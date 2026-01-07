Xiaomi onthult Redmi Note 15-serie: alle prijzen en specificaties

Xiaomi brengt de Redmi Note 15-serie, die bestaat uit vijf nieuwe smartphones, uit in Nederland. We nemen de telefoons, alle specificaties en prijzen in dit artikel met je door.

Xiaomi Redmi Note 15-serie officieel naar Nederland

Xiaomi begint het nieuwe jaar met de lancering van de Redmi Note 15-serie. De smartphones zijn eerder in China aangekondigd en komen nu ook naar Nederland. Het gaat om in totaal vijf toestellen: de Redmi Note 15 , Redmi Note 15 5G , Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G en het meest luxe toestel, de Redmi Note 15 Pro Plus 5G.

Het goedkoopste Xiaomi-toestel kost 199,99 euro en de duurste smartphone gaat voor 499,99 euro over de toonbank. De nieuwe serie telefoons komt bijna precies een jaar na de lancering van de Redmi Note 14-lijn. We bespreken hieronder de toestellen en beginnen met het ‘vlaggenschip’ van de Redmi Note 15-serie, de Pro Plus 5G.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

De Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus is uitgerust met een behuizing die tegen een stootje moet kunnen en tevens bestand is tegen water. Een laagje Gorilla Glass Victus 2 moet beschermen tegen krasjes en barsten, als je de telefoon laat vallen. Het toestel kost 499,99 euro.

Ook heeft de Redmi Note 15 Pro Plus een 6,83 inch-scherm met een hoge resolutie (2772 bij 1280 pixels), ververssnelheid van 120Hz en maximale helderheid van 3200 nits. Oftewel: het scherm moet altijd scherp, vloeiend en helder ogen.

Kijken we naar de interne hardware, dan zien we dat de Redmi Note 15 Pro Plus 5G is voorzien van een Snapdragon 7s Gen 4-processor. Daar stopt Xiaomi 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. Ook verkoopt de fabrikant een 12/512GB-model.

Verder beschikt de Redmi Note 15 Pro Plus 5G over een 200 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie. Op de achterkant zit ook een 8 megapixel-groothoeklens, maar een zoomcamera ontbreekt. De frontcamera schiet selfies in 32 megapixel.

Tot slot heeft de smartphone een forse 6500 mAh-accu, die lang mee moet gaan. Snelladen gaat met maximaal 100 watt, al moet je wel zelf voor een geschikte lader zorgen. Het is ook mogelijk om andere toestellen via de Redmi Note 15 Pro Plus 5G op te laden en dat gaat met maximaal 22.5 watt.

Redmi Note 15 Pro (5G)

De Redmi Note 15 Pro en Redmi Note 15 Pro 5G zijn een stuk goedkoper dan het Plus-model en beschikken ook over een grote accu en 200 megapixel-camera. Bij de reguliere Redmi Note 15 Pro (zonder 5G-ondersteuning) is de batterij 6500 mAh groot, de 5G-uitvoering heeft een iets grotere 6580 mAh-accu.

Beide telefoons laden op met maximaal 45 watt en kun je ook gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien. Bij de Note 15 Pro 5G gaat het opladen van bijvoorbeeld de telefoon of oordopjes van je vriend(in) wel iets sneller.

De Redmi Note 15 Pro 5G heeft een 6,83 inch-scherm, dat van de normale Note 15 Pro meet 6,77 inch. De displays hebben een 120Hz-ververssnelheid. De chips verschillen ook, maar komen wel bij beide toestellen van MediaTek. De Note 15 Pro 5G is voorzien van een MediaTek Dimensity 7400 Ultra, het 4G-model heeft een Helio G200 Ultra-processor.

Dan de prijzen. De reguliere Redmi Note 15 Pro heeft een adviesprijs van 349,99 euro en standaard 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Ook verschijnt er een 12/512GB-variant. De Redmi Note 15 Pro kost 399,99 euro en beschikt over 8/256GB geheugen. Xiaomi komt ook met een 8/512GB- en 12/512GB-uitvoering.

Redmi Note 15 is het instapmodel

Zoek je een budgetsmartphone, dan moet je bij de Redmi Note 15 zijn. Ook van dit toestel verschijnt zowel een 4G- als 5G-versie. De goedkoopste telefoon kost 199,99 euro, maar heeft wel een amoled-scherm van 6,77 inch. Het display haalt een piekhelderheid van 3200 nits en ververssnelheid van 120Hz.

Onder de motorkap van de Redmi Note 15 zit een bescheiden MediaTek Helio G100 Ultra-chip met minimaal 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De batterij is 6000 mAh groot en laadt op met 33 watt. Het toestel heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-dieptesensor en 20 megapixel-selfiecamera.

De Redmi Note 15 5G valt op door de dunnere behuizing van 7,35 millimeter. Hierdoor is de accu ook een stuk kleiner: 5520 mAh. Het toestel laadt dan wel weer sneller op (45 watt) dan zijn goedkopere broertje en heeft naast een 108 megapixel-hoofdcamera ook een 8 megapixel-groothoeklens.

Tot slot is de Redmi Note 15 5G voorzien van een 6,77 inch-scherm, Snapdragon 6 Gen 3-processor en IP65-certificatie. De smartphone is met 279,99 euro wel iets duurder, maar daar krijg je dus ook enkele upgrades voor terug.

De prijzen op een rijtje

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G – 499,99 euro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – 399,99 euro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro – 349,99 euro

Xiaomi Redmi Note 15 5G – 279,99 euro

Xiaomi Redmi Note 15 – 199,99 euro

Android Planet is druk bezig met de review van de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus en publiceert binnenkort een review. Houd ons daarom in de gaten!