Waarom deze weer-app een plekje op je smartphone verdient

De weer-app van het KNMI is een beetje saai, maar toch verdient die een plek op je smartphone. Zeker met de recente toevoegingen.

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Ondergewaardeerde weer-app voor je smartphone

Makers van apps zoals Buienradar en Buienalarm spelen slim in op het feit dat Nederlanders geobsedeerd zijn met het weer. Miljoenen mensen hebben hun apps geïnstalleerd om te zien of ze een paraplu nodig hebben. Ondertussen worden er steeds meer manieren bedacht om aan al die gebruikers meer geld te verdienen.

Dat gebeurt met reclames en sinds kort ook abonnementen voor extra functies en de mogelijkheid om de reclames weer te verwijderen. Daarnaast verzamelen de apps ongemerkt een hoop informatie over jou om dat vervolgens door te verkopen.

Zo weet een gemiddelde commerciële weer-app niet alleen je locatie (logisch voor een weer-app), maar wordt er een compleet profiel van je opgebouwd voor gepersonaliseerde advertenties. Bij Buienradar kijken maar liefst 117 advertentiepartners via cookies “en soortgelijke technieken” mee op je toestel.

KNMI-app

Er bestaat al langer een alternatief in de vorm van de KNMI-app (zonder trackers en reclame), maar daar had je weinig aan door de beperkte functies. Zo kon je alleen radarbeelden in het verleden bekijken en geen voorspellingen zien voor de komende uren. Dat wilde het KNMI veranderen, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

De Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB) klaagde het KNMI aan, omdat ze niet accepteerden dat de commerciële apps concurrentie zouden krijgen van een partij die door de overheid wordt gefinancierd.

De NVWB kreeg geen gelijk en in mei gingen de nieuwe taken van het KNMI officieel in. Het KNMI mag voortaan niet alleen waarschuwing plaatselijk geven en code oranje/rood eerder afgeven (48 uur in plaats van 24 uur), maar in de app en op de website ook voorspellende radarbeelden tonen. Deze verandering is inmiddels ook in de app zichtbaar.

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Groot verschil

Het verschil tussen de apps is gigantisch. Open je Buienradar, dan moet je mogelijk eerst een melding over een abonnement wegklikken, zie je een bewegende reclame in beeld en vragen verschillende knoppen met badges om je aandacht. De app van het KNMI is minimalistisch met een radar, een grafiek en meer niet.

De commerciële apps bieden natuurlijk wel meer functies, waardoor ze nog steeds relevant kunnen zijn. Denk aan een motregenradar, een pollenradar en de mogelijkheid om in heel Europa de neerslag in de gaten te houden. Maar voor pure regenvoorspelling verdient de KNMI-app nu ook echt een kans.

Als meer mensen de KNMI-app gebruiken, geeft dat in ieder geval een signaal naar de makers van commerciële apps dat men niet hoeft te accepteren dat 117 bedrijven hun gedrag in de gaten houdt, alleen omdat je wil weten of het straks gaat regenen.

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 7.8 (2.567 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Waarom klopt een weer-app vaak niet?

Het lijkt vaak alsof een weer-app zoals Buienradar niet werkt, waardoor je toch een nat pak krijgt. Daar zijn verschillende goede redenen voor.