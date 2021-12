Deze Xiaomi-smartphones krijgen een Android 12-update

Xiaomi heeft bekendgemaakt welke smartphones een update naar Android 12 kunnen verwachten. Deze update voegt ook de MIUI 13-softwareschil toe. We zetten de in aanmerking komende Xiaomi-toestellen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 komt naar deze Xiaomi-toestellen

Google bracht Android 12 in oktober uit en sindsdien rollen steeds meer merken updates uit voor toestellen. Onder meer Nokia, Samsung, OnePlus en Asus verspreiden Android 12 al onder hun (duurdere) toestellen. Xiaomi start daar in het eerste kwartaal van 2022 mee, zo is via een blogpost bekendgemaakt.

De fabrikant geeft ook een lijst vrij van smartphones die in principe Android 12 krijgen. We noemen hier bewust ‘in principe’, want Xiaomi zegt dat de lijst mogelijk kan veranderen. Het overzicht is bovendien niet compleet: volgens Xiaomi krijgen ‘resterende’ smartphones ‘later’ een update. Over welke toestellen het merk het heeft, blijft vooralsnog onduidelijk.

Hieronder de lijst met Xiaomi-smartphones die in principe een update naar Android 12 krijgen:

Update inclusief MIUI 13

De Android 12-update voor Xiaomi-smartphones brengt ook MIUI 13 met zich mee. Deze nieuwe softwareschil is eind december aangekondigd en past stock-Android visueel en qua features flink aan. Android 12 inclusief MIUI 13 komt ook snel naar de nieuwe Xiaomi 12-serie, die deze week is onthuld. Naar verwachting verschijnen deze smartphones in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland.

Meer over Android 12

Ben je benieuwd welke veranderingen en verbeteringen Android 12 allemaal met zich meebrengt? Lees dan ons uitgebreide overzicht, waarin we ingaan op visuele en technische wijzigingen die de software mooier en completer maken. Kijk je liever? Dan hebben we een video voor je met de belangrijkste voor- en nadelen van Android 12.