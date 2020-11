De eerste stap naar de ‘super-app’ is gezet: WhatsApp laat sommige Indiase gebruikers elkaar vanaf nu betalen. Of en wanneer de optie naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Indiërs kunnen nu via WhatsApp betalen

WhatsApp heeft toestemming gekregen van de Indiase regering om te beginnen met haar betaaloptie: Payments, of in het Nederlands: Betalingen. Van de ruim 400 miljoen Indiase WhatsApp-gebruikers krijgen 20 miljoen accounts nu toegang. Wanneer de chat-app laat zien dat alles werkt zoals afgesproken, krijgt men toegang om WhatsApp Betalingen uit te rollen naar meer Indiase gebruikers.

Voordat je elkaar via WhatsApp kunt betalen moet je je bankrekeningnummer en telefoonnummer verifiëren. De chat-app maakt hierbij gebruik van Unified Payments Interface (UPI), dezelfde techniek die bijvoorbeeld Google Pay gebruikt.

Zodra je betaalkaart aan WhatsApp is gekoppeld, kun je geld naar elkaar overmaken. Hiervoor tik je simpelweg een chat aan en druk je op het paperclip-icoon. Hier zie je als het goed is het Betaling-pictogram staan. Indiase gebruikers geven vervolgens op hoeveel rupee ze terug willen vragen en versturen het verzoek. De ander betaalt het geld vervolgens via WhatsApp (of niet).

WhatsApp wordt ‘super-app’

Of de functie binnenkort breder uitrolt is nog niet bekend. Eerder voegde WhatsApp de betaalmogelijkheid al toe voor Braziliaanse gebruikers. Wel staat als een paal boven water dat Facebook de afgelopen maanden steeds meer functies aan WhatsApp toevoegt.

Zodoende neemt het steeds meer de vorm van een super-app aan, zoals WeChat. Met deze Chinese app kun je niet alleen berichten sturen, maar ook betalen in winkels, je vuile was laten ophalen en eten laten thuisbezorgen.

Concurrentie voor Google Pay en Tikkie

Al met al lijkt WhatsApp de concurrentie met onder meer Google Pay op te zoeken. In Amerika kun je met de betaaldienst van Google bijvoorbeeld ook geld naar familie en vrienden overmaken. In Nederland is betaal-app Tikkie razend populair om elkaar bijvoorbeeld een koffie voor te schieten. Die functionaliteit verwerkt WhatsApp nu dus als het ware standaard in de app.

