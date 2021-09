Motorola Edge 20 Lite review: robuuste middenklasser doet weinig fout

In onze review van de Motorola Edge 20 Lite kijken we naar de goedkoopste telg uit de Edge 20-serie. Heeft Motorola de juiste afwegingen gemaakt voor deze middenklasser?

Lees verder na de advertentie.

Met een prijs van 349 euro bevindt de Motorola Edge 20 Lite zich in het drukke middensegment, waar we ook telefoons als de OnePlus Nord 2 en de Poco F3 terugvinden. Het toestel biedt onder meer een oled-scherm met hoge verversingssnelheid en een 108 megapixel-camera. Is dat voldoende om zich te onderscheiden van de concurrentie? Je leest het in deze review van de Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20 Lite review Design Hardware Scherm Camera’s Accu Software Conclusie Kopen

Dertien in het design

Hoewel de smartphone een stuk goedkoper is dan de gewone Motorola Edge 20 en de Edge 20 Pro kunnen we weinig aanmerken op de bouwkwaliteit van de Edge 20 Lite. Het toestel is gemaakt van hoogwaardig plastic en voelt erg robuust aan. Ons reviewexemplaar heeft de kleur grafiet en is mat afgewerkt. Desondanks blijkt de achterkant wel een echte magneet voor vingerafdrukken. Gelukkig levert Motorola een doorzichtig hoesje mee. Dat zouden wij er lekker omheen laten zitten, anders blijf je poetsen.

Het ontwerp van de Edge 20 Lite is verder van de categorie dertien in het dozijn. De schermranden zijn redelijk dun, al is de kin onderaan iets dikker. De 32 megapixel-selfiecamera zit in een vrij groot gat in het midden van het scherm. Het camera-eiland op de achterkant lijkt sterk op dat van de iPhone 12. Je zult met deze smartphone zeker niet opvallen. Of je dat erg vindt, is natuurlijk aan jou.

5G en rappe prestaties

In tegenstelling tot zijn duurdere broertjes draait de Motorola Edge 20 Lite niet op een Snapdragon-processor. Onder de motorkap vinden we een MediaTek Dimensity 720 5G-B-chip. Zoals de naam al doet vermoeden kun je met dit toestel gebruikmaken van 5G. Dat is vooral over een paar jaar een voordeel, als 5G in Nederland eindelijk écht snel wordt.

De MediaTek-chip blijkt in de praktijk rap zat voor vrijwel alle gebruikers. Alleen als je veeleisende games op de hoogste instellingen wil spelen, loop je tegen beperkingen aan. Dagelijkse taken als appen, mailen en surfen vormen geen enkel probleem. Apps starten snel en ook het wisselen tussen verschillende programma’s gaat vlot. Dat is mede te danken aan het ruime werkgeheugen van 8GB. Je hebt 128GB opslagruimte voor al je foto’s, video’s, muziek en andere bestanden.

De Motorola Edge 20 Lite beschikt verder over een koptelefoonaansluiting, wat fijn is als je gehecht bent aan je bedrade headset. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en werkt over het algemeen snel. Slechts heel af en toe moesten we onze vinger een tweede keer op de sensor leggen om het toestel te ontgrendelen. De monospeaker is helaas wel vrij matig en schel.

Scherm had wat feller gemogen

De resolutie van het 6,7 inch-scherm bedraagt 2400 bij 1080 pixels. Dat is ruim voldoende voor scherpe tekst en beelden. Omdat het een oled-paneel betreft zijn de zwartwaardes bovendien perfect en is het contrast erg hoog. Datzelfde kunnen we helaas niet zeggen van de helderheid. Als het zonnetje schijnt is het scherm vaak moeilijk af te lezen. Dat is ook een nadeel als je veel fotografeert. Je ziet dan niet goed wat je precies vastlegt. Ook het bekijken van gemaakte kiekjes is soms lastig als je buiten loopt.

Gelukkig heeft het display wel een verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor voelt de Edge 20 Lite erg soepel aan Er zijn smartphones met een nog sneller scherm, maar er valt prima te werken met dit toestel.

Goede primaire camera

Op de achterkant van de Motorola Edge 20 Lite vinden we drie lenzen. De primaire camera heeft een resolutie van maar liefst 108 megapixel, al spuwt het toestel standaard plaatjes van 12 megapixel uit. Door pixels samen te voegen, moet je mooiere foto’s schieten.

Dat blijkt ook te kloppen. Kiekjes zien er scherp uit, met prettig neutrale kleuren. Wel is de camera-app vrij traag en blijkt de hdr-functie matig. Schaduwen blijven vrij donker en bij veel tegenlicht zie je dat er details verloren gaan in de lucht.

Dat geldt nog sterker voor de ultragroothoekcamera, die ook een fors lagere resolutie heeft van 8 megapixel. Daardoor zijn de foto’s minder indrukwekkend dan platen die je met de primaire camera maakt. Vooral de hoeken zijn vrij soft. Toch hebben we het weleens erger gezien in deze prijsklasse. Zo zijn de kleurverschillen tussen de twee camera’s relatief klein.

Hieronder zie je een paar voorbeelden. Links steeds het resultaat van de primaire camera, rechts dezelfde scène bezien door de ultragroothoeklens.

Nachtmodus en speciale functies

Maak je graag foto’s in het donker? Gelukkig heeft de Motorola Edge 20 Lite een degelijke nachtmodus, die je kiekjes behoorlijk verbetert. Ze worden niet alleen lichter en kleurrijker, maar bevatten ook zichtbaar meer detail. Dat is een fijne verrassing, want vaak is die modus bij goedkopere smartphones niet erg indrukwekkend. Wel kun je hem alleen met de primaire camera gebruiken.

Normaal

Nachtmodus

Normaal

Nachtmodus

De derde lens betreft een dieptesensor, die de primaire camera assisteert bij het maken van portretfoto’s met een vervaagde achtergrond. De resultaten zijn wisselvallig. Soms zit de dieptesensor er behoorlijk naast, maar als je geluk hebt komt er best een mooie plaat uit rollen.

De Motorola Edge 20 Lite heeft geen aparte macrolens, maar wél een macrofunctie. Daarvoor gebruikt het toestel de ultragroothoekcamera. Je kunt daarmee behoorlijk dicht bij je onderwerp komen. Denk aan insecten, bloemen of, zoals in het voorbeeld hieronder, de schors van een boom. Het resultaat is beter dan je zou krijgen met de aparte 2 megapixel-macrocamera’s die we vaak op dit soort toestellen zien.

Portretmodus

Macro

Grote accu voorkomt batterijstress

Zoals wel meer middenklassers heeft de Motorola Edge 20 Lite een accu van 5000 mAh. Voor gematigde gebruikers, zoals de schrijver van dit stuk, betekent dat in de praktijk een accuduur van twee dagen met ongeveer zes uur schermtijd. Een prima resultaat. Wie veel gamet of de hele dag op sociale media zit, gaat uiteraard sneller door de accu heen. Toch kunnen we ons moeilijk voorstellen dat je de Motorola Edge 20 Lite binnen een dag leeg krijgt. Om batterijstress hoef je je met deze smartphone dus geen zorgen te maken.

Motorola levert een 30 Watt-lader bij het toestel. Die doet er een kleine anderhalf uur over om de accu helemaal vol te pompen. Als je haast hebt, is het goed om te weten dat een half uur in het stopcontact al zo’n 45 procent batterij oplevert. Draadloos opladen is niet mogelijk, maar daar kunnen we bij een toestel van 350 euro mee leven.

Fijne, bijna kale software

Op het eerste gezicht lijkt de Motorola Edge 20 Lite op een kale versie van Android 11 te draaien. Dat is niet zo, want Motorola legt wel degelijk een eigen schil over de software heen. Dit is echter zeer licht en voegt vooral mogelijkheden toe om bijvoorbeeld pictogrammen en kleuren te personaliseren. Helaas startte de telefoon tijdens onze reviewperiode wel een paar keer uit zichzelf opnieuw op. We hebben geen idee waarom.

Voorheen gaf Motorola zelfs zijn duurdere smartphones slechts één grote Android-update. Dat is anno 2021 onacceptabel en gelukkig zag de fabrikant dat zelf ook in. De Edge 20 Lite krijgt twee nieuwe versies en wordt dus in ieder geval bijgewerkt naar Android 12 en 13. Daarnaast mag je twee jaar lang beveiligingsupdates verwachten die hackers buiten de deur houden. Concurrenten als Samsung en OnePlus doen het wel wat beter, maar het updatebeleid is nu in ieder geval acceptabel.

Conclusie

Heel spannend is de Motorola Edge 20 Lite niet, maar het toestel doet weinig fout. Hij is snel genoeg, heeft een mooi (hoewel niet erg helder) scherm en de primaire camera schiet vaak heel aardige plaatjes. Dankzij de bijna kale versie van Android is het bovendien een fijne smartphone om te gebruiken.

Het grootste probleem is de concurrentie. Voor minder geld koop je de snellere Poco F3, die echter wel minder goede camera’s heeft. Wil je 50 euro meer uitgeven, dan is de OnePlus Nord 2 een betere keuze. Ook dat toestel is sneller, heeft een nog betere camera en laadt flink sneller op. Wie gesteld is op een zo puur mogelijke Android-ervaring doet met de Motorola Edge 20 Lite echter een prima aankoop.

Kopen

Ben je na het lezen van onze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Edge 20 Lite kopen? Het toestel is nu verkrijgbaar en voor een losse Motorola Edge 20 Lite betaal je 349 euro. Uiteraard is het ook mogelijk om de Motorola Edge 20 Lite met een abonnement in huis te halen. Je vindt alle deals in de prijsvergelijker hieronder.