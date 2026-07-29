Zo wordt WhatsApp Web in één keer véél beter

Gebruik je regelmatig WhatsApp Web om vanaf je computer te appen? Dan hebben we goed nieuws, want de webversie krijgt er een hele handige functie bij.

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WhatsApp Web laat je nu (video)bellen

Met WhatsApp Web kun je makkelijk appen met je vrienden of familie vanaf je laptop of desktop. Je koppelt je telefoon simpelweg met de webversie en kan meteen beginnen met chatten. WhatsApp Web krijgt er nu een handige feature bij, zo maakt Meta bekend.

Het is voortaan namelijk mogelijk om ook te (video)bellen met WhatsApp Web. Dit werkt gewoon in de browser; je hebt dus geen losse app nodig. Als je een gesprek opent, zie je rechtsboven de bekende video- en belknopjes. Je krijgt ook een melding dat de optie om te bellen is toegevoegd.

Het is mogelijk om één op één te bellen en deel te nemen aan groepsgesprekken. Net als WhatsApp op je smartphone is het voeren (video)gesprekken gratis en end-to-end-versleuteld. Dat laatste betekent dat je gesprekken goed beveiligd zijn en WhatsApp niet kan meekijken of -luisteren.

Nieuwe functies

WhatsApp komt verder met een aantal nieuwe functies voor de belfunctie. Zo is het mogelijk om gesprekken die je bent begonnen op je smartphone of tablet ‘over te zetten’ naar WhatsApp Web. Je gaat dan op je computer verder met het gesprek.

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Ook nieuw is QuickHD, dat ervoor zorgt dat je in de eerste paar seconden van een videogesprek meteen hd-beeld ziet. Verder kun je mensen in een wachtruimte plaatsen voordat ze deel mogen nemen aan een groepsgesprek. Dit werkt alleen als je een WhatsApp-oproeplink met iemand deelt en de optie ‘Goedkeuring voor deelname vereisen’ hebt ingeschakeld.

Tot slot komt WhatsApp Web met ruisonderdrukking, zodat je tijdens het voeren van een (video)gesprek goed verstaanbaar bent omdat achtergrondgeluid wordt weggefilterd. De nieuwe functies worden geleidelijk naar iedereen uitgerold. Het kan dus zijn dat de belfunctie in WhatsApp Web niet meteen voor jou beschikbaar is.