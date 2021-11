Xiaomi Redmi 10 review: budgettoestel scoort een dikke voldoende

Xiaomi gooit vaak hoge ogen met zijn betaalbare smartphones, maar hoe zit dat met het nieuwste toestel: de Redmi 10? We hebben de telefoon getest en in deze review bespreken we de plus- en minpunten.

Dit is de Xiaomi Redmi 10 review

We hebben in 2021 veel goede Android-budgettelefoons gezien. Bedrijven als Motorola, Samsung, Oppo en Nokia hebben fijne, betaalbare Android-smartphones uitgebracht, maar laat dat nou ook één van de punten zijn waar Xiaomi bekend om staat. De fabrikant maakt aan de lopende band goedkope smartphones en de meeste hiervan zijn erg geslaagd.

Zo waren we eerder dit jaar zeer positief over de Xiaomi Redmi Note 10 5G en vonden we de Redmi 9 één van de betere budgettelefoons van 2020. Sinds kort is de opvolger in Nederland te koop: de Redmi 10. Is deze smartphone ook een aanrader? Of weet ‘ie niet boven de concurrentie uit te stijgen? Je leest het in deze review.

De Xiaomi Redmi 10 is voor deze review door Android Planet zelf aangeschaft.

Plastic behuizing ziet er mooi uit

Het lijkt erop dat Xiaomi meer aandacht heeft besteed aan het design van de Redmi 10, want we vinden ‘m er een stuk mooier uitzien dan zijn voorganger. Waar de Redmi 9 nogal saai oogde, heeft de nieuwe smartphone een speelser uiterlijk. De achterkant heeft nu een gradient, waarbij de grijze/zilveren bovenkant op een fraaie manier ‘overloopt’ in blauw.

Omdat de behuizing glimmend en van plastic is, zie je vingerafdrukken en vetvlekken al snel. Gelukkig levert Xiaomi een doorzichtig hoesje mee waarmee je de telefoon netjes houdt. De Redmi 10 voelt overigens stevig aan, maar is wel behoorlijk groot. Bedienen met één hand is er daarom niet bij.

Verder is het Xiaomi-toestel van bijna alle gemakken voorzien. De Redmi 10 heeft bijvoorbeeld een koptelefoonaansluiting om bedrade headsets aan te sluiten en er zijn stereospeakers. Hierdoor klinkt het geluid beter en voller dan bij veel andere budgetsmartphones, die een enkele speaker hebben.

Full-hd-scherm en 90Hz

De Xiaomi Redmi 10 is voorzien van een 6,5 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Voor deze prijsklasse is dat netjes en het full-hd-display ziet er dan ook goed uit. Het kan redelijk helder, beelden zijn scherp en de randen zijn niet al te dik. Het cameragat bovenin is daarentegen wel fors.

Het scherm heeft daarnaast een hoge ververssnelheid van 90Hz, wat een fijne verbetering is ten opzichte van de Redmi 9 en Redmi 9T. Je activeert de functie via de scherminstellingen en als je dit hebt gedaan, merk je dat animaties vloeiender zijn. Vooral als je door de interface bladert of bijvoorbeeld over een website scrolt.

Toch zie je soms haperingen en dat komt door de hardware, die simpelweg minder krachtig is. De Redmi 10 heeft daarom moeite om altijd 90Hz-beelden te tonen. Dit is echter geen ramp, want je hebt wel degelijk profijt van de hogere ververssnelheid – en bij een smartphone van 169 euro zijn mindere prestaties immers te verwachten.

Hard- en software: gemengde gevoelens

Onder de motorkap van de Redmi 10 zit een MediaTek Helio G88-processor. Ook aanwezig is 4 of 6GB aan werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Wij hebben het 4/64GB-model getest, waarbij het prijsverschil met de 128GB-variant een paar tientjes is.

De Redmi 10 is een vlotte smartphone die de meeste apps en games prima draait. Een snelheidsmonster is ‘ie echter niet: het duurt eventjes voordat applicaties zijn opgestart, tijdens het multitasken heeft de telefoon soms moeite om je bij te houden en we hebben een paar keer gezien dat Chrome vastliep. Met een game als Mario Kart Tour had de Redmi 10 daarentegen geen moeite.

Ook de software is prima, maar niet geweldig. De Xiaomi-smartphone draait op Android 11 met daaroverheen de MIUI-software. Deze ‘schil’ is behoorlijk ingrijpend en past Android flink aan. Zo zijn er heel veel extra opties, oogt alles een beetje onoverzichtelijk en zijn we niet de grootste fan van het design. Verder is er veel bloatware aanwezig en zie je soms advertenties in de software.

De Redmi 10 beschikt op het moment van schrijven over de Android-beveiligingsupdate van oktober 2021 en dat is netjes. Xiaomi staat er bovendien om bekend dat het ook zijn goedkoopste smartphones regelmatig van software-updates voorziet. We verwachten daarom dat de Redmi 10 straks ook kan rekenen op een Android 12-update.

Camera’s: 50 megapixel voor weinig

Leg je de Xiaomi Redmi 10 en zijn voorganger naast elkaar, dan zijn er bij de camera’s flinke verschillen. De belangrijkste verbetering zien we bij de hoofdcamera: de Redmi 10 heeft een 50 megapixel-lens, terwijl de Redmi 9 het met een simpele 13 megapixel-camera moest doen.

De nieuwe Xiaomi-telefoon maakt dan ook betere foto’s dan zijn voorganger, vooral overdag bij genoeg daglicht. Kiekjes zien er scherp uit, al is de camera niet altijd even consistent. Hierdoor zijn foto’s soms alsnog een beetje flets, maar dat vinden we gezien de adviesprijs geen ramp. In het donker heeft de Redmi 10 het moeilijk, al is nu wel een nachtmodus aanwezig die foto’s verbetert.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Macro

De 8 megapixel-groothoeklens maakt geen briljante foto’s, maar het is fijn dat ‘ie erop zit. Dankzij de beeldhoek van 120 graden kun je veel meer vastleggen en dat doet de Redmi 10 prima. Zoals gebruikelijk zie je wel verschil in fotokwaliteit tussen de groothoeklens en hoofdcamera, maar storend is het niet.

De overige twee camera’s – een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor – kun je beter vergeten. De resolutie is bij de macrolens te laag om mooie plaatjes te maken en de toegevoegde waarde van de dieptesensor (deze helpt bij het maken van portretfoto’s) is klein. Een scherptediepte-effect toevoegen aan plaatjes kan immers ook prima via software.

Lange accuduur

Wel zijn wel erg te spreken over de accuduur van de Xiaomi Redmi 10. Het toestel heeft een forse 5000 mAh-batterij en die gaat bij normaal gebruik makkelijk een volle dag mee. Tijdens onze testperiode moesten we de telefoon na anderhalve dag aan het stroom hangen, ook bij intensief gebruik. Het is heel moeilijk om de Redmi 10 in één dag leeg te krijgen en dat is een compliment.

Door de grote accu duurt het lang voordat de Xiaomi-smartphone is opgeladen. In het doosje van het toestel zit een 22,5 Watt-stekker, maar het opladen zelf gaat met maximaal 18 Watt. Dat is voor een budgetsmartphone prima, maar houd er wel rekening mee dat je ruim twee uur verder bent voordat de telefoon op 100 procent staat.

Een handige feature is ‘reverse charging’, oftewel: het opladen van andere apparaten met de Redmi 10. Dit doe je door de toestellen met elkaar te verbinden via een usb-c-kabeltje, waarna de Xiaomi-smartphone stroom ‘doorgeeft’ aan het andere apparaat. Gek genoeg kregen we de functie niet werkend op ons exemplaar.

Conclusie Xiaomi Redmi 10 review

Met de Redmi 10 zet Xiaomi opnieuw een goede budgetsmartphone neer. Het toestel ziet er netjes uit, heeft een prima scherm, is aardig vlot en gaat lang mee. De camera’s zijn verbeterd – maar zeker niet geweldig – en de drukke MIUI-software blijft helaas een doorn in het oog. Ook is de oplaadsnelheid niet om over naar huis te schrijven.

Desondanks is de Redmi 10 een prima keuze als je op zoek bent naar een betaalbare en complete Android-telefoon. Het is misschien niet de allerbeste budgetsmartphone van dit moment, maar wel een goede én eentje die op geen enkel vlak een onvoldoende scoort.

Xiaomi Redmi 10 kopen

De Xiaomi Redmi 10 heeft een prijs van 169 euro en kun je kopen bij verschillende Nederlandse webwinkels. In de vergelijker van Android Planet check je de beste deals voor een losse Redmi 10. Het is ook mogelijk om de Xiaomi Redmi 10 met een abonnement in huis te halen.