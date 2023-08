Fairphone 5 review: een nieuwe standaard voor duurzaamheid

Met de Fairphone 5 zet de Nederlandse smartphonemaker de nieuwe standaard voor duurzaamheid neer, met op bijna alle vlakken een toekomstbestendig toestel. Lees nu onze Fairphone 5 review.

Fairphone 5 review: klaar voor de toekomst?

Langzaamaan zetten smartphonefabrikanten steeds meer stappen om hun smartphones beter repareerbaar te maken. Deels gemotiveerd door nieuwe EU-wetten, maar ook consumenten hebben meer oog voor duurzaamheid. Op dit vlak staat het Nederlandse Fairphone al jaren voorop met zijn modulaire smartphones en milieubewuste productie. Met de Fairphone 5 wordt de lat nog hoger gelegd.

Als je dit toestel koopt doe je dat waarschijnlijk omdat je duurzaamheid belangrijk vindt, want het prijskaartje is anders niet te verantwoorden. Dat het toch een verstandige keuze is, wordt direct duidelijk als je de kleine verpakking in handen hebt – dat volledig bestaat uit gerecycled papier en waar geen oplader in zit.

De Fairphone 5 zelf oogt niet anders dan een normale Android-smartphone, totdat je het toestel omdraait. Achter de transparante achterkant gemaakt van gerecycled plastic zie je alle onderdelen zitten die je later makkelijk zelf kunt verwisselen. Deze keer met maar liefst tien vervangbare modules. Zelfs de sim- en sd-poort zijn zelf te vervangen.

Toekomstbestendig met een kanttekening

Nog meer dan de voorganger zet Fairphone dit toestel op de markt als een toekomstbestendige aankoop. Dat ligt niet alleen aan de mogelijkheid om de Fairphone 5 zelf makkelijk te repareren en de vijfjarige garantie die de Fairphone 4 ook al kreeg.

Voornamelijk opvallend is dat er minimaal acht jaar aan software-updates wordt beloofd. Dat betekent minstens vijf grote Android-upgrades en daarna nog jarenlang updates om de boel veilig en stabiel te houden. Koop je nu een Fairphone 5, dan kun je dus tot in ieder geval 2031 updates verwachten en Fairphone mikt zelfs op 2033.

Dat is bijzonder, omdat Android-smartphones doorgaans maximaal vijf jaar lang updates krijgen en meestal twee, drie of vier nieuwe versies van Android. De vraag is alleen nog wel hoe snel nieuwe Android-versies naar dit toestel komen. Fairphone is over het algemeen niet heel rap met het uitbrengen van grote updates.

Deze toekomstigbestendigheid heeft wel een kanttekening, want qua design kan de Fairphone 5 zich nu al niet meten aan andere Android-toestellen die voor dezelfde prijs verkrijgbaar zijn. Hoewel de Fairphone 5 iets dunner en lichter is dan zijn voorganger, voelt het toestel vergeleken met andere smartphones toch wat lomper. Ook heeft de Fairphone 5 duidelijk dikkere schermranden dan de concurrentie. Dat is allemaal een logisch gevolg van de keuze om geen lijm te gebruiken om onderdelen vast te zetten, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Het betekent niet dat de Fairphone 5 ouderwets aanvoelt of lelijk is. Absoluut niet zelfs. Dit is een heel degelijk toestel dat ook nog eens prettig in de hand ligt. Als je de smartphone in je rechterhand vasthoudt rust je duim vanzelf op de aan/uit-knop waar de vingerafdrukscanner in verstopt zit.

Niet de beste specificaties

Qua specificaties hoef je van de Fairphone 5 ook niet het nieuwste van het nieuwste te verwachten. Zo is een ververssnelheid van 120Hz de nieuwste standaard voor smartphoneschermen, terwijl het 6,46 inch-oled-scherm van de Fairphone 5 maar 90Hz heeft.

Onder de motorkap zit een Qualcomm QCM 6490-chip die goed meegaat, maar niet tot de top behoort. Deze chip is nu meer dan voldoende voor het gemiddelde smartphonegebruik, maar in de toekomst kan dit wel problemen opleveren als nieuwe versies van Android zwaarder worden.

Met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte (dat uit te breiden is tot 2TB met een micro-sd-kaartje) zit het goed. Ook met de 4200 mAh-accu, die kan snelladen met 30 Watt, haal je het einde van de meeste dagen wel. Na een half uur PUBG spelen was de accu maar tien procent leger.

De Fairphone 5 is beter bestand tegen water dan de Fairphone 4, van IP54 naar IP55. Dat betekent dat het toestel spatwaterdicht is, terwijl de meeste nieuwe smartphones nu waterdicht zijn. Dat is jammer, maar ook een logisch gevolg van een toestel waar je de achterkant zo vanaf kunt trekken.

Foto’s

De camera’s hebben een upgrade gekregen vergeleken met de de Fairphone 4, met een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en zelfs een 50 megapixel-selfiecamera. Hier maak je prima foto’s mee en de groothoeklens biedt leuke mogelijkheden om meer op beeld te zetten of juist macrofoto’s te maken. Toch kan de kwaliteit van de beelden zich absoluut niet meten aan de concurrentie.

Als je enkel dit toestel gebruikt om vakantiefoto’s te maken, dan ben je waarschijnlijk helemaal niet blij als je ze bij thuiskomst afzet en ze bekijkt. De kleuren en de details vallen dan tegen en alles oogt nogal flets.

Relatief hoge prijs

Met een prijskaartje van 699 euro is de Fairphone 5 geen goedkoop toestel. Zeker omdat een basisversie van de Fairphone 4 vanaf 579 euro verkrijgbaar was, hoewel de versie met vergelijkbare opslagruimte en werkgeheugen als de Fairphone 5 voor 649 euro over de toonbank ging.

De realiteit is dat je voor hetzelfde bedrag veel betere hardware in huis kunt halen. Denk aan een Google Pixel 7, Nothing Phone (2) of Samsung Galaxy S22. Fairphone verantwoordt deze prijs door het gebruik van eerlijk gewonnen materialen en de garantie voor goede werkomstandigheden. Ook het modulaire karakter van deze ‘e-waste neutrale smartphone’ zal bijdragen aan de hogere prijs.

Uit elkaar en weer in elkaar

Het uit elkaar halen van een smartphone kan heel spannend zijn, maar met de Fairphone 5 is het een makkie. Niets zit vast met lijm en je hebt enkel een kleine schroevendraaier nodig om alle onderdelen los te krijgen.

De achterkant van het toestel en de batterij kun je met je vingers loshalen. Voor de rest zijn er alleen kleine schroefjes gebruikt, al is het handig om een platte schroevendraaier in de buurt te houden om wat onderdelen op te tillen. Reparaties zijn op deze manier enorm toegankelijk en het voelt tof om je smartphone zelf te repareren.

De Europese Unie verplicht fabrikanten om de accu in hun smartphones vanaf 2027 vervangbaar te maken. Door het groeiende probleem van e-waste zal dit waarschijnlijk niet de laatste wet zijn rond de duurzaamheid van smartphones. Fairphone laat zien hoeveel meer er mogelijk is. Door nog meer onderdelen makkelijk vervangbaar te maken in een fijne smartphone, bewijst de Fairphone 5 dat de jacht op het dunste toestel eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd is.

Conclusie Fairphone 5 review

Met de Fairphone 5 wordt een nieuwe standaard aan duurzaamheid neergezet, waar geen andere fabrikant aan kan tippen. En dat met een hele degelijke smartphone die hopelijk nog vele jaartjes meegaat. De Fairphone 5 is door de extra repareerbaarheid, garantie en gegarandeerde updates klaar voor een lange toekomst, met als kanttekening dat de chip op termijn het zwaar kan krijgen.

De Fairphone 5 koop je niet als je jaarlijks de nieuwste smartphone met de beste specs en het mooiste design koopt, maar voor iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt is er geen betere optie op de markt. Toch kan het met de hogere prijs lastig worden om consumenten te overtuigen, als er voor hetzelfde bedrijf zoveel mooiere en snellere smartphones op de markt te vinden zijn.

Pluspunten Zeer makkelijk te repareren

Zeer makkelijk te repareren Heel lang softwareupdates

Heel lang softwareupdates Vijf jaar garantie

Vijf jaar garantie Geen belasting voor het milieu Minpunten Design en chip lopen iets achter

Design en chip lopen iets achter Fotokwaliteit niet uitstekend

Fotokwaliteit niet uitstekend Niet waterdicht

Fairphone 5 kopen

De Fairphone 5 is vanaf nu vooraf te bestellen via de website van Fairphone en bij verschillende winkels. Vanaf 14 september wordt het toestel geleverd. De Fairphone 5 heeft een adviesprijs van 699 euro en is in transparant, hemelsblauw en mat zwart verkrijgbaar. Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment.

