Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro review: eigenwijze plug-in thuisbatterij

De Solix Solarbank 3 E2700 Pro van Anker is een modulaire thuisbatterij die je zelf gemakkelijk installeert. We bespreken onze ervaringen met je.

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro review

Eerder dit jaar testten we op Android Planet de Plug-In Battery van het Nederlandse HomeWizard. Zoals de naam doet vermoeden, vereist zo’n type thuisbatterij geen uitbundige installatie, maar prik je hem gewoon met een stekker in het stopcontact. En dat wekte ook jullie interesse, aangezien het één van de meest gelezen Android Planet-reviews van 2025 bleek.

We zochten daarom verder welke opties er zijn voor thuisbatterijen met stekkers, en kwamen zo bij Anker Solix uit, die met de Solarbank 3 E2700 Pro op papier veel dezelfde voordelen als de HomeWizard biedt én verschillende extra functies in petto heeft. Inmiddels hebben we Anker-thuisbatterij een aantal maanden in gebruik, dus tijd voor een review.

De Solix Solarbank 3 E2700 Pro is ter beschikking gesteld door Anker.

Modulair ontwerp en specificaties

Afhankelijk van je stroomverbruik, kies je de hoeveelheid stroomopslag die je nodig hebt. De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro heeft een capaciteit van 2,68 kWh, wat in mijn geval voldoende is om een hele avond te draaien op zonne-energie. Het gaat dan om apparaten die relatief weinig vermogen vragen, zoals de televisie, lampen in huis en een paar opladers.

De Solarbank heeft op papier een maximaal ontlaadtvermogen 1200 watt, al wordt dit wegens veiligheid wettelijk beperkt tot 800 watt voor thuisbatterijen die via in het stopcontact in een gedeelde groep worden geplugd. Dat betekent dus ook dat apparaten die meer dan 800 watt vragen (zoals je oven, kookplaat of wasmachine) de stroom niet uit de thuisbatterij kunnen halen.

Heb je meer capaciteit nodig in jouw huis? Dan biedt Anker ook de BP2700-uitbreidingsbatterij met een extra capaciteit van 2,68 kWh. De Solarbank ondersteunt maximaal vijf van deze extra batterijen, wat uitkomt op een maximale capaciteit van 16,12 kWh. Het oplaadvermogen van de batterij neemt ook toe bij één of meer uitbreidingspakketten, van 1800 watt naar 3600 watt.

Sinds dit jaar ondersteunt Anker overigens ook een parallel systeem. Door twee of drie E2700 Pro’s aan te sluiten op een eigen stopcontact, wordt de capaciteit en het ontlaadvermogen bij elkaar opgeteld. Hiermee ga je van 1200 watt naar maximaal 3600 watt, wat wél genoeg is om zwaardere apparaten van stroom te voorzien. Let hierbij wel op de juiste aansluiten met eigen groepen, wegens de limieten.

Dan heeft de Solarbank nog vier PV (Fotovoltaïsche) aansluitingen ingebouwd. Hierop kun je direct zonnepanelen aansluiten, waarna de ingebouwde omvormer de zonne-energie omzet en opslaat in de batterij.

Heb jij zonnepanelen op je dak, die aangesloten zijn op een slimme meter, dan zul je deze poorten niet snel gebruiken. Voor mensen met een appartement met balkon, is dit echter een handige manier om zelf zonne-energie op te wekken en op te slaan, zonder te knoeien met de bestaande elektra van een woning.

Aan de zijkant van de Anker Solarbank is ook een back-up stopcontact te vinden. Hier kun je rechtstreeks apparaten op aansluiten om “off grid” stroom te gebruiken. In het geval van een stroomuitval, kan je daarom nog steeds van de batterij op aan.

Installatie en extra batterij aansluiten gaat gemakkelijk

De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro is oerdegelijk gebouwd. De thuisbatterij heeft een metalen behuizing, met koelvinnen aan de achterkant en een strak lijnenspel in het ontwerp aan de voorkant. Met een breedte van 46 centimeter en diepte van 26 centimeter heeft de thuisbatterij een gemiddelde grootte. De hoogte is standaard zo’n 28 centimeter, al neemt dat toe per uitbreidingsbatterij die je aansluit.

Het koppelen van de E2700 Pro en de BP2700 is een kwestie van rubberen doppen verwijderen met een schroevendraaier, waarna de thuisbatterij op de uitbreidingsbatterij wordt gezet en de poorten op elkaar aansluiten. Na het monteren van twee extra beugels aan de achterzijde, zijn de batterijen officieel gekoppeld.

Om het risico op schokken te voorkomen, kun je de thuisbatterij extra gronden. Daarna sluit je de meegeleverde kabel zonder gereedschap aan op de thuisbatterij en plug je deze in het stopcontact. De kabel is overigens drie meter lang, wat je meer vrijheid geeft wat de plaatsing van de batterij betreft. Eenmaal ingeplugd start de batterij automatisch op.

Voor het gebruik van de thuisbatterij in combinatie met de zonnepanelen op je dak is overigens ook een slimme meter nodig in je meterkast. Anker heeft een uitgebreide lijst met meters die ondersteund worden en biedt ook eigen slimme meters aan. Tot slot is de Anker P1 Meter vereist om als schakel tussen je thuisbatterij en slimme meter te werken. Deze installeren is zo simpel als inpluggen en koppelen via de app.

Gebruik en Anker-app

Het gebruik van de Anker-thuisbatterij begint bij het instellen via de Anker-app. Hier maak je een account in aan, waarna je via bluetooth de apparaten koppelt aan je account, het wifi-netwerk en elkaar. Dit proces is snel, overzichtelijk en vergelijkbaar met dat van andere smart home-apparaten. Als beginner op het gebied van thuisbatterijen is dit goed te doen.

In het hoofdmenu van app krijg je inzicht in je verbruik, welk percentage je thuisbatterij is opgeladen en de verdeling van zonne-energie en netstroom die je gebruikt.

Afhankelijk van je doel met de thuisbatterij zijn er verschillende modi waaruit je kunt kiezen. Zo is er een schemamodus, die rekening houdt met dynamische energieprijzen, om zo voordelig op te laden buiten de piekuren. Vervolgens gebruik je die goedkopere stroom weer als de prijzen hoger zijn. De slimme modus analyseert je energieverbruik met AI, om vervolgens het meest efficiënt met je stroomopslag om te gaan.

Ik koos zelf voor “Eigen gebruik”. Die modus focust op het opslaan van eigen zonne-energie, om dit vervolgens ’s avonds te gebruiken. Dit kan zonne-energie van de panelen zijn die direct op de thuisbatterij aangesloten worden via de PV-poorten, of zonne-energie van de panelen op je dak via de slimme meter, net zoals de HomeWizard dat doet.

Helaas ervaren we hier de meeste problemen met de combinatie Solarbank en P1 Meter. Die laatste verliest namelijk relatief vaak verbinding met het internet, wat betekent dat er periodes geen zonne-energie naar batterij wordt gestuurd. Vervolgens zet de batterij zichzelf bij 10 procent automatisch in noodstand, waarna hij weigert zelf op te laden. Je moet dan handmatig de batterij opladen om hem weer aan de praat te krijgen.

Hoewel de Anker-app snel je apparaten herkent, veel personalisatie biedt voor verschillende doeleinden en er modern uitziet, vinden we dat de app tekort komt als het even niet meewerkt. Zeker als beginner op het gebied van thuisbatterijen is de app niet altijd even behulpzaam. Vaak blijft het bij een pop-up melding die vertelt dat iets niet werkt, zonder eventuele oplossing.

Verwachte terugverdientijd

De terugverdientijd van je thuisbatterij hangt af van veel verschillende factoren, en is voor ieder huishouden anders. Laten we samen de berekening maken voor onze situatie, zodat jij weet waar je rekening mee moet houden.

Wij testten de Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro met één uitbreidingsbatterij. De adviesprijs hiervan is 2799 euro en voor de benodigde P1 Meter betaal je 49,90 euro. Maar, momenteel is het totaalpakket met gratis P1-Meter bij Anker verkrijgbaar voor 1799 euro. Koop jij ‘m voor die prijs, dan kun je de volgende berekening maken voor de terugverdientijd.

De RTE (Round Trip Efficiency) van de Anker is 0,82. Dat betekent dat je 82 procent van de stroom die in de batterij gaat, ook daadwerkelijk kunt gebruiken. De effectieve capaciteit ligt daarmee op 4,4 kWh. Als je hem iedere dag één keer op- en ontlaadt bespaar je 4,4 keer 0,28 euro (gemiddelde energieprijs). Dat is 1,23 euro per dag, keer 365 dagen, is 448,95 euro per jaar.

Die berekening houdt natuurlijk geen rekening met bijvoorbeeld de opstelling van je zonnepanelen, ander stroomverbruik en zonloze dagen. We nemen daarom voor de zekerheid een gebruiksefficiëntie van 60 procent, wat die 448,95 euro naar 269,37 euro per jaar brengt. Delen we de adviesprijs door dit bedrag, dan blijft er een terugverdientijd van 6 jaar en 8 maanden over.

Wie echter de volle mep (2848,90 euro) betaalt voor de Anker en P1-Meter, krijgt met dezelfde berekening ineens een heel andere terugverdientijd, namelijk 10 jaar en 6 maanden, wat hem relatief duur maakt. De fabrikant namelijk belooft dat de batterij 15 jaar meegaat en biedt 10 jaar garantie.

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro review conclusie

De Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro is oerdegelijke thuisbatterij die je gemakkelijk zelf installeert. Dankzij uitbreidingsbatterijen bepaal jij zelf hoeveel capaciteit je beschikbaar hebt en met de parallelfunctie behaal je ook meer vermogen voor de zwaardere apparaten in je huis. Hoewel het product zelf van hoge kwaliteit en de koppeling met de app binnen minuten is geregeld, hebben we ons te vaak aan softwarematige problemen moeten ergeren. De app voorzien is van veel functies voor verschillende doeleinden, maar houdt niet stand als iets niet werkt. Daardoor ben je meer met de slimme batterij bezig dan je zou willen. Uniek is de mogelijkheid om met vier PV-aansluitingen zonnepanelen direct aan te sluiten op de thuisbatterij, zonder tussenomvormers. Ben jij van plan deze te gebruiken, dan lijkt dit een van de meest capabele thuisbatterijen op de markt binnen deze prijsklasse.

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro kopen

Zie jij de Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro wel zitten? Dan kies je bij Ankers webshop precies welke combinatie past bij jouw wensen. Hieronder vind je de knop naar de configurator.

