uur. De on-ear koptelefoon heeft geen noise cancelling om omgevingsgeluid weg te filteren, maar gebruikt wel AI om je tijdens het bellen helderder te laten klinken. De twee goedkopere koptelefoons zijn ook vanaf deze maand verkrijgbaar in Nederland.

Niet missen van het laatste nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!