Getest: ‘Pixelsnap’-laders maken Pixel 10 opladen makkelijker

De Pixel 10-smartphones van Google kunnen magnetisch opladen via Powersnap. Dat willen we natuurlijk goed testen, met twee laders én twee powerbanks.

Zens-oplader werken ook met Pixelsnap

Op Android Planet hebben we inmiddels de reviews van de Google Pixel 10-smartphones gepubliceerd. Zoals je misschien hebt gelezen, is Pixelsnap één van de vernieuwingen die de toestellen introduceren. Pixelsnap is gebaseerd op Qi2, wat betekent dat je de Pixel 10-telefoons magnetisch kan opladen.

Zie het als Googles versie van MagSafe, dat al jaren in iPhones te vinden is. De zoekgigant is dus eigenlijk een beetje aan de late kant. In plaats van dat je een usb-c-kabeltje in je Pixel stopt of de telefoon op een draadloze lader legt, klik je een magnetische lader vast op de achterkant. Op deze manier kun je de Pixel op een simpele manier van stroom voorzien.

Dat is (op papier) een handige feature en daarom hebben we enkele Qi2-laders getest met de Pixel 10. Het gaat om twee laders en twee powerbanks van het Nederlandse merk Zens. We hebben de volgende producten gebruikt:

Zens Office Charger 2

Zens Magnetic Nightstand Charger

Zens Powerbank Pro 1 (5000 en 10000 mAh)

Goed om te weten: je hebt niet per se een Pixel 10-toestel nodig om met Qi2 te kunnen opladen. Er zijn ook hoesjes verkrijgbaar die de feature toevoegen aan een oudere Pixels, zoals de Pixel 9 of Pixel 8 Pro. We hebben de opladers getest met telefoons uit de Pixel 10-, Pixel 9- en Pixel 8-reeks.

Qi2-lader voor op je bureau

We beginnen bij de Zens Office Charger 2, een draadloze lader die vooral is bedoeld voor op een bureau in een (thuis)kantoor. De lader is vrij groot, maar door de gebruikte materialen ook stevig. Hij voelt luxe aan, al mag dat ook wel voor de adviesprijs van 79,99 euro.

De Zens Office Charger 2 heeft een standaard, waardoor het laadgedeelte is verhoogd. Handig, want hierdoor check je makkelijker inkomende meldingen. De Pixel 10 klikt stevig vast aan de lader en kun je ook weer makkelijk demonteren. Hij komt vooral goed tot zijn recht op je bureau, maar je kan ‘m natuurlijk ook op je nachtkastje zetten.

Een goede reden om de Office Charger 2 ook ‘s nachts te gebruiken, is het feit dat het laden met Qi2/Pixelsnap niet zo snel gaat. Het apparaat is vooral handig als je overdag rustig je telefoon wil bijladen, maar houd er rekening mee dat het accupercentage maar langzaam omhoog gaat. Heb je snel tientallen procenten extra accusap nodig, dan moet je toch echt een kabeltje zoeken.

Handig is dat er in de basis van de Office Charger nog een lader is verwerkt. Dit is een traditionele draadloze lader, die je bijvoorbeeld kan gebruiken voor je draadloze oordopjes (mits deze dit ondersteunen) of als je je telefoon liggend wil opladen.

Magnetic Nightstand Charger

Een andere Qi2-lader die we hebben getest met de Pixel 10-telefoons is de Magnetic Nightstand Charger. Het apparaatje (van 49,99 euro) is een stuk compacter en heeft een strak ontwerp. Door het scharnier kun je zowel ‘staand’ als liggend je Pixel van stroom voorzien. Het scharnier is stevig en blijft goed op zijn plek zitten.

De bedoeling is dat je met de Magnetic Nightstand Charger je smartphone omtovert tot een digitale klok. Daarom kun je een toestel alleen horizontaal op de lader vastklikken. Ook kun je ervoor kiezen om je Pixel liggend op te laden, als je de nachtklok-functie niet gebruikt.

De Magnetic Nightstand Charger en Office Charger 2 maken overigens niet gebruik van usb-c, maar een eigen lader voor de stroomtoevoer. Die stekker is nogal groot en dik, maar het is wel netjes dat ‘ie gewoon wordt meegeleverd.

Powerbanks met Qi2

De Zens Powerbank Pro 1 is op papier handig: een powerbank voor onderweg met Qi2-ondersteuning, zodat je niet met kabeltjes hoeft te pielen. De powerbank is er in twee capaciteiten (5000 en 10000 mAh), waarbij je met de ‘grotere’ versie je Pixel-telefoon vaker kan opladen.

Het verschilt per telefoon natuurlijk hoe vaak je ‘m kan opladen, maar met de 10000 mAh-powerbank kan dit 1,5 tot 2 keer. De kleinere 5000 mAh is niet genoeg voor een volle Pixel 10, maar je komt een behoorlijk eind.

De powerbanks klikken simpel en stevig vast op de achterkant van je smartphone. Het toestel laadt vervolgens meteen draadloos op en door de lichtjes achterop zie je hoe vol de powerbank nog is. Is de accu leeg, dan kun je ‘m via een usb-c-lader weer helemaal volpompen.

De Zens-powerbanks voelen door de aluminium behuizing stevig aan, maar voegen wel flink wat gewicht toe aan je Pixel-smartphone. Dat is niet zo’n probleem als je het toestel op tafel of je bureau hebt liggen, maar het is minder comfortabel om je Pixel met één hand vast te houden en te bedienen.

Conclusie