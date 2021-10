De Xiaomi Redmi 10 los toestel is een betaalbare budget smartphone van de Chinese fabrikant, die doorgaans bekend staat om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel draait uit de doos op Android 11, maar krijgt ook nog updates naar Android 12 en 13. Bovendien heeft hij een forse accu waar je de hele dag mee vooruit kunt. Op deze pagina vertellen wij je waar je op moet letten.

De Xiaomi Redmi 10 los toestel – let hier op

De Xiaomi Redmi 10 los toestel heeft een adviesprijs van 169 euro en dat maakt het een heel aantrekkelijke aanschaf. Voor die betrekkelijk lage prijs krijg je toch nog een full hd lcd-scherm met 90 HZ ververssnelheid. Dat is hoger dan veel andere toestellen in dezelfde prijscategorie. Ook interessant: een hoofdcamera van maar liefst 50 megapixel. Voor de prijs krijg je dus toch nog een paar leuke specs.

Los toestel of toch liever een abonnement?

Dankzij de lage prijs voor de Xiaomi Redmi 10 los toestel, haal je hem gemakkelijk in huis. Je bankrekening krijgt dan niet eens een heftige tik te verduren. Om er daarna toch zo veel mogelijk plezier van te hebben, kun je hem natuurlijk altijd nog combineren met een sim-only abonnement. Op die manier heb je iets lagere maandlasten.

Toch liever een Xiaomi Redmi 10 met abonnement? Ook dat heeft zo z’n voordelen. Je betaalt je toestel in kleine stapjes af en hebt direct een fijn abonnement. Je krijgt dan niet eens te maken met een BKR-registratie, omdat je toestel goedkoper is dan 250 euro. Ook niet verkeerd dus.

Ben ik met deze telefoon klaar voor de toekomst?

De telefoon valt in de budget-range, dus je hebt niet de beste chip die er beschikbaar is. Erg zware apps zoals bepaalde games draaien daardoor niet of nauwelijks. Mochten populaire apps in de toekomst zwaarder worden, dan kom je moeilijk mee. Verder komt hij wel met 5G verbinding voor supersnel internet en dat is wel prettig

Qua software krijg je bij Xiaomi 2 jaar lang updates. In de intro kon je al lezen dat hij standaard wordt geleverd met Android 11 en updates krijgt naar Android 12 en 13. Daarbij krijg je ook 2 jaar lang veiligheidsupdates. Er zijn merken met een beter updatebeleid zoals Samsung en Google, maar voor een telefoon van 169 euro is dit prima. Wellicht koop je over 2 jaar sowieso weer een nieuwe telefoon.

Waar vind ik de beste prijs?

De prijs per aanbieder kan behoorlijk verschillen, helemaal nadat het toestel alweer een tijdje uit is. Het is daarom altijd goed om eerst onze prijsvergelijker te gebruiken, zodat jij de beste deal vindt.

Het werkt zeer eenvoudig, de laagste prijs staat namelijk altijd bovenaan. Als er verschillende versies zijn met betrekking tot opslagcapaciteit en werkgeheugen, dan staat de kleinste versie uiteraard boven. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou interessant is.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan door op de aanbieding, daardoor kom je op de website van de aanbieder. Daar bestel je dan je nieuwe Xiaomi Redmi 10 los toestel.