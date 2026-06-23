Sony Xperia 1 VIII vs Oppo Find X9 Ultra camerareview (met veel foto’s!)

Wie goede camera’s wil, twijfelt wellicht tussen de Sony Xperia 1 VIII vs de Oppo Find X9 Ultra. Daarom vergelijken we de foto’s die uit deze smartphones rollen, zodat je de juiste keuze maakt.

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Sony Xperia 1 VIII vs Oppo Find X9 Ultra camera’s

Sony lanceerde recent zijn high-end smartphone voor 2026: de Xperia 1 VIII. De camera’s zijn een belangrijk onderdeel van dit toestel. Helemaal nieuw is de telelens. Daarmee kun je niet meer optisch inzoomen, zoals op oudere Xperia’s, maar de gebruikte sensor is wel een stuk groter. Dat zou gedetailleerdere foto’s op moeten leveren.

Er is natuurlijk veel concurrentie in het topsegment. Ook de Oppo Find X9 Ultra wil je bijvoorbeeld graag overtuigen van zijn cameraspierballen. Dat toestel heeft op papier bovendien nog betere hardware, al zijn de sensoren die Sony gebruikt ook zeker niet slecht.

Voor deze Sony Xperia 1 VIII vs Oppo Find X9 Ultra-vergelijking hebben we veel foto’s geschoten, zodat we je een goed beeld kunnen geven van de camera’s. Wat is de beste keuze?

Sony vs Oppo Specificaties Hoofdcamera Groothoeklens Telelens Conclusie Kopen

Sony vs Oppo Specificaties Hoofdcamera Groothoeklens Telelens Conclusie Kopen

Specificaties

Sony Xperia 1 VIII Oppo Find X9 Ultra Hoofdcamera: 48 megapixel (1/1.35 inch, f/1.9, 24 millimeter) Hoofdcamera: 200 megapixel (1/1.12 inch, f/1.5, 23 millimeter) Groothoeklens: 48 megapixel (1/1.56 inch, f/2.0, 16 millimeter) Groothoeklens: 50 megapixel (1/1.95 inch, f/2.0, 14 millimeter) Telelens 1: 48 megapixel (1/1.56 inch, f/2.8, 70 millimeter) Telelens 1: 200 megapixel (1/1.28 inch, f/2.2, 70 millimeter) X Telelens 2: 50 megapixel (1/2.75 inch, f/3.5, 230 millimeter) Prijs: 1499 euro Prijs: € 1.526,-

Hoofdcamera

We hebben beide smartphones voor dit artikel in de automatische stand gebruikt. Zo zie je precies wat je krijgt als je zonder veel nadenken kiekjes schiet. Wat direct opvalt, is dat Sony voor veel ingetogener kleuren kiest dan Oppo. Soms levert dat prettig natuurlijke platen op, soms zijn ze in onze ogen een beetje saai. Qua scherpte en contrast blijken de verschillen niet zo heel groot.

Sony Oppo Sony Oppo

’s Avonds zijn de rollen opvallend genoeg omgedraaid. De Sony kiest dan voor veel warmere kleuren dan Oppo. De Find X9 Ultra heeft hier duidelijk onze voorkeur. In donkere delen is meer detail zichtbaar en de foto’s zien er gewoon net iets strakker uit.

Sony Oppo Sony Oppo

Groothoeklens

Sony gebruikt een grotere sensor voor de groothoeklens dan Oppo, maar stopt er wel een minder wijde lens voor: 16 millimeter vs 14 millimeter. Je krijgt met de Find X9 Ultra dus meer op de foto, wat toffere perspectieven oplevert.

We zien weer een groot verschil qua kleuren en ook qua belichting. De foto van de auto is bij Sony echt te donker, maar het kiekje van het landhuis bevalt ons beter dan bij Oppo. De software zet de kleuren wel erg stevig aan.

Sony Oppo Sony Oppo

Die grotere sensor van de Sony Xperia 1 VIII zou zich moeten vertalen in scherpere nachtfoto’s, maar dat zien we niet echt terug. De foto’s zijn redelijk vergelijkbaar en we zouden de Oppo zelfs een klein streepje voor geven qua details en contrast. Beide camera’s zijn overigens niet héél sterk in het donker.

Sony Oppo Sony Oppo

Telelens

Zoals gezegd gebruikt de Xperia 1 VIII een nieuwe telelens. Je kunt er niet meer optisch mee inzoomen, zoals op de Xperia 1 VII, maar de sensor is vele malen groter. Standaard biedt deze 48 megapixel-camera 3x optische zoom, maar ook 6x (digitale) zoom moet er nog prima uitzien.

Dat klinkt goed, maar de Find X9 Ultra gebruikt een nog grotere 200 megapixel-sensor voor de telelens. Toch zijn de verschillen bij onderstaande foto’s klein. Soms lijkt de Sony foto’s zelfs een iets mooier contrast mee te geven.

Sony Oppo Sony Oppo

Dat beeld zien we ook als je 6x inzoomt. De smartphones liggen dicht bij elkaar, maar de plaatjes van Sony ogen net ietsje scherper. Qua kleuren zijn de verschillen hier minder groot dan bij de hoofdcamera en groothoeklens.

Sony 6x Oppo 6x Sony 6x Oppo 6x

’s Avonds presteert de telelens van de Oppo duidelijk beter. Het is lastig om een echt scherp plaatje met de Sony te schieten. Bovendien heeft hij moeite met sterke lichten en duiken er regelmatig ongewenste reflecties op. Als je 6x inzoomt valt de Xperia volledig door de mand. Er zijn nauwelijks nog details te ontdekken, terwijl de Find X9 Ultra een vrij bruikbaar plaatje produceert.

Sony 3x Oppo 3x Sony 6x Oppo 6x

De Oppo heeft nog een tweede telelens, waarmee je het beeld 10x dichterbij haalt. Het is daarom geen verrassing dat het toestel een stuk beter presteert als je flink aan het zoomen slaat. De Sony past veel verscherping toe, maar dat kan het gebrek aan fijne details niet maskeren.

Met de Xperia 1 VIII kun je trouwens maximaal 17,5x inzoomen. Dan is het verschil met de superieure Oppo nog duidelijker zichtbaar.

Sony 10x Oppo 10x Sony 17,5x Oppo 17,5x

Conclusie

De winnaar van deze Sony Xperia 1 VIII vs Oppo Find X9 Ultra-vergelijking is de Oppo: de camera’s van dat toestel zijn vooral iets veelzijdiger. Toch is het verschil niet zo groot als we vooraf dachten. De telelens van de Sony bevalt ons overdag zelfs beter: hij zorgt voor een net iets fijner contrast.

Wie (nog) verder wil inzoomen, merkt dat de tweede telelens van de Oppo een groot verschil maakt. Bovendien presteren álle camera’s van dat toestel beter in het donker. Sony heeft zijn nachtmodus blijkbaar niet goed voor elkaar.

Foto’s die je met de standaardinstellingen maakt, hebben bij Sony neutralere kleuren dan bij Oppo. Of je dat nu prettig vindt of niet, doet er eigenlijk niet zo toe. Met beide smartphones is het namelijk heel eenvoudig om een ander standaardprofiel te kiezen dat de kleuren sterker of minder sterk aanzet.

Sowieso zitten beide camera-apps boordevol mogelijkheden. Die van Sony is geïnspireerd op zijn spiegelloze systeemcamera’s, maar ziet er minder fraai uit dan Oppo’s app. Die laatste werkt bovendien sneller. Bij Sony ervoeren we regelmatig vertraging tussen het indrukken van de sluiter en het moment dat de foto gemaakt wordt. Dat is niet prettig.

Kopen

De Sony heeft zoals gezegd een adviesprijs van 1499 euro, maar is op dit moment helaas slecht leverbaar. Voor de Oppo ben je officieel 1699 euro kwijt. Inmiddels betaal je € 1.526,- voor het toestel. Je kunt geld besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Dit zijn de beste deals: