OnePlus 9: alles wat je moet weten

De OnePlus 9 is het toegankelijkere broertje van de OnePlus 9 Pro. Van krachtige hardware, vier camera’s, razendsnel opladen tot aan een degelijk updatebeleid: op deze pagina praten we je bij over de OnePlus 9.

Belangrijkste specs van de OnePlus 9:

Fors 6,55 amoled-scherm met 120Hz-ververssnelheid

Drievoudige Hasselblad-camera achterop: 48 + 50 + 2 megapixel

16 megapixel-selfiecamera

Krachtige Snapdragon 888-chip maakt OnePlus 9 razendsnel

Minimaal 8GB werkwegen en 128GB opslag

4500 mAh-accu kan supersnel opladen met 65 Watt

Drie kleuren: blauw, paars en zwart

Draait bij release op Android 11

Camera: Hasselblad zet puntjes op de i

OnePlus werkt voor de OnePlus 9 samen met Hasselblad, een toonaangevend merk in de camerawereld. De twee bedrijven hebben met elkaar opgetrokken voor het ontwerp van de cameramodule van de smartphone, die uit drie lenzen bestaat.

De 48 megapixel-hoofdcamera krijgt versterking van een 50 megapixel-ultragroothoeklens, die je bijvoorbeeld gebruikt voor landschapsfoto’s. De duurdere OnePlus 9 Pro heeft deze lens ook.

Ook heeft de OnePlus 9 een monochroomcamera (2 megapixel). Deze is ideaal voor het maken van zwart-wit-foto’s of voor het toevoegen van kleurenfilters. Daarover gesproken, Hasselblad heeft de kleurenkalibratie van de OnePlus 9 verfijnd. Daardoor ogen kleuren op foto’s en video’s veel meer natuurgetrouw dan voorheen.

Verder heeft Hasselblad allerlei toffe functies aan de camera-app van de OnePlus 9 toegevoegd, waaronder een geheel vernieuwde Pro-modus. Deze is interessant voor enthousiaste fotografen die bijvoorbeeld de sluitertijd en lichtinval handmatig willen instellen om zo het optimale kiekje te schieten.

Heb je geen trek in al dat geregeld? Dan kan de OnePlus 9 je het werk uit handen nemen door automatisch alle instellingen te configureren. Verder heeft Hasselblad de HDR video-opname verbeterd en kun je voortaan 4K-video’s met 120 frames per seconde vastleggen.

De camera van de OnePlus 9 is ontzettend veelzijdig en toegankelijk. Tijdens het maken van kiekjes en video’s zoekt hij automatisch naar de optimale instellingen voor datgeen wat je probeert vast te leggen. Ook krijg je tips. Maak je bijvoorbeeld een landschapsfoto met de gewone camera, dan ontvang je het advies om de ultragroothoeklens eens te proberen.

Krachtige specificaties en rap opladen

De OnePlus 9 is dankzij de hoogwaardige hardware een regelrechte krachtpatser. Het toestel wordt aangestuurd door de Snapdragon 888, een krachtige chip uit de stal van Qualcomm. Deze processor krijgt ondersteuning van 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit. Tegen een meerprijs kun je ook de variant met 12GB RAM en 256GB opslag in huis halen.

Denk hier vooraf wel goed over na, want het is onmogelijk om via een sd-kaartje de capaciteit op een later moment uit te breiden. Al met al heeft de OnePlus 9 ontzettend krachtige hardware waardoor je nog jaren van het toestel kunt genieten. Grote apps en grafisch zware games zijn geen probleem voor het toestel.

Een groot pluspunt van de OnePlus 9 is Warp Charge 65. Deze oplaadtechniek (65 Watt) zorgt ervoor dat de 4500 mAh-accu binnen minder dan een halfuur helemaal vol zit. Draadloos opladen kan de OnePlus 9 ook, dankzij de qi-ondersteuning. Dit gaat wel een stuk langzamer: maximaal met 15 Watt.

Verder heeft de OnePlus 8T een nfc-chip zodat je contactloos kunt betalen. Hij slikt twee simkaarten en is geschikt voor 5G-internet. Op die manier kun je zowel privé als zakelijk onderweg razendsnel internetten.

Ververssnelheid levert vloeiende beelden op

De OnePlus 9 heeft hetzelfde scherm als de OnePlus 8T, die in 2020 uitkwam. Het 6,55 inch-amoled-scherm (2400 bij 1080 pixels) kenmerkt zich vooral met de hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor verversen alle pixels maar liefst 120 keer per seconde. Dit levert vloeiende animaties op, bijvoorbeeld wanneer je door instellingen scrollt. Uniek is zo’n hoge ververssnelheid niet: de Samsung Galaxy S21 heeft bijvoorbeeld ook zo’n display.

Ook aan het design van de telefoon is weinig gesleuteld. Het scherm van de OnePlus 9 wordt daarom enkel linksboven onderbroken door een gaatje voor de 16-selfiecamera. De vingerafdrukscanner zit in het scherm verwerkt, al kun je het toestel ook ontgrendelen via een pincode, patroon of gezichtsscan.

De power- en dempknop zitten rechts op de behuizing, de volumeknop links en onderin vind je de oplaadpoort en simkaarttray. De cameramodule op de achterkant steekt iets uit ten opzichte van de behuizing. Wees dus voorzichtig bij het plat neerleggen van het toestel om krasjes op de camera te voorkomen (of koop een goede beschermhoes).

OnePlus-software blijft favoriet

De OnePlus 9 draait bij uitkomst op Android 11 met daaroverheen OxygenOS 11, de eigen ‘softwareschil’ van OnePlus. Wij van Android Planet zijn fan van deze Android-versie. OxygenOS staat namelijk dichtbij de standaardversie van Android en voelt heel rap en intuïtief aan.

Normaal gesproken zijn we geen fan van door fabrikanten toegevoegde apps en functies, maar in het geval van OxygenOS voegen ze daadwerkelijk wat toe. Dankzij Paralell Apps kun je bijvoorbeeld twee WhatsApp-accounts op één toestel gebruiken.

Ook het updatebeleid van de OnePlus 9 is keurig. Het bedrijf belooft twee jaar versie-updates uit te brengen, dus naar Android 12 en Android 13. Daarbovenop ontvangt de OnePlus 9 drie jaar beveiligingsupdates. Deze voegen in tegenstelling tot versie-updates geen nieuwe functies toe, maar zijn wel noodzakelijk voor het veilig houden van je persoonlijke gegevens.

OnePlus 9 kopen

Wil je het toestel in huis kopen? Een losse OnePlus 9 heeft een adviesprijs van 699 euro. Bij een OnePlus 9 met abonnement betaal je dit bedrag in 12 of 24 maandelijkse termijnen af. Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren: Winter Mist (paars), Arctic Sky (blauw) en Astral Black (zwart).

De OnePlus 9 werd op 23 maart 2021 gepresenteerd en is vanaf 26 april verkrijgbaar. Het toestel werd gelijktijdig onthuld met de duurdere OnePlus 9 Pro en een goedkoper instapmodel, de OnePlus 9R. Laatstgenoemde is niet in Nederland verkrijgbaar.

Deze telefoon koop je als… je op zoek bent naar een hoogwaardige Android-smartphone met unieke camera, hoge oplaadsnelheid en een goed software-updatebeleid.