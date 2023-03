Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Deze Redmi Note 12 Pro Plus – een flinke mond vol – is een Xiaomi-smartphone die een hoop in huis heeft. Van scherpe camera tot supersnel laden: hier lees je alles over deze Redmi.

Ontwerp en scherm

De Redmi Note 12 Pro Plus heeft een ontwerp met vlakke zijkanten en matte achterkant. Er zijn er een hoofdtelefoonaansluiting en vingerafdrukscanner aanwezig en hij is spatwaterdicht. De smartphone verschijnt in drie kleuren, namelijk zwart, zilver en blauw. Ook is ‘ie voorzien van stereo-speakers, wat fijn is voor bij het streamen van films, series of muziek.

Aan de voorkant van de smartphone vinden we het grootse scherm. Net als de andere Redmi Note 12-modellen heeft de Pro Plus ook een 6,67-inch-amoled-scherm. Deze toont scherp, helder beeld en zwart is ook echt zwart. Met de ververssnelheid van 120Hz voelt het scrollen door menu’s en apps nog soepeler.

Interne hardware

De smartphone wordt aangedreven door een Dimensity 1080-chip. Deze ondersteunt 5G en heeft best wat kracht in huis. Zo is internetten geen probleem en speel je simpele games zonder haperingen. Met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte schakel je snel tussen apps en kun je veel bestanden kwijt.

Er is een batterij aanwezig van 5000 mAh, waarmee je prima een dag doorkomt. Deze laadt snel op, namelijk met 120 Watt. Volgens Xiaomi zorgt deze Hypercharge-technologie voor een volle accu in 19 minuten. Draadloos opladen is helaas niet mogelijk. De 120W-oplader wordt wel in de doos meegeleverd.

Meerdere camera’s aan boord

Iedereen schiet tegenwoordig foto’s met zijn of haar smartphone. Met de Redmi Note 12 Pro Plus doe je dat ultrascherp. Er is namelijk gekozen voor een 200 megapixel-hoofdcamera. Deze is ook voorzien van optische beeldstabilisatie voor een scherp en onbewogen plaatje.

Daarnaast zijn er nog twee lenzen op de achterkant te vinden, namelijk van een groothoeklens en macrocamera. Beide hebben een veel lagere resolutie, maar zorgen voor unieke perspectieven in je foto’s en video’s. Voor selfies, snaps en videobelletjes vind je een 16 megapixel-selfiecamera in het scherm.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus-review

Benieuwd naar wat wij van het toestel vinden, dan is er natuurlijk de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus-review. Hieronder vind je alvast de conclusie van ons hele verhaal:

Er hangt een donkere schaduw boven deze review van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. De naam van die schaduw is de Xiaomi 12T. Dat toestel haal je op dit moment goedkoper in huis, is veel sneller, laadt net zo rap op én krijgt langer software-updates. Hij heeft eigenlijk geen nadelen ten opzichte van deze Redmi Note.

Is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus daarmee een slechte smartphone? Nee. Eigenlijk scoort hij op elk vlak, behalve de software, op zijn minst een voldoende. De conclusie is dan ook vooral dat Xiaomi’s nieuwe smartphones flinke concurrentie hebben van oudere toestellen.

Wie op dit moment een Xiaomi-telefoon van rond de 500 euro zoekt, is wat ons betreft dus beter af met de 12T. De Redmi Note 12 Pro Plus wordt vooral interessant als de prijs over een paar maanden onder de 400 euro zakt.

Software en prijs

De Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus draait op Android 12. Dat is opvallend, want zijn goedkopere broertje draait al op Android 13. Xiaomi biedt twee jaar aan android-updates, dus je kunt nog genoeg nieuwe versies verwachten. Daarnaast ben je digitaal beschermd door beveiligingsupdates tot 2025