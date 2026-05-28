Wéér een betaald abonnement erbij: ook Facebook wil je poen

Meta heeft de smaak te pakken met abonnementen. Na eerder nieuws over betaalde accounts voor Instagram en WhatsApp, ontspringt ook Facebook de dans niet. Maak kennis met Facebook Plus!

Plus-abonnementen op komst: dit kun je ermee

Meta laat weten de komende weken een nieuw abonnement voor Facebook te introduceren. Deze dienst heet Facebook Plus. Een vergelijkbaar Plus-abonnement komt op termijn ook naar andere Meta-apps, waaronder Instagram en WhatsApp.

Voor 3,99 dollar per maand sluit je een abonnement af voor Instagram of Facebook. Hiermee krijgen gebruikers meerdere exclusieve functies. Denk aan extra inzichten in geplaatste Stories (zoals het aantal herbekijkingen) en de optie om ze langer te laten staan dan de standaardlimiet van 24 uur.

Wat de prijzen in euro’s gaan worden, is nog niet bekend.

Daarnaast kunnen betalende gebruikers een voorbeeld van hun Stories zien vóór plaatsing. Ook nieuw: de mogelijkheid om berichten rechtstreeks op een profiel te plaatsen zonder dat deze in de feeds van volgers komen. De interessantste functie lijkt echter het bekijken van Stories van anderen zonder dat mensen dit kunnen zien.

Ook de WhatsApp-ervaring wordt uitgebreid als je de beurs (2,99 dollar per maand) trekt. Abonnees van WhatsApp Plus hebben toegang tot aangepaste beltonen, nieuwe thema´s en extra stickerpakketten. Ook mogen ze meer chats vastzetten. Meta zegt trouwens dat er in de toekomst nog ”meer leuke functies’ zullen worden toegevoegd.

AI-model als nieuw verdienmodel

De gemene deler van de drie social mediaplatformen en de introductie van betaalde abonnementen, is Meta AI. Dit AI-model van de Amerikaanse techreus moet een grote, nieuwe inkomstenbron worden. Dat is ook wel nodig, want Meta staat onder flinke druk van investeerders vanwege de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie. Dat moet natuurlijk linksom of rechtsom terugverdiend worden.

Meta laat weten dat de nieuwe Plus-abonnementen het bestaande model Meta Verified niet gaan vervangen. Bij dit abonnement voor Instagram- en Facebook-gebruikers betaal je voor extra voordelen als een blauw verificatievinkje, extra bescherming en toegang tot support.

Toekomstige abonnementen: wirwar aan opties

Tot nu toe is het nog te snappen, maar als het aan Meta ligt, komen er nóg meer soorten (AI)-abonnementen. Voor gebruikers van Meta AI worden momenteel twee abonnementen getest: Meta One Plus (7,99 dollar maand) en Meta One Premium (19,99 dollar per maand). Beide abonnementen bieden dezelfde functies, maar het Premium-abonnement biedt meer rekenkracht voor veeleisende zoekopdrachten.

En dan zijn er ook nog abonnementen die meer gericht zijn op contentmakers en bedrijven. Meta zegt dat later deze week Meta One Essential (14,99 dollar per maand) in de testfase gaat. Dit biedt abonnees het eerder genoemde verificatievinkje, maar ook een uitgebreide pagina waarop gebruikers kunnen linken naar hun online aanwezigheid op sociale media en het internet, vergelijkbaar met Meta Verified.

Het veel duurdere Meta One Advanced-abonnement gaat 49,99 dollar per maand kosten. Je krijgt hier alle voordelen van het Essential-abonnement mee, plus onder andere de optie om uitgelicht te worden in de Facebook-feed, hoger te verschijnen in de zoekresultaten van Facebook en Instagram en automatisch uitnodigingen te sturen naar mensen die op content reageren.

Meta is dus voorlopig druk aan het experimenteren met diverse abonnementsvormen, zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers. Het bedrijf zegt ernaar te streven om alles op termijn samen te brengen onder Meta One.