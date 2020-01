Samsung Galaxy A8 (2018) kopen: alle opties op een rij

De Samsung Galaxy A8 (2018) is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy A8 (2018)

De Samsung Galaxy A8 (2018) is een nieuwe midrange smartphone met een aantal opvallende features. De belangrijkste is het voorkantvullende scherm, dat bovendien dunnere randen heeft. Daarnaast heeft de Galaxy A8 (2018) een metalen frame met een glazen voor- en achterkant, vlotte specs en een aantal goede camera’s. Uniek is de dubbele frontcamera aan de voorkant, waarmee je gemakkelijk een bokeh-effect aan je selfies toevoegt. Hieronder bespreken we de A8 uitgebreider.

Pluspunten Galaxy A8 (2018) Randloos amoled-scherm is groot en mooi

Stof- en waterdicht design kan tegen een stootje

Dubbele frontcamera voor unieke selfies Minpunten Galaxy A8 (2018) Lanceert met oudere versie van Android

Relatief duur

Accu is niet enorm groot

Infinity display en dubbele camera

Voorkantvullende schermen waren dé trend van 2017. Steeds meer fabrikanten brengen smartphones met minimale randen uit. Hoewel we die trend tot voor kort alleen bij duurdere telefoons zagen, brengt Samsung de technologie naar goedkopere smartphones met de Galaxy A8 (2018). Het is de eerste midrange smartphone van het bedrijf met een zogeheten ‘infinity display’. Dat betekent dat het scherm doorloopt tot aan de randen.

Ook uniek is dat de Samsung Galaxy A8 (2018) een dubbele frontcamera heeft. Het gaat om twee lenzen van 8 megapixel, die samen voor een mooi bokeh-effect kunnen zorgen. Dit houdt in dat je gezicht scherp op de voorgrond staat, en de achtergrond wazig is. Aan de achterkant zit een 16 megapixel-camera, met daaronder de vingerafdrukscanner.

Samsung Galaxy A8 (2018) specificaties

De Samsung Galaxy A8 (2018) beschikt over een vlotte Exynos octacore-processor, die wordt bijgestaan door 4GB RAM en 32GB aan opslagruimte. Dat is meer dan genoeg om Android vloeiend te draaien, je favoriete apps te installeren en muziek offline op te slaan. De accu heeft een capaciteit van 3000 mAh en kan door de Quick Charge-ondersteuning snel worden opgeladen.





Conclusie Samsung Galaxy A8 review

Het is jammer dat Samsung de Galaxy A8 zo’n hoog prijskaartje heeft meegegeven. Nu bevindt het toestel zich in hetzelfde vaarwater als echte vlaggenschepen, en die strijd wint deze smartphone niet. Sterker nog: toestellen als de Huawei P Smart weten vrijwel hetzelfde te bieden (en soms zelfs meer) voor een lagere prijs.

Als je de Samsung Galaxy A8 op zichzelf bekijkt, is het een meer dan geslaagde smartphone. Met een strak design, goede dubbele selfiecamera en krachtige hardware zou het een meer dan capabele concurrent zijn in het midrange segment. We hopen alleen wel dat Samsung die prijs snel omlaag gooit, anders is de strijd al bij voorbaat verloren.

Een minpunt is dat de Galaxy A8 (2018) nog draait op Android 7.1.1 (Nougat) , terwijl versie 8.0 (Oreo) al een aantal maanden beschikbaar is. Hoewel de smartphone later wordt bijgewerkt naar Oreo, is het slordig dat Samsung de Android-versie niet standaard op de telefoon zet. Over Android ligt de Experience-skin van Samsung, die het uiterlijk van het besturingssysteem flink verandert.

→ Lees verder in de uitgebreide Samsung Galaxy A8 review