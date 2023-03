Samsung Galaxy A34 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

De Samsung Galaxy A34 kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A34 is de nieuwe opvolger van de Samsung Galaxy A33. Het nieuwe toestel heeft dunnere schermranden en een strakker design. De nieuwe huisstijl van Samsung is duidelijk herkenbaar aan de achterkant door de los uitstekende cameralenzen. De Samsung Galaxy A34 heeft de volgende specs:

6,6 inch amoled-display met 120Hz

48 MP hoofdcamera, 8 MP groothoeklens en 5 MP macrolens

13 MP selfiecamera

MediaTek 1080-processor

5000 mAh accu met 25W snelladen

6GB geheugen en 128GB aan opslag of 8GB geheugen en 256GB opslag

Updates t/m Android 17 en 5 jaar beveiligingsupdates

Samsung Galaxy A34 met abonnement prijsvergelijker

De Samsung Galaxy A34 prijzen

De Galaxy A33 had bij introductie een een adviesprijs van 369 euro. De nieuwe Samsung A34 is net iets duurder geworden. Dit zijn de introductie prijzen:

Samsung Galaxy A34 (6/128GB): tussen de 389 euro

Samsung Galaxy A34 (8/256GB): tussen de 459 euro

Voor wie is de Samsung Galaxy A54 het meest geschikt?

Je kiest voor de Samsung A34 als je een betaalbare smartphone wil met een goed groot display waarmee je jaren vooruit kan. Volgens het updatebeleid van Samsung krijg je namelijk 4 jaar lang updates en blijft je smartphone 5 jaar beveiligingsupdates krijgen. We verwachten dat de Galaxy A34 het weer goed gaat doen in de losse verkoop.

Een Samsung A34 als toestel kopen of toch met abonnement?

De Samsung Galaxy A34 is dus iets duurder dan zijn voorganger, maar het blijft dan nog een heel betaalbaar toestel. Als je de verwachte 389 euro niet in een keer kan of wil betalen is de combinatie met een abonnement ook mogelijk. Wel krijg je dan te maken met een BKR-registratie waardoor je mogelijk een volgende keer minder kan lenen. Hoed hier rekening mee in je keuze.

Koop je de Galaxy A34 met abonnement, dan ben je meestal wat goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie met een abonnement dan kan je er voor kiezen om de A34 in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest, dan is het los kopen van de Samsung A34 ook een goede optie natuurlijk. Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy A34 deal

Heel simpel: de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie altijd bovenaan. Hij houdt daarbij rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties bij alle aangesloten winkels. Zodra je de beste deal hebt gevonden, druk je op de knop en handel je alles verder af bij onze partner shop. Geel veel plezier met je nieuwe Samsung Galaxy A34.