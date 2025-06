De Samsung Galaxy Z Fold 6 is een opvallende smartphone: het is een foldable. Hij is dubbelgevouwen te gebruiken, maar vouw je hem open dan heb je de beschikking over een heuse mini tablet. Door het hoge prijskaartje is hij niet voor iedereen weggelegd, maar in combinatie met een abonnement krijg je vaak flink korting.

Waarom de Samsung Galaxy Z Fold 6 met abonnement vergelijken?

Er zijn veel verschillende abonnementen mogelijk bij de Galaxy Z Fold 6. Elke provider heeft zijn eigen bundels en hanteert weer een andere prijs voor de Fold 6. Het is ook mogelijk hem aan te schaffen via resellers, zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hier heb je nog meer keuze en deze partijen zijn vaak nog goedkoper. Check dus zeker eerst een vergelijker om het complete aanbod te vergelijken, zodat je eenvoudig bespaart en de beste deal scoort.

Waar moet ik op letten bij een Samsung Galaxy Z Fold 6 met abonnement?

Hoeveel je maandelijks wilt aflossen, bepaal je zelf. Betaal je liever een maandelijks bedrag in plaats van het hele bedrag in één keer? Houd dan rekening met een BKR-registratie.

Ga je voor een looptijd van twee jaar of houd je het bij één jaar. Meestal is een contract van een jaar iets duurder en het toestel moet in een kortere periode terugbetaald worden. Daardoor zijn je maandlasten vaak een stuk hoger.

Dan is het belangrijk in te schatten hoeveel data en belminuten je per maand nodig hebt en kies een abonnement dat daarbij past. Voorkom extra kosten door niet buiten je bundel te gaan met een te kleine bundel, maar een te grote bundel is natuurlijk ook zonde van je geld.

Bekijk wat de dekking per provider is. Je wil natuurlijk overal zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Verder speelt de snelheid van je verbinding een rol. Die is niet voor elke provider hetzelfde, dus neem dit mee in je overweging.

Als je internet hebt van KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles in 1 of Youfone, dan profiteer je van extra korting en vaak extra data. Kies daarom zoveel mogelijk voor dezelfde provider.

De Samsung Galaxy Z Fold 6 met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat is voor iedereen verschillend. Kan en wil je het bedrag in één keer uitgeven of betaal je liever een vast bedrag per maand. Kies je voor het laatste, dan ga je een lening aan en krijg je een BKR-registratie. Dat is meestal geen ramp, maar het kan er wel voor zorgen dat je een lagere hypotheek kan krijgen. Het bedrag dat je mag lenen valt lager uit, dus houdt hier rekening mee.

Je hebt iets meer vrijheid als je voor een losse Fold 6 gaat, omdat je hierbij elk sim only-abonnement kan kiezen dat er is. Het aanbod aan sim only is enorm en hier zitten ook een aantal interessante prijsvechters tussen. Het ligt dus aan je situatie of een losse Fold 6 met sim only een goedkopere optie is dan de combinatie met een abonnement.

Maar, meestal geven providers en shops flinke toestelkortingen op het moment dat je ervoor kiest direct een abonnement af te sluiten. Daardoor wordt die nieuwe Fold 6 veel voordeliger. Kies je het liefste voor één van de grote drie partijen (Odido, KPN of Vodafone) dan ben je in combinatie met abonnement altijd voordeliger uit. Tevens profiteer je dan vaak ook van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je al internet van dezelfde provider op je adres hebt.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen, maar loop je geen BKR-registratie op.

Ga alle opties na en houdt rekening met je tv en internetprovider, je wensen en huidige situatie. Hoeveel kost de Fold 6 als los toestel met een sim only-abonnement en hoeveel ben je kwijt in combinatie met een abonnement? Gebruik de vergelijker hierboven om te checken wat voor jou de beste deal is.

Hoe vind ik het goedkoopste Samsung Galaxy Z Fold 6 abonnement dat bij mij past?

Precies daarvoor hebben wij de prijsvergelijker hierboven in het leven geroepen. Gebruik de filters en geef aan wat je zou willen betalen, het aantal belminuten, MB’s, et cetera. De vergelijker laat vervolgens het aanbod zien dat aan je wensen voldoen en zet de goedkoopste deal bovenaan. Dit hoeft niet de beste deal voor jou te zijn, dus kijk goed naar de verschillen tussen de abonnementen. Soms krijg je ook veel extra door maar een klein beetje meer te betalen.