Motorola Edge 60 review: de prijs maakt het verschil

De Motorola Edge 60 is een nogal verwarrend toestel, maar dat betekent natuurlijk niet dat je ‘m direct moet skippen. In deze review bespreken we de plus- en minpunten.

Aan de slag met de Motorola Edge 60 review

We hebben op Android Planet al de Motorola Edge 60 Pro en Edge 60 Fusion getest en nu is het tijd voor de ‘normale’ Edge 60. De smartphone lijkt zowel aan de binnen- als buitenkant sterk op de Fusion, maar is op sommige gebieden net iets geavanceerder. Daar betaal je – als je alleen naar de adviesprijzen kijkt – zo’n 100 euro meer voor.

Inmiddels is de Edge 60 fors in prijs gedaald, waardoor hij ongeveer even duur is als de Edge 60 Fusion. Je pikt het toestel op voor € 279,-. Dat is op papier een goede deal, maar wat voor extra’s heeft de Edge 60 precies te bieden?

Het reviewmodel van de Edge 60 is ter beschikking gesteld door Motorola.

De Motorola Edge 6o in het kort

De Motorola Edge 60 is een smartphone die we door zijn adviesprijs eigenlijk niet zo snel zouden aanraden, maar door een forse prijsdaling ineens een stuk interessanter is. De telefoon ziet er fraai uit en gaat lang mee, maar is minder snel dan de concurrentie.

Pluspunten Fraai en dun ontwerp

Goede accuduur

Prima en fel scherm Minpunten Niet snel genoeg

Updatebeleid kan nog beter

Bloatware aanwezig

Camera’s met meer mogelijkheden

Om de vraag in de intro maar meteen te beantwoorden: de Motorola Edge 60 moet het vooral hebben van de (op papier) betere camera’s. Beide telefoons hebben een 50 megapixel-hoofdcamera, al is die van de Edge 60 iets lichtsterker. Bij de andere lenzen zien we meer verschil.

De Edge 60 heeft bijvoorbeeld een 50 megapixel-groothoeklens, terwijl de Fusion het moest doen met een 13 megapixel-exemplaar. Die levert niet al te beste foto’s af, zoals je in de review van de Edge 60 Fusion kan lezen. De groothoeklens van de Edge 60 is beter, al zie je alsnog verschil in detail met de hoofdcamera. Ook zijn de randen nogal soft.

Hoofdcamera Portretmodus Groothoeklens

Ook aanwezig is een 10 megapixel-telelens om 3x optisch mee in te zoomen. Deze camera zit alleen op de Edge 60 en is een handige toevoeging als je graag foto’s maakt. De kiekjes zijn niet zo goed als die van de hoofdcamera en ogen wat doffer. In het donker is het bovendien niet de sterkste camera.

Design en uitstekend scherm

Bij het design hoeven we niet heel uitgebreid stil te staan, want de Edge 60 ziet er precies hetzelfde uit als de andere Edge-smartphones die de laatste tijd zijn verschenen. Het toestel is slank, relatief licht en stof- en waterdicht.

De achterkant heeft een canvas-achtige afwerking en is dus niet van plastic of glas gemaakt. Hierdoor voelt de Edge 60 anders aan en het oogt bovendien chique. Het toestel is in twee kleuren verkrijgbaar (groen en blauw) en wij kunnen de blauwe achterkant van ons testtoestel wel waarderen.

Over het scherm van de Motorola Edge 60 is dik in orde. Het toestel heeft een 6,67 inch-amoled-display met een hoge resolutie van 2712 bij 1220 pixels. Het scherm heeft daarnaast een ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende animaties en is met een piekhelderheid van 4500 nits lekker fel.

Motorola heeft de Edge 60 uitgerust met een ‘quad curved-display’, wat wil zeggen dat het scherm aan alle kanten iets gebogen is. Dat voegt functioneel weinig toe, maar het oogt netjes en voelt ook luxe aan. De randen rondom het scherm zijn niet helemaal symmetrisch, want de kin onderaan is een fractie dikker.

Middelmatige processor

Fabrikanten moeten ergens op besparen om tot een lagere prijs te komen, en bij de Edge 60 merk je dit vooral aan de interne hardware. De smartphone heeft een MediaTek Dimensity 7300-processor en daar moet je simpelweg geen wonderen van verwachten.

De chip is krachtig genoeg om Android en de meeste apps vloeiend te draaien, wat voor de meeste mensen natuurlijk genoeg is. Als je flink gaat multitasken of een game opstart, loop je sneller tegen de beperkingen van de hardware aan. Ook zie je af en toe kleine haperingen als je door de interface navigeert.

Motorola verkoopt eigenlijk alleen een 12/512GB-versie van de Edge 60 in Nederland, maar bij sommige webwinkels is ook een 8/256GB-uitvoering verkrijgbaar. Die is iets minder krachtig, al zul je aan de 256GB opslag waarschijnlijk wel genoeg hebben. Het is een slimme manier om geld te besparen, want de 256GB-variant is op dit moment 80 euro goedkoper.

Het updatebeleid voor de Motorola Edge 60 is niet geweldig, maar ook niet slecht. Het toestel draait op Android 15 en krijgt in de toekomst drie grote Android-versie-upgrades en vier jaar aan beveiligingspatches. Samsung pakt het bij de Galaxy A-smartphones bijvoorbeeld beter aan.

De Edge 60 beschikt over de Hello UI-software van Motorola en die is fijn in gebruik. Motorola past Android niet extreem aan en blijft qua uiterlijk dicht bij de standaardversie van het besturingssysteem. Wel staat er best wat bloatware op de telefoon, waarbij Motorola vooral veel eigen apps meelevert.

Net als bij de andere Edge 60-telefoons staan er Moto AI-features op de smartphone. Die zijn best prominent aanwezig en hebben potentie, maar werken op dit moment nog niet zo goed. Meer weten? Check daarvoor de review van de Edge 60 Pro en Edge 60 Fusion.

Goede accuduur, vlot laden

De Motorola Edge 60 heeft een iets grotere accu dan zijn voorganger. In het toestel zit een 5200 mAh-batterij en die levert prima prestaties af. Je haalt zonder problemen het einde van de dag en de meeste gebruikers zullen de telefoon pas na anderhalve dag aan de oplader hoeven te leggen.

Snelladen gaat met maximaal 68 watt, maar houd er wel rekening mee dat de lader niet wordt meegeleverd. Heb je de juiste stekker, dan kun je de Edge 60 in ongeveer drie kwartier helemaal opladen. Ook als je minder tijd hebt, kom je een heel eind. Je vult de helft van de accu in een minuut of twintig.

Draadloos opladen is niet mogelijk, terwijl de Edge 50 van vorig jaar dit wel kon. Eerlijk is eerlijk: dat toestel had een adviesprijs van 599 euro en was daarmee bij verschijning een stuk duurder dan de Edge 60. Het is daarom begrijpelijk dat Motorola deze feature heeft geschrapt.

Conclusie Motorola Edge 60 review

De Motorola Edge 60 is in feite de Edge 60 Fusion met iets betere camera’s. Daar betaalde je bij de release 100 euro meer voor, maar inmiddels zijn de toestellen bijna even duur. Dat Edge 60 de betere keuze is, komt dan ook volledig door de prijsdaling.

Voor de € 279,- die je kwijt bent, krijg je een fraai vormgegeven smartphone met een goed scherm, prima accuduur en capabele camera’s. Het updatebeleid kan beter, maar het is vooral de tragere hardware die je eraan herinnert dat de Edge 60 een goedkopere telefoon is. Als je daar mee kan leven, is de smartphone een degelijke optie in deze prijsklasse.

Motorola Edge 60 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en ben je van plan de Motorola Edge 60 te kopen? In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste prijzen op een rijtje. De smartphone heeft een adviesprijs van 429 euro, maar tik je inmiddels voor veel minder op de kop.

Houd er rekening mee dat de 8/256GB-versie veel goedkoper is dan de variant met 12/512GB-uitvoering. Wil je dus wat geld besparen, dan loont het om voor deze variant te gaan.

Alternatieven

1. Samsung Galaxy A56

In het middensegment kun je bijna niet om de Samsung Galaxy A56 heen. De smartphone is erg populair en dat komt door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel is net als de Edge 60 niet de snelste, maar krijgt bijvoorbeeld wel lekker lang updates en heeft geen grote minpunten. Je koopt de A56 voor € 309,-.

2. Poco X7 Pro

Zoek je pure snelheid, dan moet je bij de Poco X7 Pro zijn. Dit toestel heeft een erg rappe MediaTek Dimensity 8400 Ultra-chip en is daarmee krachtiger dan alle andere smartphones in deze prijsklasse. Ook het scherm is goed, maar de camera’s vallen wel tegen. Het toestel is lekker goedkoop: je tikt ‘m op de kop voor € 249,-.

Poco X7 Pro

3. Nothing Phone (3a)

De Nothing Phone (3a) moet het vooral hebben van het opvallende ontwerp. Met de Glyph-interface, wat in feite een aantal led’jes achterop zijn, kun je meldingen checken. Het toestel is verder uitgerust met een prima scherm, vlotte hardware en een batterij die met gemak een dag meegaat. Koop de Nothing Phone (3a) voor € 331,-.

