WhatsApp werkt beter in Android Auto: dit komt eraan

Mike Peek
Mike Peek
23 juli 2026, 14:58
2 min leestijd
WhatsApp werkt beter in Android Auto: dit komt eraan

WhatsApp werkt aan een update die het gebruik binnen Android Auto moet verbeteren. De app krijgt een nieuwe vormgeving en extra functies. Ook wordt het makkelijker om pdf’s te openen. Dit moet je weten.

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WhatsApp voor Android Auto op de schop

WhatsApp kondigt een aantal nieuwe functies aan, waarvan ‘nieuwe app-ervaringen’ in Android Auto waarschijnlijk de interessantste is. Je mag je onder meer verheugen op een nieuwe vormgeving. WhatsApp schrijft zelf het volgende:

“We hebben de ervaring op beide platformen volledig vernieuwd. Je kunt nu berichten beluisteren en erop reageren, bellen, je belgeschiedenis bekijken en je favorieten bereiken, en dat handsfree en rechtstreeks via het scherm van je auto.”

WhatsApp Android Auto

Het is nog even afwachten hoe de verbeteringen precies gaan werken. Nu is het namelijk ook al mogelijk om berichten te laten voorlezen, al klinkt dat altijd nogal robotachtig. Mogelijk maakt WhatsApp het voorlezen met behulp van AI een stuk natuurlijker. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als dat in je eigen stem of een stem van je keuze kan.

Zoals je leest, is het de bedoeling dat je de nieuwe functies zowel op het scherm als alleen met je stem kunt bedienen. Dat laatste is wel zo handig en veilig, want dan hou jij je ogen gewoon op de weg.

Ook makkelijker pdf’s lezen

Een tweede nieuwe functie is voorlopig alleen beschikbaar voor de webversie en desktop-app van WhatsApp. Binnenkort wordt het openen van pdf’s een stuk eenvoudiger. Nu moet je die nog eerst downloaden vanuit WhatsApp en ze vervolgens openen met een speciale pdf-programma.

Na de update kan je ze rechtstreeks bekijken binnen WhatsApp en zelfs kleine wijzigingen aanbrengen. De berichtendienst werkt hiervoor samen met Adobe.

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