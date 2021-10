Motorola Edge 20 (Pro) review: smartphones zijn meer dan alleen looks

De afgelopen tijd hebben we de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro uitgebreid getest. De nieuwe Moto’s zien er heel fraai uit, maar hoe scoren de smartphones op bijvoorbeeld hardware- en cameragebied? Tijd voor de review.

Lees de Motorola Edge 20 (Pro) review

Een tijdje geleden werden de Motorola Edge 20-smartphones aangekondigd. De goedkopere Edge 20 Lite hebben we al besproken in een uitgebreide review en nu is het tijd voor de Edge 20 en Edge Pro. Deze smartphones zijn in bijna alle opzichten beter en vooral een stukje luxer. Motorola heeft bijvoorbeeld veel tijd besteed aan het design.

De Edge 20 (499 euro) en Edge 20 Pro (699 euro) zijn gericht op het hogere middensegment en ook een stuk duurder dan de toestellen die Motorola doorgaans uitbrengt. Het bedrijf moet van goeden huize komen om op te vallen. Gelukkig zijn er een aantal features die in het oog springen, zoals het design, scherm en de camera’s. In deze review bespreken we alles met je.

Dun en strak ontwerp

We beginnen bij ontwerp van de nieuwe Motorola’s. De smartphones zijn strak vormgegeven en hebben een relatief dunne behuizing. Vooral de Edge 20 valt op: dit toestel is slechts 7 millimeter dik. Desondanks is ‘ie stevig en we vinden de donkergrijze kleur van de Edge 20 fraai.

De dunne behuizing is op zich een knappe prestatie van Motorola, maar de telefoon voelt wel een beetje goedkoop aan. Dit komt vooral door de plastic achterkant en het feit dat de Edge 20 niet zoveel weegt (163 gram). De Edge 20 Pro is zwaarder en heeft een glazen achterkant, waardoor ‘ie luxer aanvoelt.

De Edge 20 en Edge 20 Pro hebben geen officiële IP-certificatie, maar kunnen volgens Motorola wel tegen een spatje water. Het zijn overigens geen smartphones die je met één hand kan bedienen. Daarvoor is het scherm te groot en de behuizing is redelijk breed. Houd daar dus rekening mee als je kleinere handen hebt.

Scherm en interne hardware

Eén van de fijnste features van de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro is het scherm. Beide toestellen hebben een 6,7 inch-oled-display, waardoor kleuren erg mooi ogen en zwarttinten diep zijn. Ook fijn: de ververssnelheid is met 144Hz erg hoog, zelfs nog hoger dan de 90 en 120Hz-displays die we normaliter op Android-smartphones zien.

Beelden en animaties zijn dan ook erg vloeiend, al is het verschil met 120Hz klein. Het is ook mogelijk om de ververssnelheid aan te passen, waarbij je kan kiezen uit 60, 144Hz en Auto. Bij laatstgenoemde past de ververssnelheid zich aan op basis van wat er op het scherm gebeurt, maar wel tot maximaal 120Hz. Dit werkt echter prima.

Op de prestaties van de Edge 20 en Edge 20 Pro is nauwelijks iets aan te merken. De Edge heeft een Snapdragon 778G-processor, de Edge 20 Pro een Snapdragon 870-chip – beide met 5G-ondersteuning. De telefoons draaien zonder problemen alle apps en games en zijn lekker snel. De Edge 20 Pro heeft daarnaast maar liefst 12GB werkgeheugen, bij de normale 20 is dit 8GB.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de toestellen, in de aan/uit-knop. Dit is een fijne positie en de scanner is snel en accuraat. Ook aanwezig is een fysieke knop om de Google Assistent op te roepen, maar deze zit te hoog in de behuizing en is daardoor lastig te bereiken. Bovendien zijn er snellere manieren om het slimme hulpje op te roepen.

De Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro draaien allebei een bijna kale versie van Android 11. Motorola gebruikt stock-Android en legt daar zijn MyUX-schil overheen. Die voegt een aantal opties – vooral om het uiterlijk van Android iets aan te passen – toe, maar verder lijkt de software op die van bijvoorbeeld Google Pixels.

Een hele belangrijke verbetering is dat Motorola zijn updatebeleid heeft aangepakt. Waar veel smartphones van het bedrijf slechts kunnen rekenen op één grote Android-versie-update en twee jaar beveiligingspatches, worden de Edge 20 en Edge 20 Pro veel vaker bijgewerkt.

Het bedrijf belooft dat de Edge-telefoons twee grote Android-upgrades krijgen (naar Android 12 en 13) en drie jaar aan maandelijkse beveiligingspatches. Deze verschijnen dus niet alleen langer, maar ook vaker omdat Motorola voorheen koos voor één update per kwartaal. Al met al is dit dus een flinke stap vooruit, al zijn er nog wel fabrikanten die het beter doen op updategebied.

Android Planet heeft bij Motorola navraag gedaan of het verbeterde updatebeleid ook geldt voor andere toestellen. Guido Hoogvorst, Technical Product Manager bij Motorola Benelux, geeft echter aan dat dit (nog) niet het geval is en niets kan garanderen voor andere telefoons. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op onze website.

Camera’s: zoomen maar

Bij de camera’s zien we een aantal opvallende keuzes van Motorola, vooral bij de Edge 20 Pro. Deze smartphone beschikt namelijk over een periscopische zoomlens, waarmee je tot 5x optisch kan inzoomen. Oftewel: inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De Pro is de eerste (en tot nu toe enige) Motorola-telefoon die over deze feature beschikt. De reguliere Edge 20 heeft dan ook een normale telelens, die tot 3x optische zoom gaat.

Daarnaast hebben beide smartphones een 108 megapixel-hoofdcamera en 16 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je ook voor macrofoto’s en omdat de resolutie hoog is, zien de kiekjes er prima uit. Dat is bij veel Android-telefoons wel anders: deze hebben een losse macrocamera van 2 of 5 megapixel, maar de foto’s die hieruit komen zijn nagenoeg onbruikbaar.

De cameraprestaties van de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro zijn in orde. De toestellen maken mooie foto’s, waarbij ze het best tot hun recht komen als er veel daglicht is. Dit geldt al helemaal voor de (periscopische) zoomlens, want die heeft het in het donker wel moeilijker. Bij mindere lichtomstandigheden doet de 108 megapixel-hoofdcamera het daarentegen wel goed, mede dankzij de nachtmodus.







5x optische zoom

De speciale zoomlens van de Motorola Edge 20 Pro is een fijne feature, maar wat ons betreft niet een reden om voor de smartphone te kiezen. Ingezoomde foto’s zien er over het algemeen prima uit, maar missen regelmatig scherpte en halen het zeker niet bij de plaatjes die bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra produceert. Deze telefoon is daarentegen wel een stuk duurder.

Over de 16 megapixel-groothoeklens kunnen we kort zijn: die doet prima zijn werk. Uitgezoomde foto’s ogen netjes, al zie je wel verschil in detail met de kiekjes die de hoofdcamera maakt – maar dat is vaker zo. De 32 megapixel-selfiecamera maakt scherpe zelfportretten en voldoet dus prima.

Accuduur en snel opladen

De Motorola Edge 20 heeft een 4000 mAh-accu, terwijl de Edge 20 Pro het moet doen met een batterij van 4500 mAh. Anno 2021 is dit ondergemiddeld en vooral de accu van de reguliere Edge 20 is nogal krap. Het uithoudingsvermogen van de smartphone is dan ook niet geweldig, maar wel genoeg om de dag door te komen.

De Edge 20 Pro heeft een betere accuduur en gaat – als je het heel rustig aan doet – twee dagen mee. De meeste mensen zullen het toestel echter na anderhalve dag moeten opladen. Het opladen gaat met 30 Watt en dat is netjes, maar ook niet supersnel. Toestellen als de OnePlus 9 (Pro), Nord 2 en Xiaomi 11T doen dit bijvoorbeeld met 60 Watt of meer.

Desondanks duurt het opladen van de Motorola-telefoons niet zo lang. De reguliere Edge 20 zit door de kleinere accu na een uur aan het stroom helemaal vol. Bij de Edge 20 Pro duurt het iets langer, maar dat is gezien de grotere batterij ook logisch. Wel erg jammer is dat draadloos opladen ontbreekt, ook op de 699 euro-kostende Edge 20 Pro.

Conclusie Motorola Edge 20 (Pro) review

We zijn behoorlijk positief over de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro. Met name de Edge 20 is een goede deal: voor de 450 euro die je betaalt, krijg je een uitstekend scherm, goede prestaties, een strak design en prima camera’s. Combineer dit met het verbeterde updatebeleid van Motorola, en je hebt een nette Android-telefoon te pakken.

De Edge 20 Pro is een stuk duurder en is daardoor moeilijker aan te raden. Ook omdat de periscopische zoomlens niet enorm veel toevoegt, hij niet veel sneller is dan zijn goedkopere broer en we in dit prijssegment ook toestellen zien die bijvoorbeeld vlotter opladen en meer updates krijgen. Desondanks zijn de Edge 20-telefoons prima opties als je op zoek bent naar een snelle en complete Android-smartphone.

Motorola Edge 20 of Edge 20 Pro kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Edge 20 of Edge 20 Pro in huis halen? De toestellen hebben een adviesprijs van respectievelijk 499 en 699 euro, maar zijn inmiddels iets in prijs gedaald. In de prijsvergelijkers hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.