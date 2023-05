Samsung Galaxy A34 review: alleskunner met fijne verbeteringen

De Samsung Galaxy A34 staat een beetje in de schaduw van de A54, maar verdient dat niet. In deze review vertellen we je alles over deze goede en betaalbare smartphone.

Lees de Samsung Galaxy A34 review

Wie nu op zoek gaat naar een niet al te dure middenklasse smartphone, komt waarschijnlijk gauw bij de Galaxy A54 terecht. Met de Galaxy A34 heb je echter een goedkopere optie en stiekem doet de telefoon helemaal niet veel onder voor de A54. Hij is bovendien inmiddels een beetje in prijs gedaald, waardoor ‘ie nog interessanter is.

In deze review kijken we naar de Galaxy A34, die waarschijnlijk bij de populairste smartphones van 2023 gaat horen. We bespreken de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de Galaxy A33 van vorig jaar en zetten de minpunten – die er helaas ook zijn – op een rijtje. Lees gauw verder!

Fraai en luxe design

Op designgebied vinden we de Samsung Galaxy A34 boven zijn prijsklasse uitstijgen. De behuizing is weliswaar gemaakt van plastic, maar voelt niet per se zo aan. Als je niet beter weet, zou je waarschijnlijk denken dat de A34 van glas is. Ook het frame komt luxe en stevig over.

De Galaxy A34 is in vier kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, paars en groen. Wij hebben de groene versie getest en hoewel we die zelf niet zo snel zouden kiezen, oogt de telefoon wel strak. Dat komt ook door de simplistische achterkant, met alleen de drie cameralenzen die los uit de behuizing steken. Dat is de nieuwe huisstijl van Samsung; de Galaxy S23-telefoons zien er bijvoorbeeld ook zo uit.

Fijn is dat de smartphone een IP67-certificatie heeft en daardoor stof- en waterdicht is. Dit is een feature die we lang niet altijd bij toestellen in deze prijsklasse zien. De telefoon is verder iets groter en zwaarder dan zijn voorganger en lastig met één hand te bedienen. Hij is ook best glad, dus het is handig om een hoesje te kopen.

De voorkant van de Galaxy A34 ziet er helaas een stuk minder spannend uit. De druppel-notch, waar de selfiecamera in zit, oogt nogal ouderwets en de schermranden zijn ook vrij fors. Bij de duurdere A54 zijn de ‘bezels’ overigens wel iets dunner, maar het verschilt niet veel.

Groter scherm

Het scherm van de Samsung A34 is 6,6 inch groot en daarmee een stuk forser dan dat van de A33 (6,4 inch). De smartphone is ook een fractie groter dan de duurdere Galaxy A54. De resolutie ligt op 2340 bij 1080 pixels en dat zorgt voor scherpe beelden. Het grotere scherm is vooral fijn om video’s op te kijken en als je af en toe een mobiele game speelt.

Belangrijk is dat het om een super-amoled-paneel gaat, waardoor het contrast erg hoog is kleuren van het scherm afspatten. Samsung heeft daarnaast de maximale helderheid verbeterd en verhoogd naar 1000 nits. Klinkt technisch, maar het komt erop neer dat je ook bij veel zonlicht het display prima afleest.

Door de ververssnelheid van 120Hz zien animaties en beelden er ook heel vloeiend uit. De hardware is gelukkig krachtig genoeg om van die hoge ververssnelheid te profiteren. Het is mogelijk om het scherm op 60Hz te zetten om de batterij te sparen, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Daar komen we in het onderdeel ‘Accuduur’ op terug.

Snellere hardware

We waren vorig jaar niet onder de indruk van de Exynos 1280-processor in de Samsung Galaxy A53 én A33. De smartphones waren niet per se traag, maar ook absoluut geen hoogvliegers als je keek naar de snelheid. Dat was een duidelijk minpunt.

De A34 is gelukkig een stuk krachtiger en dit komt door de MediaTek Dimensity 1080-chip. Het toestel is natuurlijk niet zo snel als de duurdere Android-telefoons en er zijn concurrerende smartphone beschikbaar die beter presteren. Er valt gelukkig prima mee te werken en we vinden het een duidelijke vooruitgang.

Op wat kleine haperingen na zijn we de testperiode redelijk vlekkeloos doorgekomen. De Galaxy A34 heeft standaard 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Die versie hebben wij ook getest, al kun je ook kiezen voor 8GB RAM en 256GB opslag. Je betaalt daar uiteraard wel meer (lees: een paar tientjes) voor.

Extra opslag en vingerafdrukscanner

Vind je overigens extra opslagruimte het belangrijkst, dan kun je er ook voor kiezen om een micro-sd-kaartje aan te schaffen. De A34 ondersteunt deze kaartjes en dat is altijd een fijne optie om te hebben.

De vingerafdrukscanner van de Galaxy A34 zit onder het scherm en werkt prima. Hij is redelijk snel en accuraat. Hij zit wel nogal laag in de behuizing; daar moesten we de eerste dagen aan wennen. Je kan ook kiezen voor gezichtsherkenning, al moet je er dan wel rekening mee houden dat deze manier van ontgrendelen veel minder veilig is.

Camera’s: prima voor de prijs

De Samsung Galaxy A34 heeft in totaal vier camera’s en dat is er eentje minder dan bij de Galaxy A33. Een probleem is dat niet, want Samsung laat de dieptesensor – waar je vaak toch weinig aan hebt – weg. Wel aanwezig zijn een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus



De hoofdcamera perst pixels samen en maakt daardoor standaard 12 megapixel-foto’s. Plaatjes zien er mooi uit, met veel detail en een goed contrast. Je merkt wel dat de camera de kleuren nogal verzadigd vastlegt, iets wat we vaak zien bij Samsung-telefoons. De A34 doet dat met name flink bij groothoekfoto’s. Het is geen groot probleem, maar wel duidelijk zichtbaar.

In de camera-app vind je een .5-knopje voor de groothoeklens. Die maakt aardige kiekjes, ook al is de resolutie lager. Daarom zie je best wat verschil in scherpte als je normale en groothoekfoto’s naast elkaar legt. Daar kunnen we echter mee leven; voor een telefoon in deze prijsklasse voldoet de lens.

Hoofdcamera Groothoeklens 2x zoom



Het is ook mogelijk om 2x in te zoomen, waarbij de Galaxy A34 de hoge cameraresolutie gebruikt om alsnog een scherpe foto te maken. Dat lukt de smartphone heel aardig. In het donker gaat de A34 nog redelijk mee, al moet je dan wel de hoofdcamera gebruiken. De groothoeklens heeft in het donker simpelweg te veel moeite om genoeg licht op te vangen.

Het grootste pluspunt van de Samsung Galaxy A34 heeft te maken met de software. De smartphone krijgt heel lang updates en kun je daardoor jaren gebruiken zonder nieuwe functies te missen. De smartphone draait op Android 13 en ontvangt in de toekomst upgrades naar Android 14, 15, 16 en 17.

Beveiligingspatches verschijnen zelfs vijf jaar lang, waardoor de Galaxy A34 tot minstens maart 2028 wordt beschermd tegen hackers en lekken in Android. Je bent er daarmee van verzekerd dat je de smartphone lange tijd kan blijven gebruiken.



De One UI-software van Samsung is overzichtelijk en fijn in gebruik, maar we schrikken wel van de hoeveelheid voorgeïnstalleerde apps op het toestel. Zo tellen we bijna 20 apps van Samsung zelf, naast de Microsoft-applicaties en de Google-apps die op iedere Android-telefoon staan. Ook Facebook, Spotify en Netflix zijn standaard aanwezig.

Goede accuduur, geen oplader

Op accugebied is er weinig veranderd als je de Galaxy A34 naast de A33 legt. Dat vinden we echter helemaal niet erg. De batterij heeft opnieuw een capaciteit van 5000 mAh en houdt het bij normaal gebruik makkelijk de hele dag vol. De meeste mensen zullen de anderhalve dag ook wel halen.

Over de oplaadsnelheid zijn we minder te spreken. De Galaxy A34 blijft opnieuw op 25 Watt steken, mits je beschikt over de juiste oplader. Die moet je los aanschaffen, want in het doosje zit alleen een usb-kabeltje. Het is jammer dat Samsung de oplaadsnelheid niet heeft verbeterd, want veel toestellen laden stukken sneller op – ook in deze prijsklasse.

Met een juiste snellader kun je de batterij in een half uur voor zo’n 50 procent vullen. De accu vervolgens helemaal bijvullen neemt ongeveer een uur extra in beslag. Het is zeker geen ramp, maar wel irritant dat je de A34 niet even snel kan bijladen als de batterij leeg is.

Conclusie Samsung Galaxy A34 review

In onze review van de Samsung Galaxy A54 schrijven we dat het moeilijk is om écht enthousiast te worden van de smartphone. Dat is bij de Galaxy A34 echter minder moeilijk. De smartphone heeft een mooi en groot scherm, fraai design en is (gelukkig) sneller dan zijn voorganger.

Ook zijn we te spreken over de accu, al begint Samsung wel hopeloos achter te raken op oplaadgebied. Ook bij een betaalbaar toestel als de A34 mag je betere oplaadsnelheiden verwachten. Houd er bovendien rekening mee dat je geen oplader krijgt.

Het is echter vooral het uitstekende updatebeleid dat de A34 zo interessant maakt. Op deze Samsung na is er geen telefoon met dezelfde prijs beschikbaar die je vijf jaar lang met up-to-date software kan gebruiken. Dat is iets waar we heel vrolijk van worden.

Samsung Galaxy A34 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Samsung Galaxy A34 kopen? In de prijsvergelijker hieronder vind je de beste deals voor een losse Galaxy A34 of een Galaxy A34 met een abonnement. De telefoon heeft een adviesprijs van 389 euro, maar is inmiddels al een paar tientjes goedkoper.

