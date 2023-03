Een smartphone met een soepel en helder scherm, flinke batterij en meerdere camera’s voor een betaalbare prijs. Dat is de Xiaomi Redmi Note 12. Op deze pagina vertellen we je alles over de Redmi, dus lees verder

Xiaomi Redmi Note 12: verbetering op veel vlakken

De Xiaomi Redmi Note 12 is de directe opvolger van de Redmi Note 11. Over die smartphone waren we erg tevreden, zeker voor de adviesprijs van 229 euro. Let op: het gaat op deze pagina over het Note 12-model zonder 5G-connectiviteit. Wil jij het snelste mobiele internet? Check dan de productpagina van de Xiaomi Redmi Note 12 5G.

Het ontwerp van de Redmi is modern met vlakke zijkanten en matte achterkant. De behuizing is spatwaterdicht en is beschikbaar in het zwart, groen en blauw. Er is een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig voor als je graag bedraad muziek luistert en aan de zijkant vind je een vingerafdrukscanner. Je ontgrendelt de smartphone ook gemakkelijk met gezichtsherkenning, patroon, code of wachtwoord.

Helder scherm en flinke batterij

Voorop de smartphone zit het 6,67-amoled-scherm. Deze heeft een hogere ververssnelheid van 120Hz, waardoor animaties soepel aanvoelen. Onder het scherm is de batterij verwerkt met een grootte van 5000 mAh. Dat is meer dan genoeg voor een hele dag en hij laadt met op met maximaal 33 Watt. Bij eerdere modellen met gelijke specificaties duurde het ruim een uur om van 0 naar 100 procent te laden.

De Redmi Note 12 heeft een sneller processor gekregen, namelijk de Snapdragon 685. Daarmee zijn alledaagse taken als mailen, social media en entertainment prima uit te voeren. Ook simpele games zijn geen probleem. Ga je zware 3D-verwerking doen, dan zal de Note 12 er wel moeite mee krijgen. Zoals gezegd ondersteunt deze chip geen 5G.

De processor wordt ondersteund door maximaal 8GB aan werkgeheugen. Daardoor schakel je snel over tussen verschillende apps zonder vervelende haperingen. Er is tot 128GB opslagruimte aan boord. Mocht dat te weinig zijn voor jou, dan breid je dit met een microSD-kaart uit tot 1 terabyte.

Meerdere camera’s aan boord en software

Aan de achterkant van de Xiaomi Redmi Note 12 vind je het camera-eiland met daarin drie lenzen. Het gaat om een hoofdcamera met een resolutie van 50 megapixel, een groothoeklens van 8 megapixel en een macrocamera van 2 megapixel. Voor een selfie gebruik je de camera die in het scherm is verwerkt. Deze heeft een resolutie van 13 megapixel.

De Redmi draait uit de doos op Android 13. Daaroverheen legt de fabrikant de MIUI-schil. Deze vergt wat tijd om aan te wennen vanwege de minder traditionele vormgeving, maar voegt wel verschillende functies toe. Je krijgt twee jaar aan Android-updates en wordt drie jaar digitaal beschermd door beveiligingsupdates.