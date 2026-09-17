Spotify-bug maakt deze handige functies tijdelijk onmogelijk

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daar weten gebruikers van Spotify alles van, nu een bug ervoor zorgt dat ze andere accounts op het streamingplatform niet meer kunnen (ont)volgen. Dit is er aan de hand.

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Volgen en ontvolgen tijdelijk niet mogelijk

Gebruikers van Spotify melden dat ze andere accounts niet meer kunnen volgen of ontvolgen. Het indrukken van de volgknop kan nog wel, maar zonder het gewenste resultaat. Gebruikers omschrijven de situatie als volgt. Na het tikken op de volgknop verandert de status van de knop in ‘Volgt’ (zoals het hoort). Het aantal volgers stijgt echter niet en na het vernieuwen van de pagina, toont de knop weer de tekst ‘Volgen’.

Naast het feit dat gebruikers anderen niet meer kunnen volgen of ontvolgen, lijkt er een tweede probleem te zijn. Er zijn ook meldingen dat de optie niet meer bestaat om andere accounts te blokkeren en te deblokkeren. Bij pogingen om te (de)blokkeren volgt de foutmelding met de tekst ‘Er is iets misgegaan. Probeer het later nog eens.’

Is de uitrol van deze langverwachte functie de oorzaak?

De bug lijkt mogelijk samen te hangen met werkzaamheden binnen de muziekdienst. Spotify rolt momenteel een nieuwe functie uit waarmee je kunt voorkomen dat kinder- en gezinsmuziek je persoonlijke muziekaanbevelingen beïnvloedt.

Door kindermuziek uit te sluiten van je smaakprofiel, hebben de liedjes van Juf Roos bijvoorbeeld niet langer invloed op de muziek die Spotify jou aanbeveelt. Dat is vooral handig wanneer je hetzelfde account gebruikt om regelmatig muziek voor je kinderen af te spelen. Volg dit stappenplan.

Open de Spotify-app en tik linksboven op je account; Ga nu naar ‘Instellingen en privacy’; Kies ‘Content en weergave’; Zoek hier naar ‘Kinder- en gezinsmuziek opnemen in je smaakprofiel’.

Wanneer je deze functie uitzet, kun je nog gewoon op je account naar kinderliedjes luisteren, maar dan heeft dat geen invloed meer op je muziekaanbevelingen en op zaken als Discover Weekly, Daily Mix en – wellicht het allerbelangrijkst – op Spotify Wrapped. Dat scheelt dus weer een paar gênante nummers in je jaarlijkse toplijstje!

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Oplossing van bug nog niet in zicht

Een moderator op het communityforum van Spotify heeft de storing erkend en zegt dat het team op de hoogte is van het probleem en dat dit momenteel wordt onderzocht. De moderator voegt er wel aan toe dat het team geen ”concrete termijn kan geven voor het oplossen van de bug”. Het blijft dus afwachten hoelang gebruikers elkaar niet meer kunnen volgen, ontvolgen, blokkeren en deblokkeren.

Verder is het nog niet bekend wanneer iedereen kan genieten van de optie om kinder- en gezinsmuziek niet meer op te laten nemen in je smaakprofiel. De uitrol is inmiddels begonnen voor zowel gratis als Premium-accounts en alleen op mobiele apparaten, maar het kan enkele dagen duren voordat iedere gebruiker wereldwijd de functie heeft.

Dit bericht wordt mogelijk nog aangevuld als er meer bekend is. Laat hieronder weten of jij ook last hebt van de problemen en vertel gelijk wat jij van de nieuwe functie vindt!