De ZTE Axon 20 5G-prijs is bekendgemaakt voor de Europese markt. Het toestel, de eerste met een selfiecamera onder het scherm, kost hier 449 euro en is te verkrijgen in één variant.

ZTE Axon 20 5G prijs is 449 euro

De meest unieke specificatie van de ZTE Axon 20 5G is het volledige scherm zonder gaatje of inkeping voor de frontcamera. De smartphone werd in september al onthuld en nu is ook de Europese adviesprijs bekendgemaakt: 449 euro.

Aanschaffen kan via de eigen website van de fabrikant, waarbij je momenteel ook een setje draadloze oordopjes krijgt. Voordat je kunt bestellen moet je wel een hele vragenlijst invullen over het toestel en wat je van het merk vindt. Heb je de goede antwoorden gegeven, dan krijg je de juiste code en kun je een order plaatsen.

Waar is die frontcamera?

Het toestel bevat ook geen verborgen uitschuifbare camera. De selfiecamera van 32 megapixel is namelijk verstopt onder het display. Meerdere fabrikanten werken aan deze techniek, maar de Axon 20 5G is het eerste commercieel verkrijgbare toestel met deze techniek.

Het display is 6,92 inch groot, bevat een amoled-paneel en heeft een hoge resolutie. Op de plek van de frontcam is het display doorzichtig. ZTE gebruikt echter een combinatie van hardware en software om dat te verbloemen en een heel scherm te tonen.

Voor de genoemde 449 euro krijg je een toestel met de Snapdragon 765G-chip, dezelfde als de OnePlus Nord. Er is 8GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag. De batterij is een 4220mAh-exemplaar en opladen doe je met maximaal 30 Watt.

Aan de achterzijde zijn vier camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. Ook een groothoekcamera van 8 megapixel is aan boord, waarmee je extra wijde beelden maakt. Tot slot zijn ook een macrocamera en dieptesensor aanwezig. Die gebruik je respectievelijk voor wat close-ups of het maken van portretfoto’s.

De fabrikant levert het toestel met Android 10, waaroverheen een eigen schil ligt. Die skin met de naam MiFavor, is vrij ingrijpend en zwaar. Zo zijn er eigen apps voorgeïnstalleerd en is het uiterlijk ervan flink aangepast. De update naar Android 11 lijkt waarschijnlijk, maar ZTE heeft zich hier nog niet expliciet over uitgesproken.

