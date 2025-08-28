Opvouwbare (en peperdure) Honor Magic V5 verschijnt in Nederland

De Honor Magic V5, een opvouwbare smartphone die opvalt door de dunne en lichte behuizing, is te koop in Nederland. Het toestel is helaas wel peperduur.

Honor Magic V5 naar Nederland

De Honor Magic V5 werd in juli aangekondigd in China en is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Webwinkel Belsimpel verkoopt de opvouwbare telefoon voor 1999 euro (!). Daarmee is de opvolger van de Honor Magic V3 enorm duur. Zelfs de (eveneens prijzige) Samsung Galaxy Z Fold 7 is honderden euro’s goedkoper.

De Magic V5 heeft een dunne behuizing: dichtgevouwen is ‘ie maar 8,8 millimeter dik en opengeklapt slechts 4,1 millimeter. Daarmee is de Honor-smartphone een fractie slanker dan de Galaxy Z Fold 7 van Samsung, al is het verschil erg klein. Het toestel weegt verder 217 gram en is daarmee 2 gram zwaarder dan de Fold 7.

Aan de buitenkant heeft de Honor Magic V5 een 6,43 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Vouw je het apparaat open, dan heb je een 7,95 inch-display tot je beschikking.

De V5 heeft een opvallend grote accu voor een foldable: 5820 mAh. Ter vergelijking: de Fold 7 moet het doen met slechts 4400 mAh. Het Honor-vouwtoestel heeft een silicium-koolstof-batterij, die een hogere energiedichtheid haalt dan normale accu’s. Opladen gaat met maximaal 66 watt, draadloos met 50 watt.

Snelle hardware en goede camera’s

Voor het maken van foto’s heeft de Honor Magic V5 in totaal vijf camera’s, waaronder twee 20 megapixel-selfiecamera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, net als de groothoeklens. Inzoomen doet de smartphone met de 64 megapixel-periscooplens. Die maakt 3x optische zoom mogelijk.

Onder de motorkap van de Honor-vouwtelefoon zit een Snapdragon 8 Elite-chip, de snelste mobiele processor van dit moment. Ook aanwezig is 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. De Magic V5 heeft een IP59-certificatie en kan daarmee tegen stof en een spatje water.

Het toestel draait uit de doos op Android 15 met de MagicOS-software van Honor. Het nieuwe Android 16 wordt pas later uitgerold. De smartphone wordt zeven jaar lang ondersteund met Android-updates en beveiligingspatches.

De Honor Magic V5 kost zoals gezegd 1999 euro en is bij Belsimpel verkrijgbaar. De webwinkel geeft tijdelijk 300 euro korting en een Honor Magic Pen, een stylus waarmee je (aan)tekeningen kan maken, cadeau.