Deze 2 functies gaan WhatsApp mogelijk compleet veranderen

WhatsApp werkt op de achtergrond aan een designupdate en kijkt naar de mogelijkheid van een betaalde service. Lees gauw verder wat je kan verwachten van de chat-app!

Einde van de klassieke tekstballon

WhatsApp experimenteert constant met nieuwe functies, maar waar het nu op de achtergrond mee bezig is, verandert mogelijk het gebruik compleet.

Uit een recente bètaversie voor Android van de berichtendienst blijkt dat er gewerkt wordt aan een nieuw uiterlijk voor chats en een premiumversie van WhatsApp. Dit meldt WABetaInfo, dat in testversies van de chat-app duikt om nieuwe functies te ontdekken.

In de huidige versie van WhatsApp hebben berichten een klein puntje aan het einde, waardoor je bericht lijkt op een klassieke tekstballon. In de bètaversie verdwijnen deze puntjes en krijgen de berichten een strak en rond ontwerp. De bubbelachtige vorm blijft wel intact.

Een aanpassing in het uiterlijk van WhatsApp zien we zelden. Hoewel de verandering geen hele grote gevolgen heeft, wordt de wijziging wel doorgevoerd naar miljoenen gebruikers. Het gaat voorlopig nog om een experiment in de Android-bèta van WhatsApp, waardoor het niet zeker is of het ontwerp uiteindelijk ook daadwerkelijk naar alle gebruikers wordt uitgerold.

Betaalde versie

Naast het nieuwe chatdesign zijn er aanwijzingen dat WhatsApp werkt aan een betaald abonnement. De testversie geeft een inkijkje over wat er eventueel achter een betaalmuur verdwijnt.

Zo lijkt de premiumversie zich vooral te gaan op extra personalisatie. Gebruikers zouden kunnen kiezen tussen andere app-iconen en nieuwe thema’s. Ook zouden in de betaalversie extra notificatiegeluiden zitten.

Er wordt ook gesproken over een uitbreiding van het aantal chats dat je kunt vastpinnen. Nu kun je een beperkt aantal gesprekken bovenaan vastzetten, maar Premium-gebruikers zouden dit mogelijk kunnen uitbreiden tot ongeveer twintig chats. Handig voor als je veel vrienden wil bestempelen als favoriet.

Voorlopig blijft WhatsApp gewoon gratis. Het is nog niet duidelijk wanneer WhatsApp abonnementen gaat introduceren en hoeveel dit dan eventueel gaat kosten.