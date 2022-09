Gerucht: Xiaomi Redmi Note 12-serie verschijnt volgende maand

De eerste specificaties van de Xiaomi Redmi Note 12 zijn verschenen. Verschillende toestellen in de serie maken waarschijnlijk later dit jaar hun opwachting.

Xiaomi brengt aan de lopende band smartphones uit. Later dit jaar komt het bedrijf waarschijnlijk met de Redmi Note 12-serie. De telefoons zouden op de markt komen als ‘small flagships‘, aldus een betrouwbare bron. Er wordt gesproken over drie smartphones in de vorm van de Redmi Note 12, Note 12 Pro en Note 12 Pro Plus.

De eerste specificaties zijn nu ook verschenen. De krachtbron voor deze toestellen wordt de MediaTek Dimensity 1300-processor en ze hebben allemaal drie camera’s. De primaire camera krijgt een resolutie van 50 megapixel. Volgens andere geruchten is er ook een groothoeklens met dezelfde resolutie aan boord.

Over andere specificaties, bijvoorbeeld die van de schermen of de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen, is nog niks genoemd. Ook de accucapaciteit is onbekend, maar opladen zou kunnen met maximaal 120 Watt.

Meer Xiaomi-smartphones op komst

De Redmi Note 12-smartphones worden geïntroduceerd voor 11 november aldus verschillende bronnen. Op die dag is het namelijk Singles Day in China. Dat is een grote feestdag waarbij veel bedrijven stunten met allerlei kortingen op op apparaten en diensten.

Binnen enkele weken verwachten we ook de Xiaomi 12T-serie en in ons overzicht lees je alvast wat we van die toestellen verwachten. Zo krijgt het Pro-model een camerasensor met een resolutie van 200 megapixel, iets wat we onlangs hebben gezien bij de Motorola Edge 30 Ultra.

Tot slot gaan er ook nog geruchten over de komende Xiaomi 13-serie, die misschien dit jaar al in China wordt gelanceerd. Deze telefoons hebben de beste hardware van het moment en zijn uitgerust met de nieuwste snufjes van het moment.

