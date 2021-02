Wil je een lang WhatsApp-bericht versturen? Doe dit van via je laptop, want dat typt een stuk fijner. In dit artikel leggen we uit hoe je WhatsApp Web gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

Zo werkt WhatsApp Web

WhatsApp Web is WhatsApp zoals je gewend bent, maar dan via de browser van je computer. Berichten typ je op het toetsenbord van je desktop of laptop. Je kunt nieuwe chats starten, reageren op lopende gesprekken of bijvoorbeeld een groepsgesprek beginnen.

Het maakt niet uit welke browser je gebruikt. De dienst werkt in alle bekende programma’s zoals Google Chrome, Opera, Brave, Safari, Firefox en Edge. Inloggen bij WhatsApp Web doe je zo:

Pak je laptop erbij of ga achter je pc zitten; En open je favoriete browser Open de officiële website van WhatsApp Web; Pak je Android-smartphone erbij en open WhatsApp; Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘WhatsApp Web’; Druk op het plus-teken rechtsboven; en scan de QR-code van je computer Je bent nu ingelogd op de webversie van WhatsApp. En kunt dus gewoon ‘chatten’, vanachter je pc of laptop

WhatsApp Web is een verlengstuk van de chat-app op je smartphone. Kortom: het werkt niet wanneer je telefoon uitstaat. Berichtjes die je via de app-versie verstuurt zijn dus zichtbaar op de webversie, en andersom. Ook kun je in de browserversie bijvoorbeeld foto’s versturen en Stories van contacten bekijken. Binnenkort moet je echter wel gebruik kunnen maken van Web zonder je telefoon erbij te moeten houden.

Je kunt de webversie op zoveel mogelijk computers gebruiken als je zelf wil. Zodra je eenmaal bent ingelogd navigeer je simpelweg naar web.whatsapp.com op je computer, waarna alle berichten automatisch openen. Heb je Web gebruikt op een openbare computer, zoals in de bibliotheek? Trek dan na gebruik de toestemming in. Dit doe je via het WhatsApp Web-gedeelte in de Android-app.

WhatsApp Desktop op je computer

De webversie van WhatsApp is niet altijd even stabiel. Wanneer je continu met anderen kletst is het misschien verstandiger om WhatsApp te downloaden op je computer. Op die manier staat er niet continu een tabblad open, maar gebruik je WhatsApp zoals ieder ander computerprogramma. Dit programma heet WhatsApp Desktop.

→ Download WhatsApp Desktop voor je computer (gratis)

Meer tips voor WhatsApp

Een appje sturen kan iedereen, maar WhatsApp zit boordevol functies die wellicht minder welbekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de donkere modus. Zodra je deze aanzet wordt de achtergrond zwart en de tekst wit: dit is beter voor je ogen. Check ook hoe je per gesprek een individuele achtergrond instelt, hoe je een gesprek of je hele account wegooit of hoe je een video stuurt zonder geluid.